Der Fall

Mareike Schmitz (36) möchte ihr Portfolio von 50.000 Euro neu strukturieren. Frau Schmitz ist ledig, kinderlos und verfügt als Juristin über ein gutes Einkommen. Ihre Altersvorsorge ist über private und betriebliche Vorsorge gut aufgestellt. Überschüsse aus ihrem Einkommen investierte sie bisher spontan in Fonds. Sie nutzte dafür Ideen, die sie der Presse oder dem Netz entnommen hatte.

Für das neue Portfolio gibt Frau Schmitz keine Vorgaben. Das Geld solle „einfach langfristig gut investiert werden und Ertrag bringen“. Da sie keine Anlageziele mit dem Geld verfolgt, ist sie bereit, auch höhere Risiken zu tragen. Frau Schmitz pflegt zwar einen gesunden Lebensstil und legt auf Umweltschutz wert, bei der Kapitalanlage sind nachhaltige Kriterien für sie aber nicht von Bedeutung.

Der Vorschlag

Aufgrund des langen Anlagehorizonts und der hohen Risikobereitschaft haben wir Frau Schmitz ein reines Aktiendepot erstellt. Das Ziel ist es, mit guten Anlageideen langfristig eine überdurchschnittliche Wertsteigerung zu erreichen. Dabei setzen wir auf verschiedene Investmentthemen, die in der Zukunft ihr wirtschaftliches Potenzial weiter entfalten sollten.

Wie bei unseren Kunden üblich, zahlen wir laufende Vertriebsprovisionen, die uns die Fonds gutschreiben, an die Kundin aus. Auf die Erhebung von Ausgabeaufschlägen verzichten wir ebenfalls. Im Gegenzug vereinbaren wir mit Frau Schmitz eine Servicegebühr. Sie hat so Klarheit über die Kosten unserer Dienstleistung.

Bei der Auswahl der Fonds beschränken wir uns weder auf aktiv gemanagte Fonds noch auf ETFs. Im Fokus der Selektion steht die zu erwartende Performance nach Kosten. Häufig schaffen es spezialisierte, aktive Fondsmanager auch langfristig, eine über den Kosten liegende Outperformance zu erreichen. Insbesondere, da in diesem Fall auf die laufenden Provisionen verzichtet wird, wodurch sich die Performance verbessert.

Themen-ETFs und globale Fonds

Die Investitionen für Frau Schmitz fließen in Fonds, die auf bestimmte Investmentthemen spezialisiert sind, sowie in Fonds, die global agieren und nur geringen Restriktionen unterliegen. Diese zweite Gruppe kann auch Investmentchancen wahrnehmen, die klassische Themenfonds unabhängig vom jeweiligen Sektor nicht verfolgen könnten.

Bereits seit über zwei Dekaden ist die wirtschaftliche Entwicklung der führenden Unternehmen von technologischem Fortschritt im IT-Bereich geprägt. Diese Entwicklung ist keineswegs am Ende. Sei es bei Automatisierung von Produktionsprozessen, beim Einsatz künstlicher Intelligenz oder der Entwicklung neuer Kommunikationsmöglichkeiten. Entsprechend sind hier überdurchschnittliche Wertsteigerungen für die Investoren zu erwarten. In diesem Segment haben wir uns für eine Position in dem Fonds Global Technology von Fidelity entschieden.

Zusätzlich investieren wir auch noch in den Spezialsegmenten Cyber-Security und Künstliche Intelligenz über die beiden Fonds Wisdomtree Cybersecurity und Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data. Beide Bereiche erscheinen aufgrund der aktuellen Entwicklungen in den nächsten Jahren attraktiv.

Ein weiterer langfristiger Werttreiber ist der demografische Wandel. Wir werden nicht nur in der westlichen Welt immer älter – mit dem entsprechenden Bedarf im Gesundheitsbereich. Auch in den Schwellenländern gibt es einen starken Wandel in der Demografie. Aufgrund von besserer medizinischer Versorgung und besserer Einbindung in den Welthandel steigen Lebenserwartung und Wohlstand weltweit. Unsere Investition in diesem Bereich ist der Fonds iShares MSCI World Health Care, der auf Investitionen fokussiert ist, die vom medizinischen Fortschritt profitieren.

Einen weiteren Schwerpunkt legen wir auf die Chancen des Wachstums der Schwellenländer. Der Ansatz des Ökoworld Growing Markets 2.0 überzeugt uns hier besonders, da gezielt Gewinner in den verschiedenen Ländern gesucht und ins Portfolio geholt werden.

Die Auswahl runden noch die beiden breit aufgestellten Fonds Morgan Stanley Global Opportunity und Blackrock Global Unconstrained Equity ab, deren Manager weltweit Investitionschancen wahrnehmen können, ohne dabei Rücksicht auf spezifische Investmentthemen nehmen zu müssen.

Felix Schnella © Geldpilot24

Über den Autor:

Der Autor Felix Schnella berät seit 2020 als unabhängiger Finanzmakler bei Geldpilot24 private und institutionelle Kunden. Davor sammelte er knapp 20 Jahre lang als Fondsmanager Erfahrung am Kapitalmarkt.