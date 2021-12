Der Ex-AWD-Chef und die Pressefreiheit: „Herr Maschmeyer will niemanden einschüchtern“

Auch die Autoren der Beiträge seien bedrängt worden, so die F.A.Z. weiter. Sie bekämen Abmahnschreiben an ihre privaten Adressen. Außerdem sollen Wirtschaftsauskunfteien angerufen und nach den Beschäftigungsverhältnissen gefragt haben. „Da scheint also noch mehr im Busch zu sein“, schrieb die F.A.Z. und betitelte Maschmeyers Vorgehen als einen „Großangriff auf die Pressefreiheit“.Daraufhin forderte der Deutsche Journalistenverband (DJV) Maschmeyer auf, sofort mit den presse- und strafrechtlichen Nachstellungen gegen Lütgert und die "Panorama"-Redaktion aufzuhören. „Wer so etwas macht, hat entweder ein mehr als schlechtes Gewissen oder ist kritikunfähig“, sagte der Bundesvorsitzende Michael Konken.Maschmeyer sieht das natürlich anders. Er habe „keine Detektive oder vergleichbare Personen“ zum Ausspionieren der Journalisten beauftragt, schreibt seine Medienagentur. Die persönlich zugestellten Abmahnungen seien „die in Presserechtsverfahren notwendigen und üblichen „Begehren auf Unterlassung“ falscher Tatsachenbehauptungen. Das Ausfragen des Arbeitgebers über die finanziellen und arbeitsrechtlichen Verhältnisse des Reportes Lütgerts diene nur dazu, „das strafrechtliche Gutachten erstellen zu können; mehr nicht“.Zudem klärt die Agentur darüber auf, dass der Anwalt „ausdrücklich nicht mit einer Strafanzeige gedroht, sondern ganz im Gegenteil erklärt, dass keine Strafanzeige erstattet werden soll, wenn er in seinem Gutachten zu dem Ergebnis kommt, dass die NDR-Mitarbeiter sich nicht strafbar gemacht haben“. Im Klartext: Sollte sich herausstellen, dass Lütgert nicht schuldig ist, drohe ihm auch keine Strafanzeige. „Herr Maschmeyer will niemanden einschüchtern“, schreibt die Agentur abschließend.