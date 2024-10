Der klassische Mischfonds kann seine Stärken wieder ausspielen

Eyb & Wallwitz wird 20 Jahre. DAS INVESTMENT sprach mit den beiden Lead Portfoliomanagern Dr. Georg von Wallwitz und Dr. Ernst Konrad über die Anfänge des Münchner Vermögensverwalters und warum der Phaidros Funds Balanced in jedes Kundenportfolio gehört.

Dr. Georg von Wallwitz, Gründer, Geschäftsführender Gesellschafter und Lead Portfoliomanager (L) und Dr. Ernst Konrad, Geschäftsführender Gesellschafter und Lead Portfoliomanager

DAS INVESTMENT: Herr von Wallwitz, Multi-Asset-Fonds gehörten 2024 nicht zu den Anlegerfavoriten. Wie sieht es bei Ihnen und dem Phaidros Funds Balanced aus?

Georg von Wallwitz: Wir konnten in diesem Jahr in der Tat Zuflüsse verbuchen, das freut uns sehr. Unsere Kunden spiegeln uns, dass sie unserer klaren Positionierung als Langfristinvestor vertrauen, und die Performance gibt ihnen recht. Darüber hinaus kann der klassische Mischfonds seine Stärken im aktuellen Umfeld wieder voll ausspielen. Wir treffen auf Basis unseres Weltbilds sehr unabhängige Entscheidungen und können mitunter auch gegen den Trend investieren. Um dies zu akzentuieren, haben wir dieses Jahr unseren Ansatz im Anleihebereich an die neue Normalität im Anleihenmarkt angepasst.

Was meinen Sie damit?

von Wallwitz: Auf der Anleiheseite nutzen wir unseren Kairos-Ansatz, benannt nach dem griechischen Gott des richtigen Augenblicks. Unser Anleihefonds Phaidros Funds Kairos Anleihen steht somit für die besondere Gelegenheit, die es zu erkennen und zu ergreifen gilt. Dafür nutzen wir Opportunitäten an den globalen Anleihenmärkten und investieren antizyklisch und benchmarkunabhängig in Ertrags- und Stabilitätsquellen. Diese Anleihestrategie setzen wir entsprechend der Positionierung und Risikoausrichtung unserer Produkte auch in unseren Mischfonds und Mandaten um.

Herr Dr. Konrad, kommen wir zu den Aktien. Was steckt hinter Ihrem Schumpeter-Ansatz?

Ernst Konrad: Der Ökonom Joseph Schumpeter beschreibt in seinem Werk „Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung“ den Unternehmer als dynamischen Akteur, der Innovationen vorantreibt und den Prozess der schöpferischen Zerstörung initiiert. Unternehmen, die den Wandel nicht annehmen, laufen Gefahr, von einem Herausforderer aus dem Markt verdrängt zu werden.

Setzen Sie also in erster Linie auf die Disruptoren?

Konrad: Schumpeter unterschied zwischen Monopolisten (sowie Oligopolisten) und Herausforderern. Beide spielen in der Marktwirtschaft eine wichtige Rolle. Monopolisten sind etablierte Unternehmen, die in einer Branche dominieren sowie von ihrer Marktposition profitieren und Überrenditen erwirtschaften können. Herausforderer dagegen sind innovative Unternehmen, deren Erfolg auf neuen und kreativen Ideen und Geschäftsmodellen basiert. In unserer Aktienselektion spielen die Kriterien Marktstellung und Innovationsfähigkeit eine überragende Rolle.

Wagen Sie eine Prognose zur Marktstellung im Bereich der Künstlichen Intelligenz?

Konrad: Da ist noch vieles offen. Aufgrund unseres Schumpeter-Ansatzes sind wir in Technologietitel wie Alphabet, Amazon oder Meta, die unmittelbar von dem KI-Boom profitieren, investiert. Darüber hinaus ergeben sich aber auch positive Spillover-Effekte auf die Halbleiterindustrie bzw. CRM-Software-Anbieter. Da sich der KI-Boom auch in diesen Branchen langfristig auszahlen sollte, sind wir schon länger in ASML und Salesforce engagiert. Schon heute zeigt sich, dass nicht unbedingt der KI-Entwickler der größte Profiteur sein muss. Es ist auch denkbar, dass die KI-Anwender langfristig die größten Renditen erzielen können.

Herr von Wallwitz, Sie sprachen von Mittelzuflüssen in Ihrem Mischfonds Phaidros Funds Balanced? Wie investieren Sie aktuell die Kundengelder?

von Wallwitz: Aufgrund der hohen Korrelation von High-Yield-Anleihen zu Aktien setzen wir in unserem ausgewogenen Mischfonds auf der Anleiheseite neben Unternehmensanleihen verstärkt auch stabilisierende Staatsanleihen ein. Nach der langen Niedrigzinsphase sehen wir dort wieder ein besseres Risiko-Rendite-Verhältnis. Die Rolle der Ertragsquellen übernehmen im Fonds weitgehend die Aktien. Das entspricht unserer Überzeugung, dass eine langfristige Vermehrung des Vermögens nur über Aktien zu erreichen ist. Typischerweise liegt daher in unserem 1,7 Milliarden großen Flaggschifffonds die Aktienquote tendenziell näher an der Maximalquote von 75 Prozent als an der Minimalquote von 25 Prozent. Als Investor benötigen Sie auch einen optimistischen Blick auf die Dinge.

Sie haben Mathematik und Philosophie studiert. Was hat Sie dazu gebracht, 2004 eine Vermögensverwaltung zu gründen?

von Wallwitz: Den Einstieg bei einer großen deutschen Fondsgesellschaft fand ich aufgrund meiner Englischkenntnisse, denn dort stand den internationalen Ambitionen ein gewisser Mangel an sprachlicher Weltläufigkeit entgegen. Meine Ausbildung als Mathematiker wurde erst später relevant. Je länger ich in der Branche gearbeitet habe, desto stärker wurde die Motivation, es mit einem eigenen Unternehmen zu versuchen. Ich bin anscheinend unternehmerisch veranlagt.

Und die Philosophie musste hintenanstehen?

von Wallwitz: Ganz und gar nicht, die Kombination hat sich ausgezahlt. Denn die Vermögensverwaltung hat zwar viel mit Datenanalyse und damit auch mit Mathematik zu tun, sie erfordert aber auch einen realistischen Blick auf die Triebkräfte menschlichen Handelns. An den Märkten geht es nicht immer nur rational zu. Die Philosophie hat mir geholfen, das Marktgeschehen besser zu verstehen und im Zweifel optimistisch zu bleiben.