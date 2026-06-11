Hundetrainer Martin Rütter wird Markenbotschafter der Tierversicherung Lassie. Nur drei von zehn Hunden in Deutschland sind krankenversichert.

Martin Rütter bei seiner Show „Der will nur spielen“: Als Werbebotschafter der Tierversicherung Lassie will der Hundetrainer auf die niedrige Versicherungsquote bei Hunden in Deutschland aufmerksam machen.

Hundetrainer Martin Rütter wird Markenbotschafter der digitalen Tierversicherung Lassie. Gemeinsam wollen sie auf die niedrige Versicherungsquote bei Hunden in Deutschland aufmerksam machen.

Nur drei von zehn Hunden in Deutschland krankenversichert

Nur etwa drei von zehn Hunden in Deutschland sind krankenversichert – das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstituts Norstat aus dem Jahr 2023 hervor. Als Hintergrund nennt Lassie die gestiegenen Tierarztkosten seit der Novellierung der Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) im November 2022.

Rütter ist seit mehr als zwei Jahrzehnten als Hundetrainer aktiv und durch TV-Formate wie „Der Hundeprofi“ bekannt. Er betreibt nach eigenen Angaben ein Netzwerk von über 150 Hundeschulen. „Genau wie beim Menschen ist Vorsorge beim Hund wichtig“, wird Rütter in der gemeinsamen Mitteilung zitiert. Er rät Hundehaltern, grundsätzlich einmal im Jahr zum Tierarzt zu gehen.

Risikoträger von Lassie ist HDI

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Lassie wurde 2021 in Schweden gegründet und ist nach eigenen Angaben in Schweden, Deutschland und Frankreich aktiv. Risikoträger ist HDI. In Deutschland operiert das Unternehmen als Lassie AB Zweigniederlassung Deutschland.

Hedda Båverud Olsson, Chefin und Mitgründerin von Lassie, sagte zur Kooperation: „Ein informierter Hundehalter ist der beste Schutz, den ein Tier haben kann. Versicherung ist ein Teil davon, aber eben nicht alles.“