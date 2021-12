Der Preis des Risikos Wie sich die Versicherungsbranche auf Solvency II vorbereitet

Sie wird fast jeden Versicherer treffen – die europäische Stabilitätsrichtlinie Solvency II. Denn geht es nach dem Willen der Europa-Parlamentarier (EU), wird sie ab 2016 dafür sorgen, dass die Versicherungsbranche über genug Eigenkapital verfügt, um künftige Finanzkrisen aus eigener Kraft zu überstehen.



Entsprechend viele Unternehmen fallen unter Solvency II. Laut der deutschen Finanzaufsicht Bafin sollen das zirka 340 Versicherer – also etwa 90 Prozent aller Erst- und Rückversicherer – sein. Neben dem Aufbau eines großen Eigenkapitalpolsters hat die Richtlinie das Hauptziel, Versicherungsaufsicht-, Schutz und Wettbewerbsstandards in Europa zu vereinheitlichen.



Dafür hat die EU die Vorschriften für die Kapitalanlagen der Versicherer, die Anforderungen an das Management der Unternehmen und die Berichtspflichten gegenüber der Versicherungsaufsicht und der Öffentlichkeit verschärft. In der Folge löst Solvency II die bisher geltenden nationalen Regeln für Versicherer ab und tritt stattdessen einheitlich für alle EU-Staaten in Kraft.