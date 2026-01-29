Statt allein per Wertpapierdepot oder ETF-Sparplan fürs Alter vorzusorgen, kann auch eine Versicherungspolice viele Vorteile bringen, rät Finanzplaner Maximilian Kleyboldt.

Das Vertrauen in die gesetzliche Rente hierzulande bricht immer weiter ein. Laut dem Altersvorsorge-Report 2025 der Deutschen Bank und des Umfrageinstituts Civey haben 83 Prozent der Befragten Zweifel an der langfristigen Zuverlässigkeit des gesetzlichen Rentensystems. Dies ist nochmals ein deutlicher Anstieg gegenüber 2020, als 54 Prozent an der gesetzlichen Rente zweifelten – was auch bereits ein erschreckend hoher Wert war.

Immer mehr Menschen scheinen also zu erkennen, dass sie neben der gesetzlichen Absicherung auch privat vorsorgen müssen. Wege dafür gibt es heute viele. Eine gängige Wahl ist das Wertpapierdepot bei einem Kreditinstitut. Zunehmend nutzen Anleger aber auch die Strategie, mit einem Sparplan auf einen sogenannten Exchange Traded Fund (ETF), der einen möglichst breiten Aktienmarkt abbildet, langfristig Geld anzusparen.

Meist besteht die Möglichkeit, bereits kleine monatliche Beträge zu sparen. ETF-Sparpläne sind somit ein guter Einstieg in den Vermögensaufbau und eignen sich auch für Personen, die noch mit begrenztem Budget agieren und flexibel bleiben möchten.

Mit Blick auf die Rente bringt es jedoch auch einige erhebliche Nachteile mit sich, ausschließlich auf ETFs oder andere Wertpapieranlagen zu setzen. Im Vergleich zu einer Rentenversicherung ist hier etwa das Langlebigkeitsrisiko nicht abgesichert: Das Geld aus dem Depot kann also bereits im Laufe des Ruhestands aufgebraucht sein – schließlich kann niemand wissen, wie alt er wird.

Außerdem sorgen Kursschwankungen für Unsicherheit und die Pflege und Verwaltung des Depots für Arbeit. Wie Beispielrechnungen von MLP zeigen, werden die quantitativen Unterschiede (zum Beispiel durch Kosten) im Laufe der Jahre durch unterschiedliche Regelungen bei der Besteuerung und bei vielen zwischenzeitlich erforderlichen Fondswechseln geringer – der qualitative Vorteil (also die Absicherung des Langlebigkeitsrisikos) aber bleibt.

Nichtsdestotrotz haben beide Lösungen ihre Berechtigung und sollten daher Bestandteil einer breit aufgestellten privaten Altersvorsorge sein.

Gezielte Umsetzung individueller Gestaltungswünsche

Eine besonders charmante Variante kann es sein, ein Wertpapier- oder ETF-Depot im Rahmen einer Versicherung zu nutzen. Lebens- und Rentenversicherungen sind schließlich beliebte Vehikel zur Altersvorsorge, zur Optimierung des Depots und der Nachfolge und nicht zuletzt zur Absicherung von Hinterbliebenen. Dabei bringt eine Kombination aus einer Versicherung mit einer Geldanlage in Fonds, zum Beispiel einen breit gestreuten ETF, etliche Vorteile mit sich.

Entgegen weitverbreiteten Vorurteilen eignen sich Versicherungslösungen sehr gut, um individuelle Gestaltungswünsche hinsichtlich Vermögen, Schenkungen und Nachlass einfach und gezielt umzusetzen. So kann die Kapitalanlage an Steuereffizienz und Flexibilität gewinnen und zusätzliche Ertragschancen bringen.

Für die Fondspolice erfolgt während der Laufzeit des Versicherungsvertrages und damit während der Ansparphase keine Besteuerung der vereinnahmten Zinsen, Dividenden oder der realisierten Kursgewinne. Es fällt – anders als bei einem ETF-Sparplan – auch keine Vorabpauschale an. Werden dazu die während der Laufzeit anfallenden Erträge reinvestiert, profitiert der Anleger zudem von einem Zinseszinseffekt, der sich auf längere Sicht positiv auf die Performance auswirken kann.

Lässt es das Risikoprofil des Anlegers zu, kann dieser außerdem eine hohe Aktienquote wählen, was weitere renditeoptimierende Effekte hat, während die Besteuerung erst zum Zeitpunkt der Auszahlung erfolgt.

Leistungen sind im Todesfall einkommensteuerfrei

Sämtliche Kosten der Versicherung sowie die Kosten für die Vermögensverwaltung können mit steuerpflichtigen Erträgen verrechnet werden. Auch unterliegen Kursverluste keiner steuerlichen Verlustverrechnungsbeschränkung. Insbesondere bei den flexibleren liechtensteinischen Policen – im Gegensatz zu den deutschen – und der Möglichkeit der Unterlegung mit einzelnen Vermögensverwaltungsdepots im Versicherungsstock lassen sich Kursverluste (zum Beispiel aus Aktien) mit sämtlichen anderen Gewinnen innerhalb der Versicherung verrechnen, im Gegensatz zum Bankdepot.

Außerdem ist die Auszahlung der Todesfallleistung einkommensteuerfrei. Während der Ansparphase und der gesamten Laufzeit fällt auch keine Abgeltungssteuer an. Durch die Einkommensteuerstundungseffekte lässt sich bei der Vermögensplanung mit Versicherungen somit eine Vermögensverwaltungsstrategie veredeln. Ebenso lässt sich eine einkommensteuerfreie Todesfallleistung erreichen. Allerdings gilt es zu berücksichtigen, dass auf die Todesfallleistung, sofern die Versicherungsnehmereigenschaft nicht zuvor auf den Begünstigten übertragen wurde, Erbschaftssteuer anfallen kann.

Ein weiterer Vorteil bei der Nutzung eines Versicherungsrahmens für ein Depot sind die größeren Spielräume bei der Weitergabe des Vermögens. So ist damit eine kontrollierte Vermögensübertragung zu Lebzeiten möglich. Im Rahmen des 99/1-Modells kann die Versicherungsnehmereigenschaft teilweise auf den zu Beschenkenden übertragen werden. Denn solange die Schenkenden mindestens ein Prozent der Versicherungsnehmereigenschaft halten, sind Vertragsänderungen, zum Beispiel Entnahmen oder Kündigungen, nur mit deren Zustimmung, auch über das 18. Lebensjahr hinaus, möglich.

Diese Gestaltung wird deshalb oft bei Kindern oder Enkelkindern genutzt. Wird die Versicherungsnehmereigenschaft zu Lebzeiten übertragen, erfolgt die Schenkung und damit auch die Schenkungssteuerbelastung auch erst zu diesem Zeitpunkt.

Weitergabe außerhalb des üblichen Nachlasses

Des Weiteren können in einem Versicherungsvertrag die Bezugsrechte der Versicherung recht frei gestaltet werden. So lässt sich das Vermögen sehr einfach den individuellen Wünschen entsprechend verteilen – während zugleich Änderungen des Bezugsrechtes, sofern keine Unwiderruflichkeit vereinbart wurde, jederzeit möglich sind.

Wird ein Begünstigter benannt, fällt die Versicherungsleistung auch nicht in den Nachlass. Damit stellt die Kapitalanlage in einer Renten- oder Lebensversicherung eine Geldanlage außerhalb des üblichen Nachlasses dar. Und schließlich bietet diese Lösung eine hohe Flexibilität in der Vertragsgestaltung hinsichtlich der Laufzeit, der Beitragszahlungen, eventueller Zuzahlungen und möglicher Teilauszahlungen.

Hinzu kommt, dass sich Anleger die dort angesparte Summe zu einem bestimmten Termin oder einem bestimmten Anlass auszahlen lassen können. In diesem Fall kann der Vorsorgesparer im Rahmen einer Vermögensverwaltung für die zugehörige Lebensversicherung eine sogenannte Terminfix-Option mit aufnehmen.

Damit ist auch eine Übertragung zu einem beliebigen Zeitpunkt nach dem Todesfall möglich. Der steuerlich relevante Übertragungszeitpunkt bleibt dabei der Todeszeitpunkt. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt fällt gegebenenfalls Erbschaftssteuer an, aber keine Einkommensteuer. Der wichtigste Vorteil dieser Option ist aber das Hinausschieben der Fälligkeit bei unerwartetem Versterben der versicherten Person. Denn damit wird sichergestellt, dass der Begünstigte das Vermögen tatsächlich erst zum ursprünglich gewünschten Zeitpunkt erhält.

Auf die individuelle Situation kommt es an

Trotz der vielfältigen Vorteile gilt es, vor der Entscheidung für die Fondspolice ein paar Aspekte abzuwägen. So gehört das Kapital im Deckungsstock rechtlich gesehen der Versicherungsgesellschaft, womit der Versicherungsnehmer lediglich über eine Forderung aus dem Versicherungsvertrag verfügt. Ferner kann auch mit einer Versicherungslösung das Pflichtteilsrecht nicht umgangen werden. Und schließlich entstehen bei der Versicherungslösung im Vergleich zur klassischen Vermögensanlage zusätzliche Kosten, weshalb eine detaillierte, auf den Einzelfall bezogene Prüfung erfolgen muss.

Wie immer gilt: Bei der Geldanlage, Altersvorsorge und der Weitergabe des Vermögens gibt es nicht die eine richtige und für alle passende Lösung. Vielmehr kommt es auf die individuelle Situation des Anlegers an. Nur mit einer genauen Berechnung durch einen Experten lässt sich feststellen, welche Lösung im Einzelfall passt und wie sie am besten umgesetzt werden kann. Das können beispielsweise die vom FPSB zertifizierten CFP-Professionals tun, die eine nachweislich sehr hohe Qualifizierung im Bereich Finanz- und Nachfolgeplanung besitzen.