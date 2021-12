Argumentationshilfe für Versicherungsmakler Darum sollte man die BU-Versicherung schon im Studium abschließen

Eine Berufsunfähigkeitsversicherung schließt man am besten früh ab. Dann ist die Gesundheit noch in Ordnung und die Prämie bezahlbar. Auf welche Klauseln Makler achten sollten, wenn es an die Absicherung von Azubis, Schülern und Studenten geht.