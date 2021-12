Constance Riede 11.12.2014 Lesedauer: 1 Minute

Der Hobbit – Die Schlacht der fünf Heere Versicherungsmarkt in Mittelerde kollabiert

Heute läuft der dritte Teil von „Der Hobbit“ in den deutschen Kinos an. Allein der Untertitel – „Die Schlacht der fünf Heere" – verspricht, dass es in der Folge hoch hergehen wird. Die Allianz nahm den Kinostart zum Anlass, einmal auszurechnen, welcher Schaden in Mittelerde angerichtet wird.