Jahresrückblick „Denker der Wirtschaft“
Das sind die 20 beliebtesten Analysen 2023 – Teil 2
Von Staatsschulden über Zinsen bis hin zu Immobilien und Gold: Wir haben die 20 meistgelesenen Beiträge des Jahres 2023 aus unserer Rubrik „Denker der Wirtschaft“ zusammengestellt. Klicken Sie sich durch die Seiten und erfahren Sie, welche Beiträge in diesem Jahr bei unseren Lesern am beliebtesten waren.
Platz 10
Volkswirt Holger Schmieding: Russland droht der Kollaps
Im Februar 2022 griff Wladimir Putin die Ukraine an. Seitdem bringt der russische Präsident nicht nur Leid über Menschen, sondern destabilisiert auch die Wirtschaft. Hier sagt Berenberg-Volkswirt Holger Schmieding, wie Russland und Europa zwölf Monate nach Kriegsbeginn dastehen.
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