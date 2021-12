Markus Hill 28.03.2012 Lesedauer: 4 Minuten

Der eigene Fonds: Diese Fragen sollte sich jeder Vermögensverwalter stellen

„Der Vogel kämpft sich aus dem Ei. Das Ei ist die Welt. Wer geboren werden will, muss eine Welt zerstören“ (Hermann Hesse). Was auf den ersten Blick hin sehr bedeutungsschwanger klingt, lässt sich in abgeschwächter Form auch auf den Bereich Fondsauflage übertragen.