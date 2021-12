Depotstände Mai 2018 ETF-Wetten: Neuer Gegenwind für Carmignac und Nordea

„Euro-Rutsch geht weiter“ titelte am vergangenen Mittwoch Handelsblatt Online. Die Stärke des US-Dollars und die sich abzeichnende Regierungsbildung in Italien setzen die europäische Gemeinschaftswährung zunehmend unter Druck. Ein Trend, der dem über viele Jahre hinweg volumenstärksten Mischfonds mit deutscher Vertriebszulassung, dem Carmignac Patrimoine, gar nicht gut bekommt: Seit Mitte April fiel der Anteilspreis um 0,7 Prozent (Stichtag: 16. Mai). Auch von Jahresbeginn an gerechnet ist die Bilanz mit minus 0,5 Prozent leicht negativ.

Schaut man ins Portfolio, wird deutlich warum. Per Ende April war der Carmignac Patrimoine beim Dollar netto mit fast 10 Prozent short, die fünf größten Positionen waren zudem ausnahmslos italienische Staatsanleihen. Letztere kamen mit der Aussicht, dass Italien bald von einer wenig Europa-freundlichen Koalition aus Rechts- und Linkspopulisten regiert werden könnte, gehörig unter Druck.

Von dieser Seite ist also momentan wenig Rückenwind für das im Rahmen seiner ETF-Mischfonds-Wette(siehe „Das Wunder-Portfolio der FAZ“) geführte Musterdepot von DAS-INVESTMENT-Kolumnist Egon Wachtendorf zu erwarten. Ähnliches gilt für den zweiten Baustein dieses Depots, den Nordea Stable Return: Dessen Anteilspreis liegt seit Jahresbeginn sogar mit 3,2 Prozent im Minus. Bislang tut sich das Multi-Asset-Team um Nordea-Manager Asbjørn Trolle Hansen schwer, die in den beiden ersten Februarwochen erlittenen Verluste aufzuholen.

Ganz anders hingegen beim MSCI World ETF von iShares, der den gleichnamigen Weltaktienindex eins zu eins nachbildet. Er hat im laufenden Jahr in Euro gerechnet 3,5 Prozent zugelegt, wobei rund die Hälfte des Zuwachses aus dem jüngsten Dollaranstieg resultiert. Da ist es für Wachtendorfs Wettpartner Christian Kirchner zu verschmerzen, dass mit dem aus europäischen Anleihen zusammengesetzten iShares Euro Aggregate Bond der zweite ETF-Baustein seit Anfang Januar mehr oder weniger auf der Stelle tritt. Zum Stichtag 16. Mai weist Kirchners im Januar 2017 mit 50.000 Euro eröffnetes Musterdepot einen Stand von 52.629, 45 Euro aus, ein Zuwachs von immerhin 5,3 Prozent. Aber: Noch bleiben Wachtendorf mehr als achteinhalb Jahre lang Zeit, den Rückstand von derzeit 2809,51 Euro aufzuholen.

In Wachtendorfs mit echtem Geld unterfütterten ETF-Sparplan-Wetten sieht die Bilanz deutlich freundlicher aus: Beide Anfang 2018 im Rahmen von Wette 2 („Vermögen aufbauen mit 200 Euro pro Monat“) und Wette 3 („Acht Spezialisten gegen einen Mega-ETF“) eröffneten Depots liegen momentan im Plus. Auch in diesem Wettstreit stiehlt allerdings ein ETF den aktiv verwalteten Fondsbausteinen ein wenig die Show: Der im Depot von Henning Schmidt als Allein-Unterhalter fungierende Dimensional World Equity Fund aus Wette 3 holte aus den bisher fünf Monatsraten à 200 Euro das meiste heraus. Noch beträgt der Vorsprung allerdings weniger als 20 Euro. Ob er von Dauer ist, müssen die kommenden neuneinhalb Jahre zeigen.

Nachfolgend die aktuellen Depotbestände der drei ETF-Wetten: