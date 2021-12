Die tiefe Corona-Rezession hatte bisher begrenzte Auswirkungen auf den deutschen Arbeitsmarkt – dem Kurzarbeitergeld und anderen Stützungsmaßnahmen sei Dank. Ob dies nach dem Ende der Pandemie so bleibt, ist ungewiss und wird entscheidend davon abhängen, wie tief die Narben der Krise in der Wirtschaft reichen und wie schnell sie verheilen werden.

Neben den Pandemie-Auswirkungen wird der Arbeitsmarkt auf längere Sicht mit zwei strukturellen Einflüssen zu kämpfen haben: der Automatisierung und einer sich wandelnden Nachfrage nach Jobs. Vor allem die Automatisierung war vor der Corona-Krise eine Quelle vielfältiger Befürchtungen. Verschiedene Studien haben versucht abzuschätzen, wie viele Jobs die digitalen Technologien ersetzen können oder werden.

Die Bandbreite der Schätzungen ist dabei nicht gerade klein. Ursprünglich ging der bahnbrechende Beitrag von Frey und Osborne aus dem Jahr 2013 davon aus, dass für 47 Prozent der Jobs in den USA eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, in den nächsten zehn bis 20 Jahren automatisiert zu werden. Die OECD andererseits geht für die USA beispielsweise von einer sehr viel niedrigeren Zahl von nur 10 Prozent wegfallender Jobs aus. Die Schätzungen für Deutschland bewegen sich in einer ähnlichen Bandbreite. Allerdings verstellt der alleinige Fokus auf das technologische Automatisierungspotenzial für Berufe einen umfassenden Blick auf die künftigen Veränderungen der Arbeitsmärkte, und zwar aus drei Gründen: