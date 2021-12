Preisanstieg auf breiter Front Der Inflationsschock droht!

Wie kommt es zu den steigenden Preisen?

Die Corona-Pandemie hat eindeutig zu der Inflationsentwicklung und dem veränderten Warenkorb beigetragen. So sind die Lebensmittelpreise deutlich gestiegen, ebenso der Ölpreis inklusive neu eingeführter CO2-Abgabe. Die Baubranche boomt, die globalen Lieferketten waren jedoch aufgrund der Pandemie zeitweise ins Stocken geraten. Branchen, die durch einen Preisrückgang gekennzeichnet waren, wie beispielsweise die Textilbranche, haben an Nachfrage verloren. All diese Faktoren führen zu einem Kaufkraftverlust, der nun deutlich spürbar wird.

Wie wird es weitergehen?

Der Blick in die Glaskugel ist wie immer schwierig. Zieht die Wirtschaft und Beschäftigung in Deutschland wieder an, ist mit höheren Lohnforderungen und auch dauerhaft höheren Preisen zu rechnen. Auch die Entwicklung hin zu mehr Nachhaltigkeit drückt auf die Preisspirale. Drohende Steuererhöhungen, die aufgrund der Verschuldung nahezu unausweichlich sind, treiben die Inflation ebenfalls voran. Eines ist nahezu sicher – die Notenbanken werden sich mit einer Zinserhöhung schwertun.

Was bedeutet dies für Geldvermögen?

Hohe Inflation bei gleichzeitigem Nullzins bedeutet nur eines – Geldvernichtung! Die Inflation wirkt wie ein Brandbeschleuniger in Kombination mit der anhaltenden Niedrigverzinsung.

Für Kapitalanleger gibt es jedoch eine Lösung, nämlich die Aktien(fonds)anlage. Sind zusätzlich steuerliche Vorteile gewünscht, ist eine fondsgebundene Rentenversicherung eine attraktive Möglichkeit.

