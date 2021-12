Redaktion 08.12.2014 Lesedauer: 1 Minute

Der Fall Uli Hoeneß Lässt die Bank Vontobel ihren Devisen-Chef Jürg Hügli fallen?

Der bisherige Devisen-Chef der Bank Vontobel, Jürg Hügli, soll Uli Hoeneß nur auf die Execution-Only-Weise bedient haben. So das bisherige Mantra. Die Schweizer „Bilanz“ deckt aber unlängst auf, dass der 61-Jährige „Head of Risk Management and Advisory Forex“ auf seinen Visitenkarten stehe hatte. War seine Rolle doch eine andere? Hügli ist vor den deutschen Behörden flüchtig und könnte nun auch von der Bank Vontobel fallen gelassen werden.