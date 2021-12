Depotstände März 2018 ETF-Wetten: Cost-Average-Effekt zahlt sich aus

Es sind gerade einmal 30 Cent, doch sie machen momentan den Unterschied. Dreimal 200 Euro flossen bislang – jeweils zu Monatsanfang – in ein real geführtes Sparplan-Depot aus insgesamt acht Spezialitätenfonds, mit dem DAS-INVESTMENT-Kolumnist Egon Wachtendorf zweierlei beweisen will. Erstens: Auf Sicht von zehn Jahren lässt sich mit sorgsam aufeinander abgestimmten regional oder thematisch begrenzten Fonds mehr herausholen als mit Fonds, deren Managern die ganze Welt offensteht. Und zweitens: Aktiv schlägt passiv.

Aus den genannten 600 Euro wurden zum Stichtag 12. März 600,30 Euro. Damit liegt das dazugehörige Sparplan-Depot nicht nur als einziges von fünf zeitgleich gestarteten Depots im Plus, sondern im Rahmen von ETF-Wette 3 („Acht Spezialisten gegen einen Mega-ETF“), auch voll auf Linie: Das lediglich aus dem weltweit streuenden ETF Dimensional World Equity Fund bestehende Depot von Wettpartner Henning Schmidt kommt im gleichen Zeitraum nur auf 597,11 Euro. Das aktiv gesteuerte Fonds-Quartett Acatis Aktien Global Fonds UI, Flossbach von Storch Global Quality, Loys Global und Valueinvest Lux Global – von Wachtendorf für ETF-Wette 2 („Vermögen aufbauen mit 200 Euro pro Monat“) ins Rennen geschickt – weist wiederum zum Stichtag 12. März einen Depotstand von 590,53 Euro auf.

Minimale Unterschiede, gewiss. Ein Trend, wer beim Auslaufen der beiden Wetten im Dezember 2027 vorne liegen wird, lässt sich daraus beim besten Willen noch nicht ableiten. Eines zeigt sich jedoch bereits deutlich: In Phasen, in denen die Börsen rund um den Globus stark schwanken, spielen Fonds-Sparpläne ihre Stärke aus. So notieren im Spezialitätenfonds-Depot von Wachtendorf durch den Cost-Average-Effekt derzeit fünf von acht Bausteinen im Plus. Eine zu Jahresbeginn gleichmäßig auf alle acht Fonds verteilte Einmalanlage von 600 Euro hätte dagegen angesichts der zwischenzeitlich starken Kursverluste zum Stichtag 12. März noch unter Wasser gelegen. Auch der Dimensional World Equity Fund von Wettpartner Schmidt läge dann bei minus 1,6 statt bei minus 0,5 Prozent.

Bei der bereits am 1. Januar 2017 mit einer fiktiven Einmalanlage von 50.000 Euro gestarteten ETF-Wette 1 („Das Wunder-Portfolio der FAZ“) liegt nach wie vor die von „Capital“-Redakteur Christian Kirchner bevorzugte Indexfonds-Kombination vorn. Doch der Vorsprung schrumpft: Waren es Anfang Januar 2018 noch 1.260 Euro, sind es derzeit weniger als 900 Euro. Auch in diesem Rennen ist noch nichts entschieden, und vieles wird davon abhängen, wie die beiden aktiven Bausteine Carmignac Patrimoine und Nordea Stable Return die Herausforderungen an den Rentenmärkten managen. Wie der zum ETF-Depot von Kirchner gehörende iShares Euro Aggregate Bond auf seitwärts laufende oder weiter steigende Zinsen reagieren wird, ist dagegen relativ klar: mit Stagnation oder Verlusten.

Nachfolgend die aktuellen Depotbestände der drei ETF-Wetten: