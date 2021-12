Europas erster ETF für nachhaltige Nahrungsmittel Der Investment Case für nachhaltige Lebensmittel

Wir befinden uns inmitten einer Revolution im Sektor der Lebensmittel. Wir wollen nicht nur mehr darüber wissen, was wir essen, sondern auch, wo die Nahrungsmittel herkommen.

Die globalen Nahrungsmittelsysteme haben bereits jetzt Mühe, die Ernährungsbedürfnisse der 7,8 Milliarden Menschen auf der Welt zu bedienen, ein Problem was nur noch akuter werden wird.[1,2] Die verheerenden Umweltauswirkungen nicht nachhaltiger Landwirtschafts- und Herstellungsprozesse zeichnen sich überdeutlich ab.

Immer mehr Menschen erkennen, dass Global viel auf dem Spiel steht. Jede Menge Unternehmen formieren oder positionieren sich daher neu, um unsere wachsende Nachfrage nach gesunden, erschwinglichen und nahrhaften Lebensmitteln zu befriedigen. Neben der Elektrifizierung von Fahrzeugen und erneuerbarer Energien sehen wir die heutige Nahrungsmittelrevolution als eine der Investitionsmöglichkeiten des Jahrhunderts.

Wie konnte es so weit kommen?

Einfach ausgedrückt: Die konventionellen Lebensmittelsysteme waren und sind nicht in der Lage, mit dem raschen Bevölkerungswachstum Schritt zu halten. Dies hat zahllose Konsequenzen nach sich gezogen. Nehmen Sie als Beispiel den sprunghaften Anstieg des Verbrauchs preiswerter fossiler Brennstoffe, die mechanisierte Landwirtschaft, chemische Düngemittel, Lebensmittelverarbeitung und nicht nachhaltige Verpackungspraktiken.

Der Fokus auf Quantität an Lebensmittel auf der ganzen Welt hat deren Qualität extrem beeinträchtigt und zu einem starken Anstieg der damit verbundenen Krankheiten geführt. Nach Angaben der International Diabetes Federation leben heute weltweit etwa 463 Millionen Menschen mit Diabetes. Diese Zahl wird bis 2045 auf fast 700 Millionen ansteigen.[3]

Aber die Dinge ändern sich

In den letzten Jahren hat sich weltweit eine deutliche Verschiebung weg von konventionellen und hin zu nachhaltigen Ernährungssystemen vollzogen, sowohl bei Unternehmen als auch bei der Bevölkerung. Diese sind heute für viele, wenn nicht gar alle der 17 UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung von zentraler Bedeutung.[5]

Nachhaltige Lebensmittelsysteme versorgen die Menschen mit gesunden Lebensmitteln, schützen und verbessern gleichzeitig die ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Lebensmittel Netzwerke. Unternehmen, die auf diese Ziele ausgerichtet sind, stellen die perfekte Mischung aus enormem Wachstumspotenzial und verantwortungsbewussten Betriebspraktiken dar. Es gibt diverse Untersektoren, über die ein Engagement in diesen Bereich möglich ist. Dazu gehören pflanzliche und organische Lebensmittel, Lebensmittelsicherheit, Präzisionslandwirtschaft, Aquakultur an Land und nachhaltige Verpackung.[4]

Diese Sektoren mögen alle ein wenig „futuristisch“ erscheinen. Aber ob es Ihnen gefällt oder nicht: die nachhaltige Lebensmittelrevolution wird andauern. Wenn nachhaltige Ernährungssysteme beginnen werden zu dominieren, ist das sehr wahrscheinlich gut für unsere Investitionsaussichten und mit ziemlicher Sicherheit umso besser für die Gesundheit des Planeten und uns.

Erfahren Sie mehr über diese Anlagemöglichkeit mit Rize ETF und ihrem Sustainable Future of Food ETF.

