Depotstände September 2018 ETF-Wetten: Bislang triumphiert die Index-Idee

0,0 Prozent – das Ergebnis des iShares Euro Aggregate Bond seit Anfang 2017 liegt durchaus im Rahmen des Erwarteten. Wie soll schließlich ein Indexfonds, der ein Portfolio aus europäischen Anleihen nachbildet, im aktuellen Zins-Umfeld eine nennenswerte Performance erzielen? Von dieser Seite also Rückenwind für die in ETF-Wette 1 von DAS-INVESTMENT-Kolumnist Egon Wachtendorf vertretene Überzeugung, dass ETF-Liebhaber auf Sicht von zehn Jahren an diesem Produkt keine große Freude haben werden.

Trotzdem geht die mit „Capital“-Redakteur Christian Kirchner geschlossene, bis Ende 2026 laufende Wette aus Wachtendorfs Sicht bislang kein bisschen auf. Dafür gibt es gleich mehrere Ursachen. Die erste: Das von Kirchner favorisierte Passiv-Portfolio besteht nur zu 50 Prozent aus dem genannten Anleihe-ETF. Die andere Hälfte entfällt auf den Aktien-ETF iShares MSCI World. Der wiederum eilt – zumindest auf Euro-Basis – von einem Hoch zum nächsten. So kommt es, dass Kirchners am 1. Januar 2017 mit einem fiktiven Startkapital von 50.000 Euro eröffnetes Depot zum Stichtag 17. September 2018 einen Stand von 53.781,94 Euro ausweist. Das sind 4.770,61 Euro mehr als in Wachtendorfs Depot, das aus zwei aktiv gemanagten Bausteinen besteht (siehe Tabelle unten).

Das Haupt-Problem aber liegt zweifellos in der Zusammensetzung des aktiven Portfolios. Denn dieses nimmt zur Hälfte der Klassiker Carmignac Patrimoine ein, der– man kann es kaum anders sagen – im Sinne der Wett-Idee bislang ein Totalausfall ist (minus 4,4 Prozent). Sieht diese Idee doch vor, dass ein aktiv gemanagter Mischfonds vorhandene Sondersituationen an den Rentenmärkten nutzt und gleichzeitig dem Habenkonto auf der Aktienseite weitere Prozentpunkte hinzufügt. So, wie es seit Anfang 2017 erfolgreiche Angebote wie der JPM Global Balanced (plus 10,8 Prozent), der Phaidros Balanced (plus 10,4 Prozent) oder der Allianz Strategy 50 (plus 9,6 Prozent) vorexerzieren. Leider, und hier kommt eines zum anderen, ist von solchen Ergebnissen auch der zweite Depot-Baustein Nordea Stable Return derzeit meilenweit entfernt (0,5 Prozent).

Dafür, dass in der beschriebenen Wette ausgerechnet der Carmignac Patrimoine und der Nordea Stable Return die Ehre der aktiven Fondsmanager retten sollen, gibt es übrigens einen triftigen Grund: Beide Fonds waren bei Wett-Abschluss die größten Mischfonds mit deutscher Vertriebszulassung. Zusammen sind sie immer noch knapp 30 Milliarden Euro schwer.

Das macht sie natürlich ein Stück weit unbeweglicher als Konkurrenten, die nur 100 oder 200 Millionen Euro unter Verwaltung haben. Doch die Botschaft, die von der Wette ausgehen soll, lautet ja gerade: In einem Umfeld steigender Zinsen, das zudem auf der Aktienseite durch einen immer stärker von US-Titeln geprägten MSCI World geprägt ist, genügt dieses von der Analysegesellschaft Morningstar lediglich mit der dritthöchsten Rating-Note „Bronze“ versehene Grundpaket auf Sicht von zehn Jahren allemal, um das Indexfonds-Duo zu schlagen. Denn der iShares Euro Aggregate Bond wird dann statt einer schwarzen Null rote Zahlen produzieren. Der iShares MSCI World wiederum dürfte bei einer Rückbesinnung auf günstig bewertete Aktienmärkte seine derzeitige Überlegenheit recht schnell einbüßen. Für alle, die an den Eintritt eines solchen Szenarios innerhalb der nächsten acht Jahre glauben, bleibt deshalb der Ausgang der Wette trotz des aktuellen Vorsprungs der Index-Strategie eine klare Sache.

Vielleicht sehen dies auch die Morningstar-Analysten so. Denn trotz der jahrelangen Underperformance haben sie die Ankündigung von Alt-Meister Edouard Carmignac, sich ein Stück weit aus dem Management des Carmignac Patrimoine zurückzunehmen, nicht als Anlass genommen, dem Fonds das qualitative Rating ganz zu entziehen. In ihrem jüngsten Report finden sie sogar recht wohlwollende Worte über den neuen Co-Manager David Older, der auf der Aktienseite „ermutigende Ergebnisse“ beigesteuert habe. Als Hemmschuh erweise sich dagegen nach wie vor die Positionierung bei Schwellenländer-Anleihen und auf der Währungsseite.

Eine etwas andere Ausgangslage herrscht bei ETF-Wette 2 und ETF-Wette 3 vor Dort geht es nicht um einen fiktiven Einmalbetrag, sondern um real geführte Sparplan-Depots. Bei der Auswahl der aktiven Bausteine spielten zudem Größen-Überlegungen keine Rolle – Platz hat gefunden, was vom Konzept überzeugt. Und zumindest in einem Fall zahlt sich der dabei entstandene Mix bislang aus: Zum Stichtag 17. September 2018 liegt das zu gleichen Teilen aus Acatis Aktien Global Fonds UI, Flossbach von Storch Global Quality, Loys Global und Valueinvest Lux Global zusammengesetzte Aktiv-Depot vor den beiden Wettbewerbern.

Nachfolgend die aktuellen Depotbestände aller drei ETF-Wetten: