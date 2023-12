Platz 20 Volkswirt Carsten Klude: Herrscht an den Börsen trügerische Stille? Auf den ersten Blick scheint es, als ob die Börsen im Sommerloch stecken. Doch der Eindruck trügt: Unter der Oberfläche brodelt es, wie am Beispiel USA deutlich wird.

Platz 19 Volkswirt Henning Vöpel: Die Bankenkrise steht erst am Anfang Eine Bankenkrise können Notenbanken derzeit nicht gebrauchen. Denn die Retter der letzten eineinhalb Jahrzehnte sind mit der Bekämpfung der Inflation bereits voll ausgelastet. Jedoch schossen sie zuletzt so viel Geld ins System, dass sich Risse auftun.

Platz 18 Merger-Experte Felix Engelhardt: Darum scheitern...