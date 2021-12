Der bewegte Asset Manager: DAS INVESTMENT beim Fund Forum im Fürstentum

Und die morgendlichen Veranstaltungen weniger gut besucht. Das liegt nicht etwa daran, dass die Themen langweiliger oder die Aussichten für die Asset Manager schlechter werden.Es ist Tag 2 der Hauptkonferenz (Tag 1: „White Nights“), Tag 3 der gesamten Konferenzreihe und so wurde schon die ein oder andere Abendveranstaltung besucht. Denn das Fund Forum International ist vor allem eines: Networking. Und das findet am Abend statt.Man hat es darum nicht leicht als Asset Manager und Aussteller auf dem Fund Forum.„Es ist wirklich ein regelrechter Kampf um Gäste“, hört man schon die Ersten stöhnen. Enttäuschung ist da nicht zu vermeiden: „Die Leute von KPMG waren heute Morgen ein bisschen geknickt, dass zu ihrer Party gestern Abend nicht ganz so viele Leute gekommen sind, wie sie sich erhofft hatten“, heißt es etwa. KPMG hatte extra eine schicke Villa außerhalb Monacos gemietet.Anschaulich stellte er dar, dass Asset Manager künftig beweglicher werden müssen. „Sie müssen schneller, effektiver und effizienter auf Veränderungen im Markt reagieren“, so Griffin. Das „wie“ könne dabei nicht pauschal beantwortet werden. Für jede Gesellschaft gebe es andere Regeln. Klar sei nur: Die Organisation der Asset Manager brauche mehr Beweglichkeit.Hervorragender Kaffee. An mehreren Barista-Stationen fließt er in Strömen. Und so sieht das Gros der Besucher nach ein paar Stunden doch wieder recht fit aus. Erst 10 Gramm Koffein sind übrigens tödlich. Das sind rund 100 Tassen Kaffee, die man schnell hintereinander trinken muss.„Einige haben sich extra noch aufgespart für heute Abend“, so ein Insider. Im „Le Deck“ Monte Carlo Beach Club findet die Fund Forum International Gala statt. Buffet Dinner, Drinks und Entertainment inklusive. Ein Must für jeden Networker, garantiert gut besucht.