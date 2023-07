Neue Gewichte Der Nasdaq 100 wird neu strukturiert – verlieren die Techs an Glanz?

Der US-amerikanische Börsenbetreiber Nasdaq passt die Gewichtung der Aktien im Index an. Der Grund: Große Technologiewerte wie Apple, Nvidia oder Microsoft haben so stark an Wert zugelegt, dass sie zu sehr ins Gewicht fallen. Die Nasdaq wird ihren Einfluss deshalb reduzieren. Aber wer wird gewinnen?

Nasdaq-Headquarter am Time Square: Der Technologieindex wird am Wochenende umgebaut.

© Imago Images / Levine Roberts

Die Kursrallye bei Technologieaktien bringt den US-Börsenbetreiber Nasdaq in Zugzwang. Die Chat-Software GPT und der Einsatz künstlicher Intelligenz haben sich in den vergangenen Monaten als wahre Kurstreiber für die großen Wachstumswerte erwiesen und den entsprechenden Aktien neues Leben eingehaucht. So stiegen die Papiere von Nvidia seit Anfang Januar um mehr als 200 Prozent, die anderer Tech-Giganten wie Apple oder Microsoft legten um bis zu 50 Prozent zu. Zu viel für den Börsenbetreiber. Zwar sind 100 Unternehmen im Index gelistet, doch allein die fünf größten Unternehmen haben derzeit ein stolzes Gewicht von fast 47 Prozent, die sieben größten Unternehmen kommen auf gut 55 Prozent.

Die Big Seven und ihre Gewichtung im Nasdaq 100:

Microsoft: 12,9 Prozent

12,9 Prozent Apple: 12,5 Prozent

12,5 Prozent Alphabet: 7,4 Prozent

7,4 Prozent Nvidia: 7,0 Prozent

7,0 Prozent Amazon: 6,9 Prozent

6,9 Prozent Tesla: 5,5 Prozent

5,5 Prozent Meta Platforms: 4,3 Prozent

Überschreitung der Grenzwerte: Nasdaq 100 setzt außerplanmäßige Anpassungen in Kraft

Die Regeln des Nasdaq-Index besagen jedoch, dass Aktien mit einer Gewichtung von 4,5 Prozent und mehr nicht mehr als 48 Prozent des gesamten Index ausmachen dürfen. Die fünf größten Aktien wiederum dürfen nicht mehr als 40 Prozent des Index ausmachen. Dies ist aber, wie oben beschrieben, der Fall. Tritt dieser Situation ein, kann der Indexanbieter zusätzlich zu den vierteljährlichen Anpassungen jederzeit ein außerplanmäßiges Rebalancing durchführen.

In der Geschichte des Nasdaq 100, die bis ins Jahr 1971 zurückreicht, ist dies erst das dritte Mal, dass der Börsenbetreiber zu einem außerplanmäßigen Eingriff gezwungen ist. In den Jahren 1998 und 2011 war der Nasdaq 100 bereits zweimal Gegenstand einer außerplanmäßigen Neugewichtung. Der Anteil der Big Seven wird nun von 56 auf 44 Prozent reduziert. Besonders stark werden die Aktien von Nvidia und Microsoft mit jeweils minus drei Prozentpunkten in ihrer Gewichtung reduziert.

Milliardenschwere Bewegungen: ETF s passen Gewichtung an

Es ist davon auszugehen, dass Anleger, die ihr Portfolio am Nasdaq 100 ausrichten, die großen Werte verkaufen und die kleineren Werte kaufen werden. Insbesondere ETFs, die den Nasdaq 100 abbilden, müssen ihre Gewichtung entsprechend anpassen. Sie trennen sich in dem vom Index vorgegebenen Umfang von ihren Beständen der sieben größten Aktien. Das Geld aus dem Verkauf schichten sie entsprechend der neuen Gewichtung in andere Aktien um. Die Umschichtungen werden voraussichtlich zum Börsenschluss am Freitag, 21. Juli, erfolgen.

Die ETFs müssen Aktien von Unternehmen kaufen, die bisher untergewichtet sind, um sie auf die gewünschte neue Gewichtung zu bringen. Dabei werden enorme Summen bewegt. Morningstar zählte über 14 ETFs mit mindestens einer Milliarde US-Dollar, die den Nasdaq 100 abbilden. Zusammen verwalten sie ein Vermögen von über einer Viertelbillion Dollar. Profitieren könnten vor allem Technologieaktien, die derzeit in der zweiten Reihe stehen und deren Handelsvolumen so gering ist, dass sie durch die Käufe der ETFs in die Höhe getrieben werden könnten. Als möglicher Nutznießer gilt die Deutsche Telekom, deren US-Tochter T-Mobile US im Nasdaq 100 stärker gewichtet werden könnte.

Aktienanpassungen werden den Markt nicht erschüttern

Die US-Bank Wells Fargo nennt als weitere Profiteure Starbucks, Booking Holdings, Intuitive Surgical oder Gilead Science. Die Bank hat errechnet, dass bei der Nasdaq-Umstellung 2011 die zehn am stärksten gewichteten Aktien in den Tagen vor der Umstellung im Schnitt um 0,2 Prozent zulegten, während der Index selbst um zwei Prozent stieg. Die zehn Aktien, deren Gewicht am stärksten erhöht wurde, gewannen durchschnittlich 3,9 Prozent.

Morningstar schätzt die langfristigen Auswirkungen der Anpassungen als gering ein. Denn die Titel der Tech-Giganten gehören zu den liquidesten Aktien der Welt mit entsprechender Marktschwere. Aufgrund des hohen Handelsvolumens ist der Markt in der Lage, auch größere Verkaufsorders ohne extreme Kursbewegungen aufzunehmen. Leichte Kursrückgänge sind möglich, ein Crash ist aber nicht zu erwarten.

Renditevergleich: Amundi, Invesco und iShares bieten starke ETF-Angebote

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Wer sich den Index als ETF ins Depot legen möchte, findet bei Amundi, Invesco und iShares die günstigsten und renditestärksten Angebote. Die beste Performance über fünf Jahre erzielte der Amundi Nasdaq 100 ETF (ISIN: LU1681038243). Mit einem Plus von 130 Prozent liegt er vor dem Invesco EQQQ Nasdaq 100 ETF (ISIN: IE0032077012), der es im gleichen Zeitraum auf 127,3 Prozent brachte. Einen Wimpernschlag dahinter liegt der iShares Nasdaq 100 ETF (ISIN: IE00B53SZB19). Er erzielte ein Plus von 127,2 Prozent. Der beste Technologiefonds in diesem Zeitraum ist der Abakus New Growth Stocks (ISIN: LU0418573316), der in unserer Rangliste der fünf besten Fonds weltweit derzeit auf Platz zwei liegt.

An dieser Stelle noch ein dringender Rat: Investiere generell breit gestreut und nicht nur in die vermeintlichen Wachstumstitel von morgen. Auf jeden Fall sollte man nur so viel Geld investieren, wie man auch wirklich über viele Jahre entbehren kann und sich nicht von Börsenstimmungen oder gar Gier leiten lassen. Eine Möglichkeit, am Aufschwung der Nasdaq-Werte zu partizipieren und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen, bietet der Antecedo Defensive Growth, der zu jeder Zeit mindestens 51 Prozent seines Fondsvolumens in die Aktien des amerikanischen Technologieindex investiert. Das Besondere an diesem Fonds ist die permanente Absicherung. Auf einen Teil der gekauften Aktien werden Optionen verkauft, die die Kurschancen reduzieren. Die eingenommenen Optionsprämien werden zum Kauf von Absicherungen gegen mögliche Kursverluste und damit zur Minimierung des Gesamtrisikos verwendet. Im laufenden Jahr liegt der Fonds fast 18 Prozent im Plus.