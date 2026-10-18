Porsche baut zum ersten Mal dauerhaft ein Auto oberhalb des 911. Vorgestellt hat der Konzern es vor wenigen Tagen in New York: Der Mission S zitiert den GT1, die G-Serie des 911, den 959, den 917 und den 928. In der Mitte steckt ein Verbrennungsmotor.



Offiziell ist das ein Concept Car. Tatsächlich ist es eine neue Baureihe. Keine Kleinserie fürs Markenmuseum, sondern eine Mittelmotor-Plattform, die Porsche in mehreren Varianten bauen will. Und das erste Vorzeigeobjekt von Konzernchef Michael Leiters, der die Marke aus der schwersten Krise ihrer Geschichte holen soll.

Ein Auto wie ein Zitatenschatz

Gezeichnet hat den Mission S Tobias Sühlmann, Porsches neuer Chefdesigner, den Leiters von McLaren mitgebracht hat. Herausgekommen ist ein Wagen, der sich fast ausschließlich bei sich selbst bedient. Die tief geduckte Nase mit durchströmter Haube verweist auf den GT1, die runden Scheinwerfer und die Kotflügel auf den 911 der G-Serie. Am Heck rahmt ein aktives Flügelelement die schlitzförmigen LED-Leuchten ein, gelernt beim 959 und wieder beim GT1.

Der schönste Trick sitzt auf dem Dach. Es ist längs dreigeteilt, die äußeren Elemente sind verglast, der Mittelteil leitet Frischluft von der Windschutzscheibe zu einem Kühlerlüfter, der waagerecht über dem Motor liegt. So löste schon der Langstreckenrenner 917 sein Hitzeproblem. Dazu Leichtmetallräder im Wählscheiben-Design des 928, fünf ovale Löcher, und ein weißer Lack, die traditionelle Rennsportfarbe des Hauses.



Retro, ja. Aber der Blick zurück hat einen betriebswirtschaftlichen Grund.

Das fehlende Display

Innen setzt Porsche auf Purismus. Vor dem Lenkrad sitzen fünf Rundinstrumente, der Drehzahlmesser in der Mitte, die vier übrigen Anzeigen sortieren sich je nach Fahrmodus neu. Neue Bedienelemente im Dashboard arbeiten mit Push-Pull-Funktion, das Sport-Chrono-Element ist geblieben, nur neu interpretiert. Die Gurtschlösser für die Hosenträgergurte stecken in der Sitzmittelwange.

Was fehlt: ein Zentraldisplay. Ein Beifahrerdisplay. Überhaupt die großen Bildschirme, die heute in der Mittelklasse Standard sind. Stattdessen fährt bei Bedarf eine Halterung fürs eigene Smartphone aus, das per App Navigation und Information übernimmt und auf Wunsch historische Anzeigestile ins Kombiinstrument spielt. Auf der Fahrerseite sind bislang zwei Pedale zu sehen. Ob ein drittes und ein Schalthebel dazukommen, nennt Leiters möglich.



Sparprogramm? Eher Kalkül. Wer in dieser Preisklasse kauft, will keine Hardware, die in drei Jahren alt aussieht.

Warum Porsche diesen Wagen braucht

Regional sieht es nicht besser aus. In China brach der Absatz um ein Drittel ein, in Europa ohne Deutschland um elf Prozent. Größte Vertriebsregion bleibt Nordamerika mit rund 56.000 Autos. Dort verkauft Porsche den 911 um ein Drittel besser als im Vorjahr.



Je teurer das Auto und je lauter der Motor, desto besser läuft es. Genau daraus leitet Leiters seinen Kurs ab.

Nur der 911 wächst: Weltweite Auslieferungen nach Modell, Januar bis September 2026; Veränderung gegenüber 2025 | Bildquelle: Edelstoff Media

Der Ferrari-Effekt, auf Schwäbisch

Der Mission S ist das Schaufenster einer Strategie, die intern „Sportwagenschmiede ’35“ heißt: sportlicher, exklusiver, margenstärker, mit Vorfahrt für den Verbrenner. Deren Eckpunkte hat die „WirtschaftsWoche“ berichtet, der Leiters in New York auch ein Interview gab. Dem elektrischen Macan stellt Porsche demnach 2028 wieder ein Modell mit Verbrennungsmotor zur Seite, ein nichtelektrisches Modell oberhalb des Cayenne könnte folgen, der Taycan läuft spätestens 2030 aus. Die 718-Modelle bleiben elektrisch.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

In Deutschland gebaute Autos lassen sich nicht beliebig billiger produzieren. Also muss der Preis steigen. Leiters will nicht mehr Kunden, er will an den wohlhabendsten mehr verdienen – den Ferrari-Effekt kennt er aus acht Jahren als Technikvorstand in Maranello. Heute kosten die 10.000 teuersten verkauften Porsche im Schnitt rund 270.000 Euro. Bis 2030 sollen es 330.000 Euro sein, der Anteil der besonders teuren Modelle soll von einem Drittel auf fast die Hälfte klettern.

Das Zugpferd heißt Mission S. Einen Preis nennt Porsche nicht, in Branchenkreisen kursiert ein Einstieg ab 500.000 Euro. Zur Einordnung: Der 911 Carrera beginnt bei 137.800 Euro, der günstigste Ferrari bei rund 240.000, der günstigste McLaren bei etwa 225.000 Euro. „Das Produkt ist das Heiligste, was wir haben“, sagt Leiters. Dem 911 nimmt der neue Wagen aus seiner Sicht nichts weg: In diesem Segment entscheide sich niemand zwischen zwei Autos, man kaufe das zweite dazu.

550 Spyder, New York City, 1953 | Bildquelle: Porsche

Die Garage als Country Club

Ein Supersportwagen allein ergibt kein Luxusgeschäft. Deshalb arbeitet Porsche in Florida und Texas mit Projektpartnern an einem Konzept, das mehr an Golfclub als an Autohaus erinnert. In West Palm Beach und Dallas sollen jeweils 22 sogenannte Automobile Studios entstehen, 250 bis 560 Quadratmeter groß: klimatisierte Räume mit Galerieebene, Badezimmer und Bar, in denen Eigentümer arbeiten, Gäste empfangen und ihre Autos wie Exponate inszenieren. Drumherum Clubs mit Restaurants, Lounges, Spa, Padel-Plätzen, Coworking-Flächen, Concierge und Sicherheitsdienst rund um die Uhr.

Leiters formuliert es so: Das volle Potenzial solcher Autos erlebe man manchmal jenseits der Straße. Die Uhren- und Spirituosenbranche macht es seit Jahren vor. Das teure Produkt ist der Eintritt, das Geschäft ist der Club drumherum.

Verbrenner, Hybrid, alles offen

Die wichtigste Information liefert Porsche nicht. Im Zentrum sitzt ein Verbrenner, mehr ist nicht zu erfahren: Boxer oder V8, reiner Verbrenner oder Hybrid, alles offen. Die Porsche-Patente des vergangenen Jahres führen sogar einen W18 mit Dreifach-Turbo. Leiters versichert, er wisse genau, was da hineinkomme, und begründet sein Schweigen mit der Vorfreude. Einen Verkaufsstart nennt er ebenfalls nicht.

Tobias Sühlmann, Leiter Style Porsche, Mission S, Visionsmodell, New York City im Herbst 2026 | Bildquelle: Porsche AG

Für Anleger liegen die größeren Fragen woanders. Vor vier Jahren ging Porsche mit dem Versprechen einer breiten Palette an die Börse, die Kapazität reichte für 400.000 Autos. Heute soll der Konzern notfalls unter 200.000 Fahrzeugen profitabel wirtschaften. Ein paar tausend Luxusautos ersetzen kein Volumengeschäft, und ob sich die Fixkosten bei kleineren Stückzahlen hereinholen lassen, ist eine Wette über Jahre.

Der vollelektrische Konzeptwagen Mission X, 2023 unter Vorgänger Oliver Blume noch als technologischer Wegweiser gefeiert, ist Geschichte. Ferrari zielt mit dem vollelektrischen Luce auf die nächste Generation von Luxuskäufern, die ersten 500 Exemplare ab 550.000 Euro sind reserviert. Und am selben Tag, an dem Porsche in New York seine Wählscheibenfelgen enthüllt, zeigt Tesla einen Roadster-Prototyp, der abheben kann.



Ein Detail verrät die Richtung genauer als jede Strategiefolie: Links neben dem Lenkrad sitzt wieder ein Zündschlüssel. So wie 1953, als Ferry Porsche den 550 Spyder am selben New Yorker Pier vorfuhr.