Nachhaltige Sachwerte Der Inflation trotzen: Zwei Investments für den Wandel

Schwere Zeiten für Sparer, die Stabilität suchen: Die Inflation galoppiert von einem Hoch zum nächsten, während die Volatilität der Börsen viele Deutsche nach wie vor von Aktien fernhält. Über allem schwebt die Sorge vor einer Rezession. Gleichzeitig wird Anlegern ein weiterer Aspekt immer wichtiger: transparente Nachhaltigkeit.

Laut einer repräsentativen YouGov-Umfrage aus dem März würden Kunden am liebsten in zwei nachhaltige Sektoren investieren: Immobilien und Energie. Mit zwei innovativen Sachwerte-Fonds verbindet Pangaea Life transparente Investments in erneuerbare Energie und nachhaltiges Wohnen mit einer besonders stabilen Wertentwicklung – ein Trumpf gegen die Inflation.

Quelle: YouGov

Direktinvestments in zwei Säulen der Zukunft

Die zwei Fonds der Pangaea Life „Blue Living“ (Nachhaltiges Wohnen) und „Blue Energy“ (Erneuerbare Energien) decken zwei Sektoren ab, die in den aktuellen und zukünftigen Transformationsprozessen eine Schlüsselrolle spielen. Anders als vergleichbare Produkte auf dem Markt, investieren die Fonds nicht in Aktienbeteiligungen, sondern direkt in konkrete Sachwerte-Anlagen – volle Transparenz garantiert.

Der Blue Living Fonds rückt den Wandel unserer Städte hin zum nachhaltigen Wohnen in den Mittelpunkt. Anleger profitieren hier von der Wertentwicklung von Wohnimmobilien, die hohen sozialen und ökologischen Standards entsprechen. Genau die Immobilien also, die heute und in Zukunft besonders gefragt sind. All das in den attraktivsten Lagen des Landes. Kunden investieren somit in den Wandel unserer Städte hin zur Klimaneutralität.

Mit dem Blue Energy Fonds partizipieren Anleger am rasanten Wachstum des Zukunftssektors der regenerativen Energien. Denn der Fonds investiert direkt in Windkraftanlagen, Solarparks und Wasserkraftwerke sowie Anlagen zur Speicherung erneuerbarer Energien. Und das quer durch Europa. Mit ihrer Geldanlage sind Kunden somit Teil des enormen Wachstums klimafreundlicher Energieträger – der Treibstoff künftigen Wirtschaftswachstums und eines von fossiler Energie unabhängigen Europas.

Dazu Daniel Regenburger, Geschäftsführer der Pangaea Life: „Mit unseren beiden Sachwerte-Fonds stoßen wir in eine echte Marktlücke: Hier können auch Privatanleger ohne großes Kapital direkt in zwei Boom-Sektoren des nachhaltigen Wandels investieren. Und das zu flexiblen Konditionen, die bei vergleichbaren Fonds für institutionelle Anleger bislang unbekannt waren. In Zeiten, in denen Kunden händeringend nach Alternativen zum Sparbuch und Schutz vor Inflation suchen, genau die richtige Lösung.“

Geldanlage für unruhige Zeiten

Die hohe Volatilität auf den Aktienmärkten, die Rekordinflation und die unsichere weltpolitische Lage bewirken, dass sich viele Anleger heute mehr denn je nach Stabilität sehnen. Pangaea Life kommt diesem gestiegenen Sicherheitsbedürfnis mit ihren beiden Sachwerte-Fonds entgegen. Hier erhalten Kunden eine schwankungsarme Wertentwicklung, transparente Nachhaltigkeit und eine attraktive Rendite durch Investments in zwei zentrale Bausteine unserer Zukunft.

8,5 Prozent warf Blue Energy durchschnittlich pro Jahr ab. Blue Living steht nach Auflage im Oktober 2021 bereits heute bei 3,9 Prozent (jeweils Stand: 31.03.2022). Die Fonds besparen Anleger über die Zukunftsvorsorge „Pangaea Life Invest“ zu besonders flexiblen Konditionen. Das neue „magische Viereck“ aus Sicherheit, Rendite, Flexibilität und transparenter Nachhaltigkeit bietet Anlegern in dieser herausfordernden Phase eine Anlageperspektive mit Zukunft.