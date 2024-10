Fonds der Woche Der LF MMT Global Value ist eventuell der Letzte seiner Art

Über die letzten Jahre haben einige Fondsmanager ihren Value-Ansatz modifiziert, man könnte auch sagen aufgeweicht. Denn plötzlich gehörten dann auch Namen wie beispielsweise Amazon zu den Value-Titeln, was zuvor noch undenkbar gewesen ist.

Der Druck wurde teilweise zu hoch

In den letzten 10 Jahren waren Aktien von Wachstumsunternehmen kaum zu schlagen, vor allem wegen deren Bewertungsausweitung. So liegt das aktuelle KGV von Apple bei etwa 33, im Durchschnitt der letzten 10 Jahre lag es bei lediglich 21. Die immer massiver werdende Ausweitung des Unterschiedes zwischen teuren und günstigen Aktien hat zu einer Kapitulation bei vielen Fondsmanagern geführt, der Druck der Investoren wurde größer und so packte der eine oder andere Manager auch Titel wie Amazon in ihr Portfolio. Value-Titel wurden verkauft, die Highflyer gekauft.

Graham, Buffett und Kostolany

Der Ansatz des LF MMT Global Value (ISIN: LU0346639395) existiert bereits seit rund 90 Jahren: Der Wirtschaftswissenschaftler Benjamin Graham gilt als Erfinder des Value-Investings, im Jahr 1934 erschien dazu sein Buch „Security Analysis“. In diesem Ansatz spielen hauptsächlich quantitative Kriterien eine Rolle. Später kam dann Warren Buffett ins Spiel. Grahams Buch „Der intelligente Investor“ inspirierte Buffett dazu, bei Graham zu studieren. Buffett war später dann sogar der einzige Student, der in einem der Kurse Grahams die Note A+ erhielt, und im Jahr 1954 wurde Warren Buffett sogar Mitarbeiter in der Graham-Newman-Gesellschaft.