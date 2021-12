Europas erster ETF für Umweltbelastungen Der Investment Case für die Umwelt- und Klimarevolution

Nun bestehen keine Zweifel mehr – die globale Erderwärmung wird immer spürbarer und erweist sich als eine der größten Herausforderungen der Menschheit. Vor kurzem veröffentlichte der Internationale Ausschuss für Klimawandel (IPCC) mit folgendem Fazit: Der Klimawandel ist akut, katastrophal und allein wir sind daran schuld.[1] Die wissenschaftlichen Belege räumen selbst die letzten Zweifel aus dem Weg: Die ständige Emission von Treibhausgasen in die Atmosphäre verursacht schwere und möglicherweise irreversible Schäden für künftige Generationen und zerstört gleichzeitig die natürlichen Schutzmechanismen der Erde.

Wir befinden uns in der Anfangsphase dessen, was Al Gore die "Nachhaltigkeitsrevolution" nennt. Diese Revolution, so Gore, wird das Ausmaß der "Industriellen Revolution", aber die Geschwindigkeit der "digitalen Revolution" haben.[2] Hier sind einige Bereiche in welchen Unternehmen vermehrt an genau dieser Revolution teilzuhaben versuchen:

1) Luft- und Bodenverschmutzung

Trotz der zunehmenden Bemühungen zur Bekämpfung der Luft- und Bodenverschmutzung bleiben diese Problemzonen noch bestehen:

Giftige Partikel und Gase, die von Verbrennungsmotoren, fossil befeuerten Kraftwerken und Industrieanlagen kommen, sind derzeit für 18% der menschlichen Todesfälle weltweit verantwortlich. [3]

Derzeit sind mindestens 3,2 Milliarden Menschen – 40% der Weltbevölkerung - von der Verschlechterung der Böden betroffen. [4]

Beispiel: Donaldson - Ein Hersteller von Filterungs- und Umweltschutzsystemen. Das Unternehmen bietet hochmoderne Systeme zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung für aus Nachhaltigkeitsperspektive problematische Branchen wie Bau und Bergbau an.

2) Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen

In einem Bericht von UNICEF und der WHO aus dem Jahr 2019 wurde festgestellt, dass 1/3 der Menschen auf der Welt derzeit keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser hat.[5] Darüber hinaus haben 3 Milliarden Menschen keine Möglichkeit, sich die Hände zu waschen.[6] Nach Angaben der OECD werden sich die Investitionen in diesem Bereich bis zum Jahr 2030 verdoppeln und in diesem Zeitraum ganze 3 Billionen Dollar betragen.[7]

Beispiel: Kurita – Das japanische Unternehmen entwickelt Systeme, die Wasser recyceln, Abfälle reduzieren oder sie in Brennstoffe umwandeln, und die Umweltbelastung ihrer Kunden damit massiv zu verringern.

3) Verlust von natürlichen Lebensräumen und Spezies

Zwischen 1970 und 2016 ist der Bestand der Wirbeltierarten um 68 Prozent zurückgegangen.[8] Dieser Rückgang ist in erster Linie auf den Verlust von natürlichen Lebensräumen und Wildnis zurückzuführen. Dieser wiederum wird durch Landnutzungsänderung vorangetrieben.

Dies hat zu einer wachsenden Zahl von Unternehmen geführt, die daran arbeiten, den Bestand an sogenanntem Naturkapital, das wir pro Person verbrauchen, zu verringern.

Der größte private Waldbesitzer Europas, SCA, schließt zum Beispiel Gebiete, die wichtige Lebensräume für bedrohte Arten darstellen, von seiner Waldbewirtschaftung aus. Insgesamt hat SCA derzeit 400.000 Hektar verschiedener Lebensräume von der Bewirtschaftung ausgeschlossen - das sind mehr als 300.000 Fußballfelder.[9]

Ausweitung des Netzes für Umweltinvestitionen

Die Bewältigung der Treibhausgasemissionen ist zum Synonym für das "Aufhalten" des Klimawandels geworden. THG Emissionen haben die meiste Aufmerksamkeit sowie Kapitalzufluss, weshalb viele „Umwelt“-Fonds eigentlich „CO2-Vermeidungs-Fonds“ sind. Die Ausweitung des „Investitions-Netzes“ auf alle Umweltthemen, etwa wie die drei bereits genannten, bietet die Möglichkeit, mehr als nur eine kleine Nebenrolle in der globalen Nachhaltigkeitsrevolution zu spielen.

Schließlich geht es beim Schutz unseres Planeten um Leben und Tod – jede Investition, die dieses Unterfangen unterstützt, hat das Potenzial, positive Erträge zu erzielen sowie Wiedergutmachung gegenüber der Natur zu leisten.

