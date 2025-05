Frankfurter Stiftungsfonds ändert Namen und Strategie

Es ist eine interessante Volte, die das Frankfurter Fondshaus Shareholder Value Management in seinem Frankfurter Stiftungsfonds (ISIN: DE000A2DTMN6) vollzieht: Der defensiv ausgerichtete Mischfonds soll seinen Namen ablegen und stattdessen bald „Frankfurter Long-Term Value Fund“ heißen. Gleichzeitig ändert sich sein Anlageansatz – das Fondsportfolio soll dann die besten Investmentideen mehrerer Fondsmanager versammeln.

Grundidee bleibt weiterhin das Value Investing, das Shareholder Value Management erklärtermaßen in den Fußstapfen von Benjamin Graham und dessen Musterschüler Warren Buffett betreibt. Für seinen neuen Multi-Manager-Ansatz arbeitet Shareholder Value Management mit der Long-Term Group zusammen. Das Investmenthaus ist eine Gründung ehemaliger Kollegen des Shareholder-Value-Co-Vorstands Jens Große Allermann.

Manager von SVM und Long-Term Group involviert

Der neue Frankfurter Long-Term Value Fund soll von Anlageexperten aus beiden Häusern bestückt werden. Die Idee: Jeder der beteiligten Manager steuert seine besten Aktienideen bei, die zusammengesetzt ein Portfolio von 30 Value-Titeln ergeben sollen.

„6 Manager mit ihren Top Ideen“, verspricht eine neue Präsentation zu dem Fonds. Dort sind auch die zukünftig verantwortlichen Manager aufgelistet. Neben Große-Allermann sind das Sebastian Blaeschke (Shareholder Value Management) sowie Laurenz Nienhaber, Clemens Lotz, Mathias Saggau und Martin Possienke (Long-Term Group) .

„Die handelnden Personen kooperieren erfolgreich seit mehr als 15 Jahren“, versichert Große-Allermann zum Start des neuen Konzepts. Dass bei der Zusammenstellung des Portfolios jedenfalls keine Langeweile aufkommen dürfte, verrät eine aktuelle Präsentation: Als Investment-Beispiele für den Frankfurter Long-Term Value Fund sind dort so unterschiedlich aufgestellte Unternehmen aufgelistet wie der mexikanische Getränkehersteller Fomento Económico Mexicano, die italienische Maklerplattform Moltiply Group sowie der US-Tech-Gigant Microsoft.

Wirksam wird der neue Name ab dem 23. Juni. ISIN und WKN bleiben erhalten.

Über Shareholder Value Management und die Long-Term Group

Shareholder Value Management ist eine inhabergeführte Fondsboutique, die mit CEO Frank Fischer an der Spitze seit 1999 besteht. Die Gesellschaft managt rund eine Milliarde Euro und legt ihren Fokus auf Value-Strategien. Flaggschiff-Fonds ist der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen. Seit 2022 bietet das Haus auch einen ETF namens „Modern Value“ an.

Die Long-Term Group betreut mit vier Mitarbeitern vier Fondsmandate. Das Engagement im Frankfurter Long-Term Value Fund kommt nun hinzu.