Jahresrückblick „Denker der Wirtschaft“
Das sind die 20 beliebtesten Analysen 2023 – Teil 1
Von Staatsschulden über Zinsen bis hin zu Immobilien und Gold: Wir haben die 20 meistgelesenen Beiträge des Jahres 2023 aus unserer Rubrik „Denker der Wirtschaft“ zusammengestellt. Klicken Sie sich durch die Seiten und erfahren Sie, welche Beiträge in diesem Jahr bei unseren Lesern am beliebtesten waren.
Platz 20
Volkswirt Carsten Klude: Herrscht an den Börsen trügerische Stille?
Auf den ersten Blick scheint es, als ob die Börsen im Sommerloch stecken. Doch der Eindruck trügt: Unter der Oberfläche brodelt es, wie am Beispiel USA deutlich wird.
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