1. Ihre erste prägende Erfahrung zum Thema Geld?

Bolko Hoffmanns „Effektenspiegel“, Gewinne mit Optionsscheinen

2. Wären Sie nicht Fondsmanager geworden, wären Sie heute …

Bin ich denn ausschließlich Fondsmanager? Ich sehe mich als Entrepreneur und Innovator

3. Haben Sie ein berufliches Vorbild?

Das Arbeitsethos meiner Mutter, aber auch Tante und Schwiegermutter; alle in den 1920er und 1930er Jahren geboren

4. Welche andere Persönlichkeit imponiert Ihnen oder fasziniert Sie?

Bill Gates – weil er das Privileg seines Reichtums einsetzt, um das Wissen der weltweit klügsten Köpfe anzuzapfen, zu teilen und es zur Lösung relevanter Herausforderungen der Menschheit zu nutzen

5. Welches Buch sollte jeder Fondsmanager gelesen haben?

„Magier der Märkte“ von Jack Schwager. Es lehrt, dass selbst die besten Strategien nicht in jedem Marktregime funktionieren. Aber auch, dass Stringenz und Disziplin in der Anwendung der Strategie den Unterschied zwischen Mittelmaß und Könnerschaft ausmachen

6. Wie motivieren Sie sich, wenn Sie mit Ihrem Fonds einmal hinter der Konkurrenz zurückbleiben?

Mit der Erkenntnis aus meiner Antwort auf Frage 5

7. Und die Belohnung, wenn Sie alle anderen abgehängt haben?

Zu wissen, dass wahre, holistische Nachhaltigkeit ein Werttreiber für Investoren und Investorinnen, Gesellschaft und Umwelt ist

8. Ihr bislang schönstes Erlebnis als Fondsmanager?

Die Netto-Mittelzuflüsse in den vergangenen zwei Jahren bei negativer Performance. Es zeigt mir, wie reflektiert unsere Kundschaft mittlerweile ist

9. Welchem verpassten Investment trauern Sie noch heute nach?

Keinem

10. Worüber haben Sie sich in jüngster Zeit so richtig geärgert?

Der Pessimismus und die Anspruchshaltung der schichtenübergreifenden Bevölkerungsmehrheit in Deutschland

11. Und wem würden Sie gern einmal gehörig die Meinung sagen?

Mache ich jetzt schon bei zu vielen Gelegenheiten

12. Was sammeln Sie?

Kunst

13. Ihr liebster Kinofilm?

“Everything Everywhere All at Once”

14. Und Ihr Lieblings-Song?

„My way“ von Frank Sinatra

15. Die nützlichste App auf Ihrem Handy?

Chat-GPT

16. Fußball ist für mich…

… Entspannung

17. Auf welchen Luxusartikel würden Sie nur ungern verzichten?

Auf den kurzen Fußweg vom Heim zum Büro

18. Welches Streitthema kehrt bei Ihnen zu Hause immer wieder?

Verrate ich nicht

19. Mein Urlaub ist perfekt, wenn …

… ich mit meiner Frau zusammen bin

20. Wein oder Bier zum Essen?

Wein

21. Welches Hilfsprojekt haben Sie jüngst finanziell unterstützt?

Die Unicef-Flüchtlingshilfe

22. Wo wollen Sie leben, wenn Sie einmal nicht mehr Fondsmanager sind?

Dort, wo ich heute lebe, in Berlin

Oliver Hagedorn: Der 1966 in Zürich geborene Wahl-Berliner studiert zwischen 1987 und 1990 Betriebswirtschaft in Mannheim, sieht sich aber schon seit 1981 als „Serien-Entrepreneur“. Mittelpunkt seiner unternehmerischen Tätigkeit ist seit Ende 1999 die Avesco Sustainable Finance AG. Mit seinem in Berlin ansässigen Team hat sich Hagedorn früh den Themen Nachhaltigkeit und Impact verschrieben und setzt seine Vorstellungen dazu unter anderem im Publikumsfonds Avesco Sustainable Hidden Champions Equity um.