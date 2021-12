Depotbanken Verwahrtes Fondsvermögen steigt um 9 Prozent

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Die Top-Ten-Rangliste der wichtigsten Depotbanken in Deutschland führt BNP Paribas Securities Services Frankfurt mit einem Vermögen von 431 Milliarden Euro an. Es folgen die State Street Bank mit 251 Milliarden Euro und The Bank of New York Mellon Asset Servicing Frankfurt mit 200 Milliarden Euro.

Die zehn größten Verwahrstellen haben einen Marktanteil von 90 Prozent. 37 Verwahrstellen sind im Geschäft mit offenen Wertpapierfonds mit einem Vermögen von 1,7 Billionen Euro tätig, 11 mit offenen Immobilienfonds mit einem Vermögen von 164 Milliarden Euro und 10 mit geschlossenen Investmentfonds, die nach den Vorschriften des Kapitalanlagegesetz-buchs aufgelegt sind, mit einem Vermögen von 9 Milliarden Euro.

Die Verwahrstellenstatistik umfasst Angaben zu deutschen offenen Wertpapierfonds und Immobilienfonds sowie geschlossenen Invest-mentfonds gemäß Kapitalanlagegesetzbuch unabhängig von einer Mitgliedschaft im deutschen Fondsverband BVI. Die Statistik erstellt der BVI in Zusammenarbeit mit dem Praxisforum Depotbanken.