23.05.2016

Der Last Minute-Guide Wie Sie 2 Wochen vor den CFA-Exams Ihre Erfolgschancen steigern

Der Countdown läuft: Am Samstag (4. Juni) brüten wieder knapp 2000 Kandidaten in Deutschland, gut 1700 in der Schweiz und annähernd 300 in Österreich über den Prüfungen zu einem der drei CFA Level. Und es werden Jahr für Jahr mehr. EFC hat Experten um ihre besten Tipps für den Vorbereitungs-Endspurt zum CFA-Exam gebeten.