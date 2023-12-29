Von Staatsschulden über Zinsen bis hin zu Immobilien und Gold: Wir haben die 20 meistgelesenen Beiträge des Jahres 2023 aus unserer Rubrik „Denker der Wirtschaft“ zusammengestellt. Klicken Sie sich durch die Seiten und erfahren Sie, welche Beiträge in diesem Jahr bei unseren Lesern am beliebtesten waren.

Im Februar 2022 griff Wladimir Putin die Ukraine an. Seitdem bringt der russische Präsident nicht nur Leid über Menschen, sondern destabilisiert auch die Wirtschaft. Hier sagt Berenberg-Volkswirt Holger Schmieding, wie Russland und Europa zwölf Monate nach Kriegsbeginn dastehen. >>> weiterlesen

Platz 9

Volkswirt Folker Hellmeyer: Kampf gegen die Inflation: Sind niedrige Zinsen wie in Japan eine Alternative? Folker Hellmeyer ist Chefvolkswirt von Netfonds. © Netfonds / Canva

Westliche Notenbanker versuchen händeringend, die Inflation mit höheren Zinsen zu bändigen. Doch ist das die richtige Strategie? Im Video diskutiert Netfonds-Chefvolkswirt Folker Hellmeyer mit dem Journalisten Martin Kerscher.

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Platz 8

Volkswirt Johannes Mayr: Zinsanstieg: Crasht jetzt der Immobilienmarkt? Johannes Mayr ist Chefvolkswirt der Anlagegesellschaft Eyb & Wallwitz. © Eyb & Wallwitz / Canva

In der Immobilienbranche herrscht schlechte Stimmung: Die Haus- und Wohnungspreise fallen, doch wegen des Zinsanstiegs können sich immer weniger Menschen ein Eigenheim leisten. Hier erklärt Johannes Mayr von der Anlagegesellschaft Eyb & Wallwitz, wie es dazu kam.

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Platz 7

Philosoph Richard David Precht: Macht Geld glücklich? Richard David Precht ist Honorarprofessor für Philosophie und Ästhetik an der Hochschule für Musik in Berlin. © Imago Images / Teutopress / Canva

Geld ist im täglichen Leben allgegenwärtig, sei es in Form von physischen Banknoten und Münzen, als Buchung auf Bankkonten oder als digitale Währung. Doch macht Geld auch glücklich? Philosoph Richard David Precht gibt im Gespräch mit TV-Moderator Markus Lanz eine Einschätzung.

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Platz 6

Volkswirt Henning Vöpel: Die Mitte der Gesellschaft zerstört sich selbstHen Henning Vöpel ist Direktor des Centrums für Europäische Politik. © Centrum für Europäische Politik / Canva

Krisen und Transformationen stellen die Solidarität der Deutschen aktuell auf eine harte Probe. Jedoch endet hierzulande fast jede Debatte in ideologischen Grabenkämpfen. Henning Vöpel vom Centrum für Europäische Politik sagt, wie die Bundesbürger ihre Probleme konstruktiv lösen können.

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Platz 5

FvS-Vorstand Bert Flossbach: Gold eignet sich immer noch zum Vermögensschutz Bert Flossbach ist Gründer und Vorstand der Kölner Anlagegesellschaft Flossbach von Storch. © Jochen Rolfes / Canva

Wenn es am Markt kriselt, flüchten Anleger in Gold. Das Edelmetall bewährt sich seit Jahrtausenden als Wertspeicher. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

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Platz 4

Volkswirt Jörg Krämer: Bleiben die US-Staatsschulden tragfähig? Jörg Krämer ist Chefvolkswirt der Commerzbank. © Commerzbank / Canva

Die US-Renditen sind auf ein 16-Jahreshoch gestiegen. Doch kann die amerikanische Staatsschuld langfristig tragfähig bleiben? Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer erläutert, wie es hier weitergehen könnte.

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Platz 3

Ifo-Präsident Clemens Fuest: Droht Deutschland die Deindustriealisierung? Clemens Fuest ist Präsident des Ifo-Instituts. © Imago Images / Jürgen Heinrich / Canva

In Deutschland sind die Energiekosten regelrecht explodiert – zum Leid des Mittelstands, der immer tiefer in die Tasche greifen muss. Welche Folgen das für die Wettbewerbsfähigkeit hat, sagen Clemens Fuest vom Ifo-Institut, Marion Höllinger von der Hypovereinsbank und Denise Schurzmann von Krause Industrieschaltanlagen im Gespräch mit Bastian Brinkmann von der „Süddeutschen Zeitung“.

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Platz 2

Volkswirt Carsten Klude: Die Immobilienpreise müssen weiter sinken Carsten Klude ist Chefvolkswirt vom Bankhaus M. M. Warburg. © M. M. Warburg / Canva

Immobilien werden immer billiger. Dennoch ist ein Eigenheim für viele Menschen wegen der hohen Kreditkosten inzwischen unerschwinglich. Hier erklären Carsten Klude vom Bankhaus M. M. Warburg und Peter Seppelfricke von der Hochschule Osnabrück, wie sich die Inflation auf den Häuser- und Wohnungsmarkt auswirkt.

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Platz 1

Volkswirt Folker Hellmeyer: Das westliche Finanzsystem ist in Gefahr Folker Hellmeyer ist Chefvolkswirt von Netfonds. © Netfonds / Canva

Um die Bankenkrise abzufedern, greifen Aussichtsbehörden in die Märkte ein. Welche Folgen das hat, erklärt Netfonds-Volkswirt Folker Hellmeyer im Gespräch mit dem Journalisten Martin Kerscher.

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