Vier Anlageexperten berichten beim Roundtable-Interview in Hamburg von zunehmend unsicherem Ankergrund in bislang sicheren Häfen. Ein Fazit: „Cat Bonds bieten Erträge mit geringer Korrelation zu Aktien- und Anleihemärkten.“

GAM-Roundtable in Hamburg mit Herausgeber Malte Dreher: Mirko Ranno von GAM Investments, Christoph Kind von Marcard, Stein & Co, Christian Witt von AURETAS family trust und und Philip Wobst von der BAUER Vermögensverwaltung (v.l.n.r.).

Steigende Staatsverschuldung, geopolitische Risiken und eine veränderte Korrelation zwischen Aktien und Anleihen stellen klassische Portfolios auf die Probe. Wie Anleger heute Stabilität erreichen können und warum alternative Strategien an Bedeutung gewinnen, diskutieren Christoph Kind von Marcard, Stein & Co, Mirko Ranno von GAM Investments, Christian Witt von AURETAS family trust und Philip Wobst von der BAUER Vermögensverwaltung.

DAS INVESTMENT: Herr Kind, Staatsanleihen galten jahrzehntelang als sicherer Hafen. Gilt das noch?

Christoph Kind: Nicht mehr in dem Maße wie früher. Man muss ohnehin unterscheiden: Staatsanleihe ist nicht gleich Staatsanleihe. Eine argentinische Staatsanleihe war nie ein sicherer Hafen. Aber selbst bei erstklassigen Emittenten hat sich vieles verändert. Die Zahl der Triple-A-Staaten ist geschrumpft und immer mehr Staatsanleihen werden mit Risikoprämien gehandelt. Gleichzeitig gibt es Unternehmen mit hervorragenden Bilanzen und besseren Ratings als ihre Heimatländer. Deshalb sollte man den Begriff „sicherer Hafen“ heute differenzierter betrachten.

Welche Alternativen sehen Sie für konservative Anleger?

Christian Witt: Zunächst helfen kürzere Laufzeiten, das Zinsrisiko zu reduzieren. Daneben spielen Gold und eine breite Diversifikation eine wichtige Rolle. Man darf allerdings nicht vergessen: Jede Alternative bringt eigene Risiken mit sich. Wer kurzfristig maximale Sicherheit sucht, landet am Ende häufig bei Cash oder Geldmarktanlagen.

Philip Wobst: Auch wir haben die Rolle von Staatsanleihen in den Portfolios verändert. Wir reduzieren die Duration und setzen stärker auf Diversifikation innerhalb des Rentenmarktes. Covered Bonds etwa sind für uns ein interessantes Segment. Darüber hinaus ergänzen wir die Portfolios durch alternative Strategien, die Stabilität liefern können.

Hat das klassische 60/40-Portfolio ausgedient?

Wobst: 2022 war ein Wendepunkt. Früher haben Aktien und Anleihen häufig gegensätzlich reagiert, inzwischen erleben wir immer wieder Phasen, in denen beide Anlageklassen gleichzeitig unter Druck geraten. Deshalb setzen wir seit Jahren auf zusätzliche Bausteine. Je nach Marktphase machen alternative Strategien 10 bis 20 Prozent eines Portfolios aus.

Kind: Wir sind ohnehin deutlich flexibler aufgestellt. Niemand zwingt uns, eine bestimmte Anleihequote zu halten. Deshalb können wir auch Hedgefonds oder alternative Credit-Strategien einsetzen, wenn uns das Chance-Risiko-Profil klassischer Anleihen nicht überzeugt.

Welche Rolle spielen Cat Bonds in diesem Umfeld, also Katastrophenanleihen, deren Auszahlungen an das Ausbleiben definierter Naturereignisse gekoppelt sind und die nur in geringem Maß von klassischen Kapitalmarktrisiken beeinflusst werden?

Mirko Ranno: Die Nachfrage nach Cat Bonds ist über die letzten Jahre kontinuierlich angestiegen und hat sich insbesondere seit 2022 deutlich beschleunigt. Der Grund liegt auf der Hand: Viele Investoren suchen nach Erträgen, die möglichst wenig mit den klassischen Aktien- und Anleihemärkten korrelieren. Cat Bonds können genau diese Eigenschaft bieten. Über die vergangenen Jahre waren die absoluten und risikoadjustierten Renditen attraktiv, gleichzeitig profitieren Anleger von Risiken, die weitgehend unabhängig von Konjunktur, Inflation oder Zinsentwicklung sind.

Allerdings handelt es sich um eine hoch spezialisierte Anlageklasse. Deshalb kommt dem aktiven Management eine entscheidende Bedeutung zu. Eine breite Diversifikation über viele Einzelanleihen und ein tiefes Verständnis der zugrunde liegenden Risiken sind unverzichtbar.

Kind: Ich würde Cat Bonds eher im Alternatives-Bereich als im klassischen Rentensegment verorten. Sie sind kein Ersatz für Staatsanleihen. Die Erträge kommen nicht von ungefähr, sondern spiegeln reale Risiken wider. Deshalb sollte man sehr genau verstehen, in was man investiert. Für institutionelle Investoren können Cat Bonds eine interessante Möglichkeit sein, innerhalb des Fixed-Income-Bereichs zusätzliche Diversifikation zu erreichen. Als vollständigen Ersatz für Staatsanleihen würde ich sie allerdings nicht betrachten.

Witt: Gerade diese geringe Abhängigkeit von den üblichen makroökonomischen Einflussfaktoren macht Cat Bonds interessant. Die Risiken hängen nicht an Wachstum, Inflation oder Unternehmensgewinnen, sondern an Naturereignissen. Damit unterscheiden sie sich fundamental von den meisten anderen Anlageklassen.

Sind Cat Bonds damit zu gut, um wahr zu sein?

Kind: Nein. Die attraktiven Renditen sind die Entschädigung für Risiken, die Anleger übernehmen. Solange nichts passiert, vereinnahmt man attraktive Prämien. Tritt allerdings ein Schadensereignis ein, können die Verluste erheblich sein. Deshalb ist die Analyse der einzelnen Strukturen und Auslöser ausgesprochen komplex.

Ranno: Genau deshalb ist ein professionelles Management so wichtig. In breit diversifizierten Portfolios lassen sich die spezifischen Risiken einzelner Anleihen deutlich reduzieren. Cat Bonds sind aus meiner Sicht keine klassische Basisanlage und kein Ersatz für risikofreie Anlagen. Aber als strategische Beimischung können sie auf Portfolioebene einen wertvollen Diversifikationsbeitrag leisten. Man sollte sie weder überschätzen noch verteufeln.

Wobst: Wir betrachten Cat Bonds ebenfalls als Ergänzung innerhalb eines breit diversifizierten Portfolios. Zusammen mit anderen alternativen Strategien können sie helfen, zusätzliche Ertragsquellen zu erschließen und die Abhängigkeit von traditionellen Märkten zu reduzieren.

Im Gespräch: Mirko Ranno (GAM Investments), Chirstoph Kind (Macard, Stein & Co), Christian Witt (AURETAS family trust), Philipp Wobst (BAUER Vermögensverwaltung) mit Malte Dreher (Edelstoff Media GmbH) (v.l.n.r.)

Stichwort „professionelles Management“. Wie selektieren Sie heute Anleihemanager?

Wobst: Uns ist wichtig, dass Manager ihren Stil konsequent umsetzen. Außerdem sollten sie sich nicht dazu verleiten lassen, bei sinkenden Credit Spreads immer höhere Risiken einzugehen. Mehr Rendite bedeutet fast immer auch mehr Risiko.

Witt: In effizienten Märkten setzen wir häufig auf ETFs. In komplexeren Segmenten wie High Yield, Wandelanleihen oder Cat Bonds bevorzugen wir aktive Manager. Dort ist Spezialwissen entscheidend.

Hedgefonds und alternative Strategien werden seit einigen Jahren wieder stärker nachgefragt. Warum?

Kind: Weil viele Anleger nach Alternativen suchen. Staatsanleihen sind nicht mehr der Stabilitätsanker früherer Jahre, Gold ist teuer und bei Aktien sorgen die Bewertungen für Unbehagen. Da rücken alternative Strategien zwangsläufig stärker in den Fokus.

2022 war ein Schlüsselmoment. Damals haben viele Anleger erlebt, dass steigende Zinsen gleichzeitig Aktien und Anleihen belasteten. Viele Hedgefonds konnten dagegen eine positive Performance erzielen. Die Anlageklasse ist heute deutlich reifer als noch vor 20 Jahren.

Wobst: Das Problem liegt häufig in der Managerauswahl. Wer einzelne Hedgefonds mit hohen Gewichtungen einsetzt, kann schlechte Erfahrungen machen. Wir setzen deshalb auf eine breit diversifizierte Auswahl an Managern und Strategien mit niedriger Aktienmarktabhängigkeit. Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht.

Werden Anleger mit dieser Herangehensweise professioneller?

Wobst: Das hängt stark von der professionellen Begleitung ab. Alternative Strategien sind komplex. Wer sie sinnvoll einsetzt, kann profitieren. Wer nur einzelnen Modethemen folgt, läuft Gefahr, enttäuscht zu werden.

Ranno: Das gilt auch für Private Markets. Nicht jede Strategie gehört zwangsläufig in den Retail-Bereich. Es gibt hervorragende Manager, aber auch viele Produkte, die Erwartungen nicht erfüllen können.

Herr Kind, Sie gelten als Verfechter illiquider Anlagen. Warum?

Kind: Weil Illiquidität auch Vorteile hat. Sie zwingt Anleger dazu, langfristig zu denken und schützt vor Fehlentscheidungen. Viele Investoren schaden sich selbst, weil sie zum falschen Zeitpunkt kaufen und verkaufen. Illiquide Anlagen schützen vor diesen Fehlern.

Wo sehen Sie derzeit die größten Risiken?

Kind: Der Kreditmarkt ist für mich der Kanarienvogel der Finanzmärkte. Dort zeigen sich Probleme zuerst, wenn die Luft dünn wird. Im Moment sehe ich noch keine akuten Warnsignale, aber die Risiken sind größer geworden. Hohe Staatsverschuldung, ambitionierte Gewinnerwartungen und enge Credit Spreads verdienen Aufmerksamkeit.

Witt: Ich teile diese Einschätzung. Wenn Investoren nicht mehr bereit sind, Risiken zu finanzieren, wird sich das zuerst an den Kreditmärkten zeigen.

Wobst: Genau deshalb bleiben wir im Kreditbereich defensiv. Die Spreads sind historisch eng. Da sollte man nicht aus Renditehunger immer höhere Risiken eingehen.

Ranno: Viele Investoren beschäftigen derzeit vor allem geopolitische Spannungen und die damit einhergehende Blockbildung. Deshalb suchen sie nach Anlagen mit attraktiven Renditen und möglichst geringer Korrelation zu traditionellen Märkten.

Mirko Ranno (GAM Investments), Chirstoph Kind (Macard, Stein & Co), Christian Witt (AURETAS family trust) und Philipp Wobst (BAUER Vermögensverwaltung) (v.l.n.r.)

Darf ich jeden von Ihnen um ein Schlusswort bitten?

Kind: Die Zeiten, in denen Staatsanleihen für Stabilität im Portfolio sorgten, sind vorbei. Man darf aber, gerade am Aktienmarkt, auch nicht zu pessimistisch werden und permanent mit dem Regenschirm herumlaufen. Breite Diversifikation und die richtige Managerselektion sind wichtiger denn je.

Ranno: Es gibt keinen kostenlosen Lunch. Jede Rendite hat ihren Preis. Die Kunst besteht darin, Risiken intelligent zu diversifizieren.

Witt: Anleger sollten unterschiedliche ökonomische Funktionen im Portfolio sauber trennen – Stabilität auf der einen und Ertrag auf der anderen Seite. Das Ergebnis ist echte Diversifikation über den Konjunkturzyklus hinweg.

Wobst: Es gibt keine Patentlösung. Entscheidend ist ein ausgewogenes Portfolio mit unterschiedlichen Renditequellen.