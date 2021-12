„Der Graumarkt ist Geschichte“

Mit fünf, sechs stehen wir in Verhandlungen, mit einem stehen wir unmittelbar vor Vertragsunterzeichnung. In den kommenden Monaten wird in dieser Hinsicht noch einiges passieren. Im Herbst vergangenen Jahres waren bei einer Umfrage eine ganze Reihe von Fondsanbietern der Ansicht, selbst noch den Kapitalverwaltungsgesellschaft (KGV)- Status anstreben zu wollen. Seit Mai dieses Jahres steigt die Nervosität; bei uns gehen wöchentlich mehrere Neuanfragen ein.Das werden unseres Erachtens wohl nicht mehr als 10 oder 12 sein.Ja. Wobei die Kosten für die Gründung und den Betrieb einer KVG natürlich nicht fix sind, sondern von mehreren Faktoren abhängen – unter anderem von den Anlagen, die ein Haus in Fonds einbringt. Dennoch kann man im Schnitt rund 800.000 bis eine Million Euro für die KVG-Gründung rechnen, und dann kommen jährliche Kosten von mindestens 750.000 Euro hinzu – etwa für Personal, Buchhaltung, interne Revision und Risikocontrolling übernimmt.Das hängt von der jeweiligen Komplexität, den Anlageklassen und den Transaktionsvolumina ab. Zudem schlagen bei größeren Fonds Skaleneffekte zu Buche.Das stimmt, und darum prüfen wir in einer sorgfältigen Prüfung intensiv die Reputation der möglichen Partner. Wir fragen uns unter anderem: Ist die Anlagekompetenz ausreichend? Ist das Geschäftsmodell nachhaltig angelegt, oder spielen Mode-Produkte eine Rolle?Als Portfoliomanager offener Fonds sind wir bestens mit Immobilien- und Wertpapier-Investments vertraut. Und als Tochter der Signal Iduna verwalten wir nicht nur für diese Sparten das Konzerngeschäft, sondern sind auch in Infrastruktur- und Private-Equity-nahe Anlageklassen eng eingebunden.Weitere Kompetenzen bauen wir jetzt auf. Nehmen Sie die Parallele zur Hedgefonds-Zulassung im Jahr 2004: Zuvor hatte keine Fondsgesellschaft Erfahrungen mit dieser Materie, das Know-how konnte aber schnell geschaffen werden.Eigentlich nicht mehr. In Zukunft wird Arbeitsteilung der Regelfall sein: Die KVG verwaltet einen Fonds, und der Asset Manager betreut die Fondsobjekte. Das erhöht die Professionalität, was nicht zuletzt ein Argument für institutionelle und private Anleger sein wird. Am Fonds als sachwertorientierte Kapitalanlage führt kein Weg vorbei, und der Graumarkt ist Geschichte. Das ist eine Riesenchance für die Branche.Ab 22. Juli tritt das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) in Kraft, das die europäische Richtlinie über Alternative Investmentfonds- Manager (AIFM) umsetzt. Jeder neue geschlossene Fonds braucht dann eine Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG), die zahlreiche neue Pflichten – unter anderem beim Risiko- und Liquiditätsmanagement – beachten muss.