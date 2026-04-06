In der Beratung zählt die richtige Balance: Ihre Kunden suchen nach Renditechancen – aber ohne auf Sicherheit zu verzichten. Genau hier setzt die IDEAL UniversalLife an: Als kapitalmarktorientiertes Garantieprodukt bildet sie den stabilen Core im Portfolio!

Harte Schale, sichere Rendite: Das ist der perfekte „Core“ Der Core für alle Satellites – IDEAL UniversalLife

In einer Finanzwelt, die sich immer schneller dreht, suchen Kunden nach einem Fixpunkt. Einem Fundament, das nicht wackelt, wenn die Märkte stürmisch werden. Für Sie als Berater ist das Core-Satellite-Prinzip die logische Antwort: Ein stabiler Kern („Core“), flankiert von chancenorientierten Nebeninvestments („Satellites“). Doch die entscheidende Frage ist: Woraus besteht dieser Kern?

Klassische Substanz trifft moderne Erträge

Die IDEAL UniversalLife ist kein Produkt, das mit dem Wind weht. Seit mehr als zehn Jahren steht die IDEAL mit der laufenden Verzinsung mit an der Spitze des deutschen Marktes und bietet mit dem klassischen Deckungsstock eine echte Bastion der Beständigkeit.

*Quellen Datenbasis Grafik: lfd. Verzinsung Branche (policendirekt.de/ ab 2024 Morgen & Morgen)

Institutionelle Expertise statt täglicher Entscheidungslast

Die IDEAL ist der strategischen Partner. Wir verstehen uns als institutioneller Anleger für Ihre Kunden. Die Bewertungsreserven der IDEAL liegen (laut aktuellem Geschäftsbericht) bei 176,0 Millionen Euro. Diese Zahl belegt eindrucksvoll, wie robust und widerstandsfähig die Kapitalanlage ist. Die Reservequote auf den Buchwert beträgt 5,3 Prozent. Während der Branchendurchschnitt teils im zweistelligen Minusbereich liegt, sind wir der Fels in der Brandung.

Ein Gewinn für Ihre Kunden – und ein Booster für Ihr Business

Die IDEAL UniversalLife ist konsequent darauf ausgerichtet, auch Ihr Geschäft zu bereichern. Profitieren Sie von einem komplett digitalen Verkaufsprozess – papierlos, nachhaltig und effizient.

Auch für preissensible Kunden ist die IDEAL UniversalLife perfekt: Rabattieren Sie die beitragsbezogenen Abschluss- und Vertriebskosten für Einmalbeiträge individuell! Zudem haben Sie die Freiheit, eine Kontoeinrichtungsgebühr mit den Kunden zu vereinbaren.

Ihr Vorsprung: Jetzt Vertriebs-Booster und Webinar sichern

Auf unserer exklusiven Landingpage erwartet Sie das Vertriebs-Booster-Paket – mit professionellen Unterlagen, spannenden Verkaufsansätzen und Leitfäden, die Ihren Erfolg beschleunigen.

Zusätzlich laden wir Sie herzlich zu unserem Webinar ein. Dort zeigen wir Ihnen im Detail, wie Sie die IDEAL UniversalLife als Core-Investment positionieren und sowohl von der institutionellen Stärke als auch von den vertrieblichen Vorteilen maximal profitieren.

Geben Sie dem Portfolio Ihrer Kunden den sicheren, flexiblen und renditestarken Core, den es verdient – IDEAL UniversalLife.