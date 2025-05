„Krypto gehört in jedes deutsche Ruhestands-Portfolio“ (Interview)

Seit Januar 2025 leitet Denny Morawiak das Deutschland-Geschäft der Kryptobörse Coinbase. Der frühere McKinsey-Berater und Ratepay-Manager spricht im Interview über die Besonderheiten des deutschen Marktes, die Bedeutung von Vertrauen in einem volatilen Sektor und was er sich von der Politik wünscht.

In Ihrer Vita finden sich Stationen bei McKinsey und Ratepay. Gibt es einen roten Faden in Ihrer Karriere?

Denny Morawiak: Zwei Dinge: Die Chance, bei einem relevanten Player zu arbeiten, und die faszinierenden Persönlichkeiten, die ich kennengelernt habe. Die Mission von Coinbase – „Increase Economic Freedom in the World“ – begeistert mich. Deutschland ist ein reiches Land mit relativ armen Einwohnern, provokant formuliert. Wir haben ein konservatives Anlageverhalten und ein umlagebasiertes Rentensystem. Krypto bietet hier eine große Chance. Wenn ich dazu beitragen kann, dass die Deutschen diesen Zug nicht verpassen, wäre das ein wichtiger Beitrag.

Seit Januar 2025 leitet Denny Morawiak das Deutschland-Geschäft der Kryptobörse Coinbase. Der frühere McKinsey-Berater und Ratepay-Manager spricht im Interview über die Besonderheiten des deutschen Marktes, die Bedeutung von Vertrauen in einem volatilen Sektor und was er sich von der Politik wünscht.

Morawiak: Krypto ist ein globales Produkt. Coinbase verfolgt den Ansatz „go broad and go deep“ – also in vielen Ländern präsent zu sein, aber in ausgewählten Märkten wie Deutschland tiefer zu gehen. „Deep“ bedeutet, eine lokale Lizenz zu haben, ein lokales Team aufzubauen und das Produkt lokal anzupassen. Das fängt bei Basics wie Sprache und Payment-Methoden an, geht aber weiter zu der Frage, was für deutsche Kunden besonders relevant ist und welche Produktfeatures wir entsprechend anpassen sollten.

Was genau ist Ihre Aufgabe als Managing Director in Deutschland?

Wie sieht der deutsche Kryptomarkt im internationalen Vergleich aus?

Morawiak: Krypto ist in Deutschland im Massenmarkt angekommen. Etwa 11 Millionen Deutsche – 13 Prozent – haben irgendeine Art von Krypto-Investment. In den USA sind es 52 Millionen, in ganz Europa 65 Millionen. Ein klarer Trend: Deutschen ist Sicherheit extrem wichtig. Wir adressieren das technisch durch IT-Sicherheit und durch konsequente Ausrichtung an regulatorischen Rahmenbedingungen. So schaffen wir Vertrauen.

Auf dem Markt gibt es mit Bitpanda oder Binance Wettbewerber, die teilweise sehr laut mit Sponsorings wie beim FC Bayern auftreten. Wie grenzen Sie sich ab?

Morawiak: Die erste Abgrenzung besteht zwischen den Anbietern, die eine Lizenz haben – entweder in Deutschland oder perspektivisch die europäische Mica-Lizenz – und denen, die keine haben. Manche der großen Anbieter haben keine Lizenz. Viele Kunden wissen gar nicht, dass ihre Kryptobörse lokal keine Lizenz hat und sie keine Handhabe haben, falls etwas passiert.

Wir sehen uns als das Original – wir sind lange da und kryptonativ. Für uns ist Krypto kein Randprodukt, sondern das zentrale Element. Wir bieten den Einstieg, aber auch weitere Use Cases wie Staking. Bei einem Neobroker bekommen Sie oft keine Staking-Rewards.

Ärgert es Sie, dass andere Anbieter mit aufwendigem Marketing und Sponsoring aktuell mehr Aufmerksamkeit erhalten als Sie?

Morawiak: Krypto ist im Massenmarkt angekommen, aber weiterhin ein stark wachsender Markt. Die Player, die laut sind, erhöhen die Awareness für Krypto insgesamt. Das hilft auch uns. Wir denken in vier Kundengruppen: Krypto-Forward-People, die schon länger dabei sind; Krypto-Beginner, die ihre ersten Schritte machen; Krypto-Intender, die noch nicht investiert haben, aber wollen; und die Non-Intender – in Deutschland etwa 50 Prozent –, die sagen, das ist nichts für sie. Gemeinsam macht die Industrie Krypto für immer mehr Menschen relevant.

Wie relevant sind institutionelle Investoren für Coinbase?

Morawiak: Global sehr relevant. Von den elf größten Bitcoin-ETFs sind wir bei acht der Verwahrer, bei Ethereum-ETFs bei fünf von acht. Also etwa 80 Prozent der großen institutionellen Assets werden bei uns verwahrt. Dieses Geschäft wird primär aus den USA getrieben, aber auch in Europa, speziell London, haben wir ein institutionelles Team. Auch in Deutschland handeln und verwahren Institutionen bei uns.

Haben Sie das Gefühl, dass Krypto bei Family Offices und Versicherern wirklich angekommen ist?

Morawiak: Wir sind auf einer Reise und haben enormen Fortschritt erzielt. Blackrock hat empfohlen, 1-2 Prozent der Assets in Krypto zu allokieren, und auch Goldman Sachs hat sich ähnlich geäußert. Diese Signale von vertrauenswürdigen Quellen aus dem Wealth Management haben viel Vertrauen geschaffen. Hinzu kommt die Zulassung der Bitcoin-ETFs Anfang letzten Jahres.

Ein erkennbarer Effekt ist die gesunkene Volatilität. Bitcoin hat in den letzten zehn Jahren regelmäßig 50-60 Prozent Schwankungen erlebt – das wird weniger.

Dennoch: Bitcoin ist von 100.000 auf 80.000 Dollar gefallen nach der Trump-Enttäuschung. Und nun wieder im sechsstelligen Bereich. Das ist immer noch eine enorme Volatilität. Wie geht Vertrauen mit so volatilen Assets zusammen?

Morawiak: Im Vergleich zur Vergangenheit ist die Bitcoin-Volatilität niedriger. Wir sind eine Börse – uns geht es darum, dass die Leute handeln können. Ich habe keine Agenda, was ein einzelner Coin oder eine Currency tun muss, um Vertrauen zu schaffen. Das ist nicht unser Kerngeschäft.

Europa ist mit der Mica-Regulierung vergleichsweise weit. Ist das Rückenwind oder Ballast?

Morawiak: Es ist ein guter erster Schritt. Es führt zu europaweit einheitlicher Regulierung und schafft einen gesicherten Rahmen. Das generiert Rückenwind, weil mehr Klarheit entsteht. Aber es ist noch nicht perfekt. Ich bin fest davon überzeugt, dass Innovation und Verbraucherschutz Hand in Hand gehen können. Die Regulierer sollten regelmäßig auf die Nutzer hören, um beides gleichwertig zu berücksichtigen.

Wie gelingt es Ihnen, neue Nutzer jenseits der klassischen Krypto-Bubble zu erreichen?

Morawiak: Diese Bubble wird größer. Wir sehen klar, dass bei positiver Bitcoin-Preisentwicklung wie im letzten Jahr neue Leute einsteigen. Sie suchen dann nach einer Plattform für ihren ersten Kauf, und wir versuchen, in diesem Moment die relevanteste Lösung zu sein.

Ist es für Sie schwieriger geworden, seit man auch bei Neo-Brokern wie Trade Republic Bitcoin kaufen kann?

Morawiak: Im Gegenteil, das führt dazu, dass der Kreis größer wird. Manche Kunden trauen sich vielleicht erstmals, etwas mit Bitcoin zu machen, weil sie bereits Trade Republic nutzen. Nach einer gewissen Zeit werden sie feststellen, dass bestimmte Use Cases wie Staking dort nicht möglich sind oder dass man die Bitcoin nicht in ein eigenes Wallet transferieren kann. Dann wechseln sie vielleicht zu einer kryptonativen Plattform.

Das wäre dann aber schon der fortgeschrittene Nutzer ...

Morawiak: Es liegt natürlich auch an uns und anderen Plattformen, die Nutzer zu bilden. Wir sehen überraschend starke Staking-Nutzung auch bei Erstkäufern. Der Deutsche mag wiederkehrende Zahlungen, die sich anderswo Zinsen nennen. Im globalen Vergleich hat Deutschland mit die höchste Staking-Nutzung.

Was war Ihr größter Irrtum über die Kryptowelt, bevor Sie bei Coinbase eingestiegen sind?

Morawiak: Aus meiner früheren Retail- und Payment-Perspektive habe ich NFTs für relevanter gehalten, als sie sich dann entwickelt haben. Wir haben viel darüber nachgedacht, wie NFTs in den Checkout-Prozess integriert werden können – diese Relevanz war überschätzt. Wir werden immer wieder sehen, dass manche Use Cases enttäuschen. Aber es geht darum, möglichst viele auszuprobieren und zu sehen, was funktioniert.

Zum Abschluss: Wenn Sie der Branche einen Wunsch mitgeben könnten, was müsste sich dringend ändern?

Morawiak: Mir gefällt die Kultur in dieser technologisch geprägten, globalen Firma: optimistisch, mutig, experimentierfreudig. Das wünsche ich mir insgesamt mehr: Mut von Investoren, Dinge auszuprobieren, aber auch von Anbietern und Marktteilnehmern, neue Produkte zu launchen. Diesen Mut sehe ich in Europa noch nicht.

Ich wünsche mir, dass die Politik die Gesellschaft stärker dabei unterstützt, Privatvermögen aufzubauen. Die aktuellen Ansätze sind noch viel zu konservativ. Warum gehört Kypto nicht in jedes deutsche Retirement-Portfolio? Es geht um Mut und darum, den Menschen zuzutrauen, eigene Entscheidungen zu treffen, statt sie permanent beschützen zu wollen.

Über Denny Morawiak

Denny Morawiak ist seit Januar 2025 Managing Director der Coinbase Germany GmbH mit Sitz in Berlin. Zuvor war er Chief Commercial Officer bei Ratepay und hatte Führungspositionen bei Wayfair und McKinsey & Company inne. Morawiak verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen digitale Geschäftsmodelle, E-Commerce und Zahlungsverkehr. Er absolvierte ein Studium der Internationalen Betriebswirtschaft an der VWA Stuttgart und erwarb einen MBA am IE Business School in Madrid.

Über Coinbase

Coinbase ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das 2012 von Brian Armstrong und Fred Ehrsam gegründet wurde. Als Plattform für den Handel, die Verwahrung und das Staking von Kryptowährungen bedient Coinbase weltweit mehr als 100 Millionen Nutzer in über 100 Ländern. Das Unternehmen bietet Produkte für Privatkunden, Institutionen und Entwickler an, darunter die Handelsplattform Coinbase, die Wallet-App, Coinbase Commerce für Händler und die Layer-2-Blockchain „Base“. Im Mai 2025 wurde Coinbase in den S&P 500 Index aufgenommen.