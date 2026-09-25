Der Preis pro Tonne Kupfer erzielte im September einen Rekord. Der Grund: Händler in den USA hamstern vor möglichen US-Zöllen. Warum das nicht gegen eine Investition spricht.

14.800 US-Dollar: Der Preis für eine Tonne Kupfer markiert im September 2026 ein historisches Hoch. Seit April 2025 strebt die Kupferkurve jäh bergauf. Sie ist auf der Onlineseite der Deutschen Börse nachzuverfolgen. Findet die Hausse ein Ende?

Ein Grund für den Anstieg ist vorübergehend: Bereits im Juli 2025 kündigte US-Präsident Donald Trump Zölle auf raffiniertes Kupfer an. Im Zuge dessen orderten Händler große Kupfermengen in die USA. Im Juli importierten die USA rund 225.000 Tonnen raffiniertes Kupfer. Das war die höchste monatliche Importmenge seit 1990, teilte der Datenanbieter für Metalle, Shanghai Metals Market, mit.

Die Zölle in Höhe von 15 Prozent könnten laut Proklamation ab 1. Januar 2027 in Kraft treten. Trump forderte ein Gutachten des Wirtschaftsministeriums über den heimischen Kupfermarkt ein. Das US-Handelsministerium empfahl die Zölle. Der Clou: Trump hat noch nicht entschieden, ob sie in Kraft treten. Dem Vernehmen nach wartet er die Midterm-Wahlen am 3. November 2026 ab.

Auch ETF-Anleger nahmen die Kupferrallye mit, wie ein beispielhafter Blick auf die ETF-Flow-Suche von DAS INVESTMENT zeigt. Besonders deutlich zeigt das der iShares Copper Miners ETF (ISIN: IE00063FT9K6): In der ersten Septemberwoche flossen mit 138 Millionen Euro so viele Gelder in den Fonds, wie in den vergangenen zwölf Monaten nicht. Zum Vergleich: Die anderen maximalen Wochenzuflüsse des Kupfer-Produktes lagen zwischen 36 und 46 Millionen Euro.

In den Global X Copper Miners ETF (ISIN: IE0003Z9E2Y3) investierten Anleger eine Woche zuvor ebenfalls deutlich. Es flossen 56 Millionen Euro in Kalenderwoche 35 zu. Um den Faktor zwei übertrafen die Zuflüsse damit die anderen Wochenhochs über sechs Monate.

Anleger nahmen bereits Gewinne mit. Die Zuflüsse in den iShares-ETF brachen in den drei Wochen nach dem Hoch um jeweils ein Viertel ein. Das Global-X-Produkt vermeldete in den Kalenderwochen 36 bis 38 sogar Abflüsse.

Stromnetzausbau erhöht Kupfernachfrage

Doch: Es spricht einiges gegen einen bloßen Trend, der aufhört, wenn die US-Amerikaner ausreichend Kupfer gehamstert haben. Das Global-X-Produkt und das iShares-Modell verzeichnen in der letzten Septemberwoche wieder Zuflüsse mit kleinem Volumen von rund vier und fünf Millionen Euro. Und die Eigenschaften des Halbedelmetalls Kupfer werden nicht umsonst in den USA und auf der ganzen Welt nachgefragt. Kupfer ist bekannt für seine Korrosionsbeständigkeit und Leitfähigkeit.

Die Redaktion sprach mit dem promovierten Wirtschaftsphysiker Julian Kauffeldt, der den Loys Innovation Leaders Fonds (ISIN: DE000A412SP7) managt. „Für die Kupfernachfrage halten wir den weltweiten Stromnetzausbau für einen der wichtigsten Bereiche“, sagt Kauffeldt. Kupfer werde vielfältig benötigt, weil Strom erzeugt, transportiert, verteilt, gespeichert und in Bewegung oder Rechenleistung umgewandelt werden muss. Das betreffe Ladeinfrastruktur von Elektrofahrzeugen, Netzanschlüsse in Wind- und Solarparks und Verteilernetze für Wärmepumpen.

KI umfasst 10 Prozent des zusätzlichen Kupferbedarfs

„Künstliche Intelligenz ist ebenfalls relevant, macht innerhalb dieser Entwicklung aber einen kleineren Teil aus, als die öffentliche Aufmerksamkeit vermuten lässt“, sagt Kauffeldt. Ein Anteil von rund 10 Prozent bis 2040 gehe auf den zusätzlichen Kupferbedarf für den Bau von KI-Rechenzentren zurück. Konkret steckt Kupfer in den Rechenzentren in Kabeln, Stromschienen, Transformatoren, elektrischen Komponenten und Kühlsystemen.

Die unterschiedliche Geschwindigkeit von Nachfrage und Angebot sei laut Kauffeldt bei Kupferinvestitionen zentral. Rechenzentren, Batteriespeicher und andere elektrische Infrastruktur können innerhalb weniger Jahre gebaut werden. „Die Entwicklung einer neuen Kupfermine benötigt häufig deutlich länger“, sagt Kauffeldt.

Die Internationale Energieagentur (IEA) beschreibt für 2035 eine potenzielle Angebotslücke von rund 25 Prozent zwischen dem prognostizierten Primärkupferbedarf und der erwarteten Produktion bestehender sowie angekündigter Minenprojekte.

Der Rückgang der ETF-Zuflüsse in den vergangenen Wochen könnte Vorbote kurzfristiger Kursrückgänge sein. Die Elektrifizierung und der vielfältige Einsatz von Kupfer sind dennoch Argumente für eine mittelfristige Wertsteigerung des Rohstoffs. Glaubt der Anleger an den Wert von Kupfer, kann er unter anderem in diese drei Kupfer-ETFs investieren. Die Redaktion sortierte sie nach laufenden Kosten absteigend.

Drei Kupfer-ETFs im Vergleich

Alle drei ETFs investieren überwiegend in Minenbetreiber. Der Han-ETF hat 5 Prozent physisches Kupfer. Die Produkte fuhren in den vergangenen 12 Monaten rund 60 Prozent Rendite ein. Auch die laufenden Kosten liegen nah beieinander: das teuerste und das günstigste Produkt trennen 5 Basispunkte.

Der Han-ETF bildet einen Index ab, der Kupferminenunternehmen zusätzlich anhand von ESG-Kriterien überprüft. „Wir schließen Unternehmen mit einer Kohlenstoffintensität von mehr als sieben Tonnen CO₂ pro Tonne produziertem Kupfer aus“, sagt Tom Bailey, Leiter Research, von Han ETF im Gespräch mit der Redaktion.

Der Global-X-ETF ist der größte Fonds mit einem Volumen von 1,46 Milliarden US-Dollar. Darauf folgt das iShares-Produkt mit einem Volumen von 483 Millionen US-Dollar. Mit 125 Millionen US-Dollar stellt der Han-ETF das kleinste Produkt dar.