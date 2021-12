Henning Lindhoff ( Redakteur ) 19.08.2021 Aktualisiert am 30.08.2021 - 13:20 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Geldanlage-Talent Der erste Future Fundstar steht fest

Von zahlreichen Bewerbern und zwölf Zwischenrunden-Teilnehmern erreichten vier Investoren das Finale in Hamburg. Hier traten sie um einen Anlage-Zuschuss in Höhe von 2 Millionen Euro gegeneinander an. Die Jury um Frank Fischer hat nun den Sieger gekürt.