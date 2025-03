Link wurde in die Zwischenablage kopiert

Ein ungewohntes Bild: Aktien aus Europa laufen in diesem Jahr besser als US-Werte. Wir stellen deshalb 15 ETFs mit Europa-Fokus vor, die besser abschneiden als der MSCI World.

Titel aus Europa haben sich seit Anfang des Jahres gut entwickelt und stellen den MSCI World momentan in den Schatten.

Titel aus Europa haben sich seit Anfang des Jahres gut entwickelt und stellen den MSCI World momentan in den Schatten. | Foto: Birte Penshorn mit Midjourney

Sorgte Trump als neuer US-Präsident Anfang des Jahres noch für Begeisterung und Hoffnung an den Börsen, hat sich dieses Bild mittlerweile eingetrübt. Durch seine erratische Politik, eingeführte und immer wieder neu im Raum stehende Zölle und die chaotischen „Einsparmaßnahmen“ von Elon Musk sind die US-Werte drastisch abgestürzt.

Warnungen vor einem Klumpenrisiko, also einem zu hohen USA-Anteil im Portfolio, gab es schon länger. Die Auswirkungen davon zeigen sich nun bei vielen beliebten ETFs. Mittlerweile erholen sich die Kurse zwar wieder etwas – aber in der ersten Märzhälfte musste der MSCI World den stärksten Einbruch seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 hinnehmen.

Stattdessen stehen nun auf einmal europäische Werte deutlich besser da. Das hat auch dafür gesorgt, dass am ETF-Markt im Februar erheblich umgeschichtet wurde, wie der Asset Manager Amundi in seinem monatlichen Flow-Report gemeldet hat. Demnach haben Anleger im Februar 9,6 Milliarden Euro in Europa-Aktien-ETFs investiert und 400 Millionen Euro aus US-Aktien-ETFs abgezogen. Insgesamt verzeichneten europäische Ucits-ETFs im Februar einen Zuwachs von 33,5 Milliarden Euro, 16 Prozent mehr als im Januar 2025 und sogar mehr als das Doppelte der im Februar 2024 verzeichneten Mittelzuflüsse.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen deshalb, welche ETFs mit Europa-Fokus seit Anfang des Jahres am besten performt haben. In die Auswertung einbezogen wurden alle Europa-ETFs – unabhängig davon, ob sie Europa als Ganzes betrachten, den Finanzsektor innerhalb Europas oder einzelne europäische Länder.

Manche der hier vorgestellten Fonds verfügen über ein sehr überschaubares Volumen – bei ihnen besteht ein höheres Risiko, dass sie irgendwann liquidiert werden.

Die Wertzuwächse seit Jahresbeginn liegen jedoch bei allen vorgestellten ETFs mit Europafokus jeweils im deutlich zweistelligen Prozentbereich. Zum Vergleich: Der ETF auf den ganz klassischen MSCI-World-Index – ohne weitere Spezifizierungen wie zum Beispiel Minimum Volatility–, der sich seit Anfang des Jahres am besten entwickelt hat, kann in Euro gerade einmal ein Plus von 3,09 Prozent verbuchen (Amundi MSCI World ETF, ISIN: IE000CNSFAR2).

Basis der Auswertung ist unser Fondsexplorer mit Daten von FWW. Gehedgte Produkte wurden dabei nicht berücksichtigt. Bei ETFs, die sich auf denselben Index beziehen, wurde nur der mit der besten Wertentwicklung berücksichtigt. Stand der Daten: 18. März 2025.

Platz 15: iShares Euro Stoxx Select Dividend 30

Sektor: Aktienfonds Large Cap Euroland

Aktienfonds Large Cap Euroland Auflegung: 03.12.2021

03.12.2021 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Blackrock AM Deutschland

Blackrock AM Deutschland ISIN: DE000A2QP380

Performance YTD: 17,65%

Performance 1 Jahr: 24,65%

24,65% Performance 3 Jahre: 28,42%

28,42% Performance 5 Jahre: -

- Performance 10 Jahre: -

- Volatilität 3 Jahre: 14,80%

14,80% Volumen in Mio. EUR: 465

465 Währung: EUR

Kurzbeschreibung:

Dieser ETF bildet den Euro Stoxx Select Dividend 30 Index ab und fokussiert sich auf dividendenstarke Unternehmen in Europa. Mit einer YTD-Performance von 17,65 Prozent ist er der schwächste im Ranking, bietet aber mit 14,80 Prozent die niedrigste Volatilität über drei Jahre im Vergleich zu allen anderen ETFs in dieser Liste. Als relativ junger Fonds (Auflegung 2021) fehlen Langzeitdaten über fünf und zehn Jahre. Mit einem Volumen von 465 Millionen Euro ist er solide positioniert im Mittelfeld der Rangliste.