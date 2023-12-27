Von Staatsschulden über Zinsen bis hin zu Immobilien und Gold: Wir haben die 20 meistgelesenen Beiträge des Jahres 2023 aus unserer Rubrik „Denker der Wirtschaft“ zusammengestellt. Klicken Sie sich durch die Seiten und erfahren Sie, welche Beiträge in diesem Jahr bei unseren Lesern am beliebtesten waren.

Auf den ersten Blick scheint es, als ob die Börsen im Sommerloch stecken. Doch der Eindruck trügt: Unter der Oberfläche brodelt es, wie am Beispiel USA deutlich wird. >>> Video ansehen

Platz 19

Volkswirt Henning Vöpel: Die Bankenkrise steht erst am Anfang Henning Vöpel ist Direktor des Centrums für Europäische Politik. © Centrum für Europäische Politik / Canva

Eine Bankenkrise können Notenbanken derzeit nicht gebrauchen. Denn die Retter der letzten eineinhalb Jahrzehnte sind mit der Bekämpfung der Inflation bereits voll ausgelastet. Jedoch schossen sie zuletzt so viel Geld ins System, dass sich Risse auftun.

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Platz 18

Merger-Experte Felix Engelhardt: Darum scheitern Fusionen Felix Engelhardt ist Gründer und CEO von Zumera, einem Beratungsunternehmen für Mergers & Acquisitions. © Zumera / Canva

Fusionen und Übernahmen sind ein wichtiger Wachstumstreiber des Mittelstands. Hier erklärt Felix Engelhardt vom Beratungsunternehmen Zumera, wo Stolperfallen lauern und welchen Einfluss die Politik hat.

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Platz 17

Volkswirt Jörg Krämer: Droht ein chinesisches Lehman-Debakel? Jörg Krämer ist Chefvolkswirt der Commerzbank. © Commerzbank / Canva

Chinas Immobilienmarkt steckt tief in der Krise. Hier sagt Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer, auf welche Wirtschaftssektoren die Misere ausstrahlt und ob dem Reich der Mitte eine Finanzkrise droht.

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Platz 16

Volkswirt Folker Hellmeyer: Warum die Energieindustrie auf wackeligen Beinen steht Folker Hellmeyer ist Chefvolkswirt von Netfonds. © Netfonds / Canva

Energieintensive Industrien verzeichnen in Deutschland starke Produktionseinbrüche. Netfonds-Volkswirt Folker Hellmeyer nennt im Gespräch mit dem Journalisten Martin Kerscher Gründe und sagt, welche Wege aus der Krise führen.

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Platz 15

Wirtschaftsweise Monika Schnitzer: Droht Deutschland die Deindustrialisierung? Monika Schnitzer ist Wirtschaftsweise und Professorin für Komparative Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München. © Imago Images / Rainer Unkel / Canva

Rezession, Standortfrust, Energiekrise: Deutschland gerät wirtschaftlich ins Schlingern. Droht der Bundesrepublik die Deindustrialisierung? Im Video diskutiert Monika Schnitzer von der LMU mit Michael Vassiliadis und Lars Ruzic von der Gewerkschaft IG Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE).

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Platz 14

Volkswirt Jörg Krämer: Der Immobilienmarkt steckt immer noch in der Korrektur Jörg Krämer ist Chefvolkswirt der Commerzbank. © Commerzbank / Canva

Die Immobilienpreise stabilisierten sich in Deutschland in den vergangenen Monaten. Aus Sicht von Jörg Krämer ist die Korrektur jedoch noch nicht vorbei. Im Video sagt der Chefvolkswirt der Commerzbank, welche Trends sich derzeit am Wohnungs- und Häusermarkt zeigen.

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Platz 13

Volkswirt Tobias Just: Das spricht aktuell für Immobilien-Investments Tobias Just ist Leiter der IREBS Immobilienakademie. © Robert Dieth / IREBS Immobilienakademie / Canva

Im vergangenen Jahr beendete der steile Zinsanstieg den Preisauftrieb von Immobilien. Seitdem sanken die Kosten für Wohnungen und Häuser massiv. Es gibt jedoch Hinweise, dass der Abwärtsdruck nachlässt. Hier sagt Tobias Just von der IREBS Immobilienakademie, welche Trends sich aktuell zeigen.

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Platz 12

FvS-Stratege Philipp Vorndran: Wie gefährlich ist die EZB-Politik? Philipp Vorndran ist Kapitalmarktstratege bei der Anlagegesellschaft Flossbach von Storch. © Flossbach von Storch / Canva

Die Europäische Zentralbank ist mehr als nur eine Notenbank, sie greift massiv in die Märkte ein. Hier gibt FvS-Stratege Philipp Vorndran eine Einschätzung, ob die Geldpolitik eher Fluch oder Segen ist.

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Platz 11

Volkswirt Hans-Jörg Naumer: Darum ist die Aktienrente ein Renditekiller Hans-Jörg Naumer leitet die Kapitalmarktanalyse bei Allianz Global Investors. © Allianz Global Investors / Canva

Die Aktienrente in ihrer aktuellen Form vernichtet Erträge, ist Hans-Jörg Naumer von Allianz Global Investors überzeugt. Warum das so ist und wie Politiker die Altersvorsorge aufpeppen können, sagt der Volkswirt hier.

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