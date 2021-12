Der große Rückblick Diese 10 Fonds brachten 2018 die höchsten Gewinne

Der Fonds im Vergleich zu globalen Aktien und Euro-Staatsanleihen

Platz 10: DWS Invest Brazilian Equities

Auf dem 10. Platz liegt ein Länderfonds, für den es lange düster aussah. Zu mies war die Lage in Brasilien. Nun ja, ob unter dem neuen regierenden Rechtsaußen Jair Bolsonaro nun alles besser wird, steht noch aus. Allerdings erzeugte er einen Effekt, den schon Donald Trump in seinem Land erreichte: Die Aktienkurse begannen zu rennen. Was sich im Ergebnis dieses Brasilienfonds niederschlägt.

ISIN: LU1663839865 (Anteilsklasse aus Dezember 2017)

Gewinn 2018 in Prozent: 13,6

Gewinn 3 Jahre in Prozent: –

Volatilität 3 Jahre in Prozent: –

Verantwortliche Gesellschaft: DWS

Start des Fonds: 01.10.2012

Volumen in Millionen Euro: 42

Kategorie (Morningstar): Aktien Brasilien