Der große China-Check Teil 3: Gibt es eine Immobilienblase?

Einiges ist schon passiert: Käufer müssen für eine Zweitwohnung 50 statt 40 Prozent vom Kaufpreis anzahlen. In einigen Städten gibt es demnächst als Pilotprojekt eine Grundsteuer, um Spekulationen zu dämpfen und Zweitwohnungen zu vermiesen. Wer als Bauträger Wohnungsverkäufe verzögert, um die Preise zu treiben, wird bestraft. Zudem will die Regierung dieses Jahr 1.800 Quadratkilometer für neue Wohnungen freigeben. Mehr als das Doppelte des Vorjahres.Trotzdem kann sich Zheng einen Nachfrage-Crash nicht vorstellen. „Eine Wohnung zu haben gehört in China zu den Kernaufgaben des Lebens. Mieten ist nur eine Übergangslösung.“ Allein durch die riesige Völkerwanderung in die Städte bleibe Wohnraum weiterhin knapp.So knapp, dass sich im April mehr als 4.000 Bewerber in Hangzhou so heftig um 224 Wohnungen stritten, dass die Bauentwickler die Polizei riefen.