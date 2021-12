Der Chef geht Henderson Global Investors stellt Aktienteam für Immobilien neu auf

Ende Juni wird Patrick Sumner seine Tätigkeit bei Henderson Global Investors nach 17 Jahren beenden. Er leitete seit 2004 das Aktienteam für weltweite Immobilien. Hier entwickelte er die europäischen, asiatischen und globalen Strategien der Fondsgesellschaft, die heute eine Anlagesumme von über 2,7 Milliarden US-Dollar ausmachen.Guy Barnard und Tim Gibson übernehmen gemeinsam die Leitung des Teams.Barnard sitzt in London. Er ist seit November 2008 Co-Fondsmanager des 1,2 Milliarden Dollar schweren Henderson Horizon Global Property Equities Fund. Seit September 2010 managt er auch den Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund, der aktuell ein Volumen von 600 Millionen Dollar hat.Gibson verwaltet von Singapur aus den Henderson Horizon Asia Pacific Property Equities Fund (350 Millionen Dollar). Er wird den Henderson Horizon Global Property Equities Fund zusammen mit Barnard managen. Daneben werden beide auch weiterhin für andere regional und weltweit anlegende Fonds verantwortlich sein.Außerdem plant Henderson das Team zum zweiten Quartal 2014 um zwei Mitarbeiter zu erweitern: Einen für London und einen für Singapur.Nicolas Scherf wird zum Londoner Team stoßen. Hier verantwortet er als Portfoliomanager mehrere europäische Portfolios. Zudem wird er Aufgaben beim Henderson Horizon Pan European Property Equities Fund übernehmen. Scherf kommt von Cohen & Steers Capital Management, wo er über sechs Jahre als Analyst für Immobilienwertpapiere tätig war.Das Team in Singapur erweitert Xin Yan Low. Dort wird sie das Aktienteam für weltweite Immobilien als Analystin unterstützen. Sie war die letzten sechs Jahre Aktienanalystin bei Bank of America Merrill Lynch und hat sich dort vor allem mit asiatischen Immobilienaktien beschäftigt.Xin Yan Low wird an der Seite von Tim Gibson und der Analystin Yan Ling Wong, die bereits zum Team gehört, für den Henderson Horizon Asia Pacific Property Equities Fund, aber auch für die Asien-Komponenten anderer Immobilienaktienfonds zuständig sein.