Wie lässt sich ein Erbe gut anlegen? Finanzberater Antonio Sommese hat für ein Ehepaar Ende 50 einen Plan ausgearbeitet, der auch noch Raum für lang gehegte Wünsche lässt.

Der Praxisfall Erbe gut anlegen – aber auch leben

Der Verkauf eines geerbten Hauses eröffnet einem Ehepaar Ende 50 neue Möglichkeiten – wie sollen sie das Geld anlegen?

DAS INVESTMENT lässt fiktive Fälle aus der Finanzberatung von Vermögensprofis untersuchen. Diesmal befasst sich Antonio Sommese von Finanzstrategie Sommese & Kollegen mit einem Ehepaar, das Geld aus dem Verkauf einer geerbten Immobilie anlegen möchte.

Der Fall

Ein größeres Erbe eröffnet vielfältige Möglichkeiten – sorgt zugleich aber auch für Fragen. So auch bei den Eheleuten Manuela und Peter Schubert. Beide sind Ende 50. Manuela Schubert hat eine Immobilie geerbt, die nun verkauft wurde. Der Erlös: 650.000 Euro.

Das Paar verbindet mit diesem Geld zwei Ziele: Zum einen möchten beide das Leben aktiv genießen, Reisen unternehmen und sich vielleicht einen lang gehegten Traum erfüllen – die Anschaffung eines Wohnmobils oder Bootes.

Zum anderen soll der Großteil des Vermögens strukturiert angelegt werden, damit es sicher arbeitet und zugleich Perspektiven für die Zukunft eröffnet. Die Schuberts sind damit typisch für eine wachsende Gruppe von Menschen kurz vor dem Ruhestand: finanziell gut aufgestellt, mit dem Wunsch nach Sicherheit, aber auch der Offenheit, die Chancen globaler Märkte zu nutzen.

Der Vorschlag

Das Erbe soll für die Schuberts mehrere Ziele auf einmal erfüllen – Liquidität, Stabilität und Wachstum. Um alle zu erreichen, fließt das Geld in drei Töpfe:

1. Liquidität

Direkt verfügbar bleiben 50.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto. Damit können Urlaube, Möbel oder spontane Projekte jederzeit bezahlt werden. Weitere 100.000 Euro werden bewusst zurückgelegt, um in naher Zukunft den Traum vom Wohnmobil oder Boot verwirklichen zu können.

2. Festgeld

Ein größerer Teil von 300.000 Euro fließt zunächst in ein Festgeld mit 2 Prozent Verzinsung. So sichern sich die Schuberts planbare Zinsen, während sie gleichzeitig ein Jahr Bedenkzeit haben, um die weitere Anlagestrategie gegebenenfalls anzupassen.

3. Fondsdepot

Insgesamt 200.000 Euro fließen in Fonds und ETFs – aufgeteilt in zwei Blöcke:

Mit 100.000 Euro geht die eine Hälfte in ein Dividendendepot. Kombiniert werden globale Strategien wie der JPM Global Dividend mit europäischen Qualitätsunternehmen, wie dem iShares MSCI Europe Quality Dividend ETF, und US-Dividendenaristokraten. Ergänzende Fonds wie der Guinness Global Equity Income und ausgewählte ETFs sorgen für Diversifikation und Stabilität. Insgesamt besteht das Portfolio aus neun Produkten, die mit 5 bis 15 Prozent gewichtet sind (siehe Tabelle).

Parallel investieren die Schuberts 100.000 Euro in ein Zukunftsdepot. Im Fokus stehen Megatrends wie Technologie, Gesundheit, Infrastruktur und Sicherheit. Darin finden sich insgesamt acht Fonds und ETFs, darunter der Fidelity Global Technology sowie der AB International Health Care Portfolio – ergänzt durch Strategien für künstliche Intelligenz, Infrastruktur, Small Caps und Cyber Security. Je nach Fonds werden 10.000 bis 15.000 Euro investiert. So entsteht ein Portfolio, das Chancen auf Wertsteigerung mit einer breiten internationalen Streuung verbindet.

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Der Anlagevorschlag erfüllt damit gleich drei Ziele:

Sofort verfügbare Mittel für alltägliche Ausgaben und größere Anschaffungen

Planbare Erträge über Festgeld und Dividendenfonds

Langfristiges Wachstum durch Investitionen in globale Zukunftsmärkte

Die Schuberts sichern sich mit dieser Aufteilung die ideale Balance: kurzfristige Freiheit, mittelfristige Stabilität und langfristige Chancen.