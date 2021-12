„Der Gesetzgeber verhält sich wie ein Elefant im Porzellanladen“

Und wie bewerten Sie die zusätzliche Einschränkung, dass Anteile künftig nur noch zweimal pro Jahr aus- oder zurückgegeben werden können?Das geht entschieden zu weit und wäre zudem natürlich das Todesurteil für Spar- und Entnahmepläne. Man sollte nicht vergessen, dass die Gesellschaften Tausende Entnahmepläne führen. Wie soll das dann künftig funktionieren?Außerdem soll die Liquiditätsquote von der Kündigungsfrist abhängen. Bei zwölf Monaten Rückgabefrist soll sie bei zehn Prozent liegen, bei 18 Monaten sollen fünf Prozent reichen? Ist das der richtige Weg, um das Liquiditätsproblem in den Griff zu kriegen?Auch hier würde ich sagen, richtig gedacht, falsch gemacht. Es macht zwar durchaus Sinn, die Höhe der Liquiditätsquote an die Rückgabefrist zu koppeln. Ein Problem kann man damit allerdings nicht aus der Welt schaffen, wie es 2008 zu beobachten war: Damals mussten auch Fonds mit einer Liquiditätsquote von 30 Prozent dichtmachen, weil sie viele institutionelle Kunden hatten, die dann große Summen abzogen.Wenn die Liquiditätsquote eine Schließung nicht verhindern kann, was dann?In den angelsächsischen Ländern wird in Zeiten massiver Rückflüsse eine Verwässerungsgebühr erhoben, also höhere Transaktionsgebühren kassiert, die dann dem Fondsvermögen gutgeschrieben werden. Damit könnte hohen Abflüssen entgegengewirkt werden.Auch bei der Immobilienbewertung sind gravierende Änderungen geplant. Was halten Sie davon, die Objekte künftig alle sechs statt alle zwölf Monate zu bewerten?Das bringt lediglich gefühlt mehr Sicherheit bei der Bewertung, das aber bei doppelt so hohen Gutachterkosten. Denn wenn der Markt stark in Bewegung gerät, nützt mir eine Zeitpunktbetrachtung gar nichts, egal, ob sie nun vor zwei oder acht Monaten erfolgte. Der aktuelle Verkehrswert ist dann eh ein anderer.Und der geplante Abschlag von zehn Prozent auf den ermittelten Verkehrswert, macht der aus Ihrer Sicht Sinn?Welchen Sinn das haben soll, ist mir schleierhaft. Werden alle Objekte pauschal abgewertet, verschiebt sich doch lediglich die Kursschwankung nach unten.Können Sie dem Entwurf auch Gutes abgewinnen?Ja, durchaus. Es ist zu begrüßen, dass die Frage, was nach zwei Jahren Schließung passieren soll, angegangen wird. Der Entwurf sieht vor, dass der Druck, Objekte zu verkaufen, um den Fonds wieder öffnen zu können, sukzessive erhöht werden soll.Und Ihr Fazit unterm Strich zu dem Diskussionspapier? Daumen rauf oder runter?Daumen runter, insbesondere zur Art und Weise, wie der Entwurf präsentiert wurde. Der Gesetzgeber zeigt wenig Fingerspitzengefühl und erinnert eher an einem Elefanten im Porzellanladen. Und das zu einem Zeitpunkt, der ohnehin von größter Nervosität der Marktteilnehmer geprägt ist. Das wird sicherlich weitere Mittelabflüsse nach sich ziehen. Denn dass es sich bislang lediglich um ein Diskussionspapier handelt und noch nichts entschieden ist, das dürfte nicht jedem sofort klar sein.