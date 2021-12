„Der Goldpreis wird noch weiter fallen“

In den vergangenen Wochen ist der Preis für Gold nach einem starken Jahresbeginn deutlich gefallen. Anfang 2012 betrug der Preis je Unze (31,1 Gramm) noch rund 1.560 US-Dollar, um Ende Februar auf fast 1.800 US-Dollar zu klettern.Seitdem ist der Goldpreis jedoch stetig zurückgegangen. Derzeit befindet er sich wieder auf dem Niveau zu Jahresbeginn. Wir glauben, dass er noch weiter fallen wird: Mindestens auf seine nächste Unterstützungslinie von rund 1.525 US-Dollar bis 1.535 US-Dollar.Unterdessen haben viele der Faktoren, die den Preis für das Edelmetall in den vergangenen sieben Jahren in schwindelerregende Höhen trieben, weiterhin Gültigkeit. Welche Gründe gibt es also für die jüngste Goldpreisschwäche? Wird sich die derzeitige Preisschwäche nur als vorübergehend erweisen?