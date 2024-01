Langfristig geht es an den Aktienmärkten nach oben. Der S&P 500 weist seit Januar 1928 eine Rendite von 9,4 Prozent jährlich aus. Dies entspricht einer Verdopplung des investierten Kapitals alle acht Jahre. Nicht zu Unrecht hat Albert Einstein (angeblich) früh erkannt, dass „der Zinseszins das achte Weltwunder ist“.

Das Problem ist: Kurzfristig können Aktienkurse stark schwanken. Darum ist es oft nicht leicht, langfristig zu investieren. Es bedeutet, zeitweise hohe Rückschläge aushalten zu müssen. Genau das kann die überwiegende Mehrheit der Menschen nicht. Die Psychologie kann gut erklären, warum Menschen Kursverluste an den Börsen nur schwer aushalten können und in solchen Phasen oft falsch handeln.

Aktien werden oft zum ungünstigsten Zeitpunkt verkauft

Wir Menschen leiden alle – einige mehr, einige weniger – unter kognitiven Verzerrungen („cognitive biases“). Eine davon ist die Verlustaversion („loss aversion“). Ein Verlust verursacht mehr Schmerzen, als ein Gewinn in derselben absoluten Höhe Freude erzeugt. Dies führt dazu, dass Aktien bei anfänglichen Rückgängen zunächst nicht verkauft werden, um eine Verlustrealisierung zu vermeiden. Irgendwann wird der Verlustschmerz aber so groß, dass Anleger schließlich das Handtuch werfen und doch verkaufen. Dies passiert typischerweise oft dann, wenn der Aktienmarkt nahe seiner Tiefstände notiert.

Das volle Renditepotenzial bei Aktien einzufahren ist somit zwar theoretisch möglich, in der Praxis jedoch schwierig. Oder wie Yogi Berra, der legendäre US-Baseball-Spieler und -Trainer, gesagt hat: „In der Theorie gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. In der Praxis schon.“

Ein Blick auf Anlage-Szenarien, die sich an typischen Verhaltensmustern von Anlegern orientieren, verdeutlicht den Effekt. Wir berechnen die Rendite im S&P 500 seit Januar 1928 auf Grundlage von drei Szenarien:

Buy & Hold des S&P 500: Anleger halten alle Schwankungen des Aktienmarktes aus, bleiben immer investiert und schöpfen so das volle Aktien-Renditepotenzial aus. Die Rendite beträgt 9,4 Prozent jährlich. Anleger steigen aus, wenn die Verluste 30 Prozent vom jüngsten Allzeithoch (ATH) ausmachen und steigen erst wieder ein, wenn der Markt nur noch 10 Prozent vom vorherigen ATH entfernt ist (Rendite 7,2 Prozent). Anleger steigen aus, wenn die Verluste 30 Prozent vom jüngsten Allzeithoch ausmachen, sie steigen aber erst wieder ein, wenn sich der Markt wieder vollkommen von den Verlusten erholt hat (Rendite: 6,3 Prozent).

Die Erkenntnis ist: Das durch Emotionen verursachte Investment-Timing („mistiming“) kostet richtig Geld. Anstatt das Kapital wie bei Buy & Hold über 30 Jahre hinweg fast zu verfünfzehnfachen, wird es in den anderen Szenarien nur verachtfacht oder wächst nur mit dem Faktor sechs.

Ist Dollar Cost Cveraging (DCA) eine Lösung?

Wie können Anleger dieses Problem lösen, wenn sie nicht die Nerven haben, stur immer investiert zu bleiben? Ein häufig propagierter Ansatz ist die Anlagestrategie Dollar Cost Averaging (DCA). Dabei steigen Anleger sukzessive in den Markt ein anstatt auf einen Schlag zu investieren. Der Effekt: Gibt es einen Crash von 30 Prozent an der Börse, verlieren Anleger weniger als 30 Prozent auf das insgesamt zu investierende Kapital, und sie steigen im Durchschnitt zu verbilligten Kursen in den Aktienmarkt ein. Die Nerven werden geschont, Anleger steigen nicht (zum falschen Zeitpunkt) aus und erhöhen gleichzeitig den Investitionsgrad zu reduzierten Kursen.

Diese Strategie erleichtert es Anlegern unter Umständen, größere Abwärtsbewegungen entweder auszusitzen oder dann auch zu verkaufen. Allerdings wird die DCA-Strategie (Durchschnittskosten-Strategie) in steigenden Märkten zu einer niedrigeren Rendite führen als eine Einmalanlage. Da der Aktienmarkt im Trend steigt, wird der Anleger über lange Zeiträume hinweg mit der DCA im Durchschnitt weniger verdienen als mit Buy & Hold.

DCA im Test

Die DCA-Strategie erhöht die Wahrscheinlichkeit, große Drawdowns zu vermeiden und auch während Börsen-Crashs investiert zu bleiben. Sie ermöglicht es, das Renditepotenzial von Aktien im Gegensatz zum einfachen Buy & Hold auch tatsächlich einzufahren, so die Argumentation der DCA-Befürworter. Aber stimmt das auch?

Um diese Frage zu beantworten, haben wir eine Kontrollrechnung durchgeführt. Es wurden 100.000 US-Dollar über 24 Monate mit dem DCA-Ansatz (4.167 US-Dollar pro Monat) investiert. Wir haben berechnet, wie hoch die Rendite nach zehn Jahren seit der Erstinvestition gewesen wäre. Diese Vorgehensweise haben wir ab dem 1. Januar 1928 täglich wiederholt. Der letzte Zeitraum beginnt am 31. Dezember 2012. Auf diese Weise lässt sich die rollierende zehnjährige annualisierte Rendite der DCA-Strategie ermitteln. Parallel dazu haben wir die rollierenden zehnjährigen annualisierten Renditen der Buy & Hold Strategie berechnet.

Der Vergleich zeigt, dass Anleger auf Basis von Zehnjahres-Zeiträumen mit Buy & Hold insgesamt mehr Rendite machen. Die Ausnahmen stellen Zehnjahres-Zeiträume dar, in denen in den ersten zwei Jahren ein Börsencrash stattgefunden hat. Allerdings sind die Kursrückschläge für Buy-&-Hold-Anleger höher. Auf den ersten Blick bietet die DCA-Methode Anlegern also einen Vorteil, die die Psycho-Falle des Panik-Verkaufs umgehen wollen.

Ein detaillierterer Blick zeigt allerdings, dass diese relativ kleineren Drawdowns trotzdem immer noch sehr hohe absolute Drawdowns sind. So erleichtert die DCA-Strategie zwar den Aktieneinstieg, wenn es am Anfang der Investmentperiode zu einem Börsencrash kommt. Sie verhindert aber nicht den Ausstieg, wenn der Einbruch erst nach der Investitionsphase erfolgt. Und innerhalb eines ökonomischen Zyklus von zehn Jahren (acht nach Vollinvestition) ist es sehr wahrscheinlich, dass es zu einer Korrektur von 30 Prozent oder mehr kommen wird. Die bessere emotionale Erfahrung wird die DCA-Strategie dann auch nicht liefern können.

Mit der DCA-Strategie ist es somit zwar theoretisch möglich, das volle Aktienrendite-Potenzial einzufahren. In der Praxis bleibt es aber äußerst schwierig.

Kosteneffiziente Crash-Absicherung als Lösung

Bleibt die Frage: Gibt es eine robuste Lösung für Anleger, langfristig die maximal mögliche Performance zu realisieren, indem sie die Risiken von Verlusten durch Panikreaktionen reduzieren?

Die Kombination einer Buy-&-Hold-Strategie mit einem sogenannten permanenten Tail Risk Hedge löst dieses Problem. Bei Tail Risks handelt es sich um Ereignisse mit einer sehr niedrigen Eintrittswahrscheinlichkeit, die aber im Falle ihres Eintretens sehr negative Auswirkungen haben (zum Beispiel Finanzkrise 2008/09, Corona-Crash 2020). Ein kosteneffizienter permanenter Crash-Absicherungsmechanismus (Tail Risk Hedge) ist eine auf Put-Aktienoptionen basierende Investmentstrategie, die gleichzeitig in der Lage ist, in einem seltenen Extrem-Ereignis kein Geld zu verlieren oder sogar eine positive Rendite zu erzielen – und zugleich in normalen Zeiten immer noch durchschnittliche Zugewinne von 6 bis 7 Prozent pro Jahr zu generieren.

Eine solche Hedging-Strategie lässt sich zum Beispiel in Form eines Fonds umsetzen. Der Fonds verkauft dann Put-Optionen auf den S&P 500 mit einem Strike, der leicht unter dem jeweils aktuellen Stand des S&P 500 liegt (Short Put). Teile der dadurch eingesammelten Erträge werden für den Kauf von Puts auf den S&P 500 verwendet, die weit aus dem Geld liegen (Long Put). Da die Long Puts viel billiger sind als die Short Puts, wird der Fonds wesentlich mehr Long als Short Puts halten. Das Fondskapital als solches (die Zuflüsse der Investoren) wird in Anleihen bester Bonität investiert.

Absicherung gegen steilen Kursverfall

Die Netto-Erträge der Prämien aus den Put-Optionen kombiniert mit den Erträgen aus einem Anleiheportfolio ermöglichen in normalen Börsenzeiten (bei steigenden oder seitwärts laufenden Aktienmärkten) Renditen von 6 bis 7 Prozent jährlich. Im Falle eines großen Crashs wird der Long Put aber mindestens genau so viel an Wert gewinnen, wie der Short Put an Wert verliert. Das Ergebnis ist unter dem Strich eine schwarze Null oder sogar eine positive Performance der Crash-Absicherung.

Der Schwachpunkt der Strategie sind moderate, langsame Korrekturen von bis zu 20 Prozent am Aktienmarkt. In diesen Phasen verlieren Anleger „mark-to-market“ mit den Short Puts, während die Long Puts relativ wenig an Wert gewinnen. In einem solchen Szenario würde die TailRisk Hedge Strategie etwa 12 bis 13 Prozent verlieren. Dies ist aber immer noch weniger als mit dem klassischen Buy & Hold.

Die Tail-Risk-Hedging-Strategie ist damit komplementär zum Buy-&-Hold-Ansatz einsetzbar. Eine 50-zu-50-Kombination aus beiden Strategien ermöglicht es, den Drawdown in großen Börsencrashs wesentlich zu reduzieren und dabei eine ähnliche Langfristperformance zu erzielen wie mit Buy & Hold. Die deutlich bessere emotionale Erfahrung ermöglicht es dem Anleger, dann trotz großer Börsencrashs durchgängig investiert zu bleiben und während des Crashs sogar Aktien zu einer günstigeren Bewertung nachzukaufen (durch Rebalancing des Portfolios).

Ein Backtest der Strategie im Zeitraum von Januar 2007 bis Dezember 2022 zeigt den Effekt gegenüber einer klassischen Buy-&-Hold-Strategie. Das Portfolio aus 50 zu 50 Buy & Hold und Crash-Absicherungsstrategie liefert dieselbe Rendite von 8,6 Prozent jährlich wie Buy & Hold. Allerdings durchlebt der Investor deutlich geringere Drawdowns.

Aktienkurse steigen langfristig im Trend, sie können aber erhebliche kurz- bis mittelfristige Schwankungen aufweisen. Anleger, die sich von diesen Schwankungen nervös machen lassen und die Aktien verkaufen, verlieren in der Regel signifikant Rendite. Am besten lässt sich das Potenzial von Aktien realisieren, wenn alle Krisen ausgesessen werden. Die großen Kursschwankungen auszuhalten, schaffen aber die wenigsten Investoren.

Fazit

Die oft als Lösung dargestellte DCA-Methode kann in der Praxis meistens nicht helfen. Die Kombination einer Buy-&-Hold-Strategie mit einer kosteneffizienten laufenden Crash- Absicherung ist dagegen eine robuste Lösung, um die Renditechancen von Aktien wahrzunehmen, aber zugleich Extrem-Risiken vor allem in heftigen Börsen-Crashs zu begrenzen. Mit dem kosteneffizienten permanenten Tail Risk Hedge besteht eine echte Chance, Yogi Berras Dichotomie zwischen Theorie und Praxis zumindest im Bereich der Aktienanlage zu eliminieren.

Der Aktienanleger kann dann von Einsteins „achtem Weltwunder“ auch tatsächlich profitieren.





Über den Autor:

Rui Soares ist Analyst bei FAM Frankfurt Asset Management.