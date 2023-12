Der Praxisfall Für ein abgesichertes und freies Leben

Der Fall

Heidi und Kai Schmidt sind vor Kurzem zum ersten Mal Eltern geworden. Für ihre Tochter möchten beide nun schon mit einem langfristigen Vermögensaufbau beginnen, damit diese davon später zum Beispiel ein Studium finanzieren kann. Die Anlage sollte daher flexibel sein. Die monatliche Ausgabe der Eltern für den Sparplan ihrer Tochter soll dabei 75 Euro betragen. Zusätzlich zum im Vordergrund stehenden langfristigen Vermögensaufbau möchten die Eltern außerdem eine Unfallversicherung sowie eine private Krankenzusatzversicherung abschließen, die ebenfalls in dem Angebot enthalten sein sollen.

Der Vorschlag

Kai Schmidt hatte ein Angebot für den Vermögensaufbau seiner Tochter bekommen und wollte dieses von uns prüfen lassen. Zu einer fondsgebundenen Rentenversicherung kamen eine Unfall- sowie eine private Krankenzusatzversicherung. Die Kapitalabfindung in der Beispielrechnung betrug 202.500 Euro. Dies entspricht einer Rendite von nur 4,8 Prozent pro Jahr. Kosten von 1,7 Prozent pro Jahr minimieren das Plus. Aus unserer Sicht kein gutes Angebot, und wir haben Familie Schmidt eine andere Lösung vorgeschlagen. Es ging darum, für die Tochter eine Alternative zu finden, bei der sie schon früher an das angesparte Geld gelangen kann, zum Beispiel zur Finanzierung eines Studiums.

Unsere Alternative ist ein Sparplan mit Investmentfonds oder auch ETFs. Für langfristiges Sparen empfehlen wir unsere Aktien-Basis-Strategie über die Wealth-Konzept-Vermögensverwaltung mit breit gestreuten, international investierenden Fonds, bei der wir auf kostengünstige Clean-Share-Klassen zugreifen. Die Fonds selber liegen im vorderen Feld ihrer Vergleichsgruppen und bestehen Vergleiche zu ETF-Sparplänen. Die Strategie kann ab 50 Euro monatlich oder quartalsweise gewählt werden. Unsere Empfehlung bei Kinder-Geldanlagen sind aber mindestens 100 Euro, davon 25 Euro in eine Rentenversicherung mit Option einer Berufsunfähigkeitsversicherung, der Rest geht in eine flexible Fondsanlage ohne fixe Laufzeiten.

Gehen wir in diesem Fall von 1 Prozent Servicegebühr pro Jahr als Kosten aus, denn die Fondskosten sind ja gleich, kommen wir auf einen Ertrag von circa 280.000 Euro. Da aber das Versicherungspaket bei günstigen Versicherern nur 20 Euro anstelle von 35 Euro kostet, können wir mehr sparen, somit also 55 Euro pro Monat anlegen, was bei 5,5 Prozent pro Jahr einem Guthaben von 366.200 Euro entspricht. Die Mehrleistung beträgt also 163.700 Euro gegenüber dem Bankangebot. Diese höheren Zahlen gelten allerdings nur für den Vergleich mit der Rentenversicherung.

Im Versicherungspaket bietet unsere Unfallversicherung bei Vollinvalidität zudem eine deutliche Mehrleistung, und auch die Krankenzusatzversicherung ist mindestens gleichwertig. Eine Absicherung von 100.000 Euro Grundsumme mit 500 Prozent Progression gibt es zum Beispiel zwischen 100 bis 120 Euro im Jahr, je nach Anbieter und Leistungsumfang. Zusätzlich haben wir noch die Option auf eine spätere BU-Versicherung ohne Gesundheitsprüfung – diese war im ursprünglichen Angebot ebenfalls nicht enthalten. Wir haben einen Anbieter, der uns diese Option für einen Beitrag von 25 Euro im Monat bietet, bis 1.500 Euro spätere BU-Rente ohne Gesundheitsprüfung, da die jetzt schon stattfindet.

Nur diese Option rechtfertigt ein solches Produkt für Kleinkinder und ist dann sogar äußerst sinnvoll. Herr Schmidt hat sich für die BU-Option für 25 Euro entschieden, die Unfall- und Krankenversicherung hat er auf Eis gelegt. Er spart mit 50 Euro die Strategie an, und der Opa legt zum Start noch 20.000 Euro dazu, die ebenfalls in das Depot fließen. Bei 5,5 Prozent kann sich die Tochter zum Studium in 20 Jahren auf circa 80.000 Euro freuen, und um die Altersvorsorge kann sie sich dann nach Studienende kümmern.

Quelle: Finanz-Forum Laichinger Alb

Über den Autor:

Wolfgang Bauer ist Mitinhaber der Finanzberatung Finanz-Forum Laichinger Alb. Er hat mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche und mit Versicherungen.