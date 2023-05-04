Benachrichtigungen Alles als gelesen markieren
NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis NEU DAS INVESTMENT ETF – Das ETF-Portal für Profis
ETF-Portal NEU
News
Datenbank
Kapitalanlage
Altersvorsorgedepot
Karriere
Service
Experten
Newsletter
Podcast
Fondsanalyse-App
Alle wichtigen Fonds-Daten jederzeit mobil zur Hand. Analysen, Vergleiche und Portfoliomanagement jetzt unterwegs nutzen.
Laden Im App Store
Jetzt Bei Google Play
Mein Konto
Einloggen Registrieren Kontoeinstellungen Meine Merkliste Newsletter
Watchlist Musterdepot
Ausloggen
Analysen

Die Börsenregel „Sell in May“ ist überholt, meint Robert Halver

Robert Halver über Anlageregeln Sinn oder Unsinn von Börsenweisheiten

„Sell in May and go away“ – die alte Börsenregel hatte früher durchaus ihre Berechtigung, ist heute aber überholt, meint Robert Halver. Hier erläutert der Kapitalmarkt-Spezialist von der Baader Bank, warum.

Robert Halver
Robert Halver | Bildquelle: Baader Bank/Jessica Hunold/Canva
Von  | Kolumnist
Aktualisiert am:
0:00 / 0:00
×
Dieser Beitrag wurde von einer synthetischen Stimme vorgelesen.

Gibt es Börsenregeln, an denen man sich wie an „Heiligenbildern“ festhalten kann? Eine der bekanntesten lautet: Im Mai, vor den schwachen Sommermonaten, seien Anleger gut beraten, ihre Aktien zu verkaufen. Dann im September sollten sie zurückkommen, um von der Jahresendrally zu profitieren. Doch besitzt diese Regel tatsächlich statistische Relevanz, aus der sich auch eine Gesetzmäßigkeit für die Börsenentwicklung 2023 ableiten lässt?

Woher die Mai-Weisheit stammt

Im Vereinigten Königreich im 17. und 18. Jahrhundert war die englische Oberschicht an der Londoner Börse weitgehend unter sich und bestimmte insofern den Aktienverlauf. Und während man vor der Sommerpause sehr aktiv war, zog man sich anschließend aufs Land zurück, um sich vielfältigen Lustbarkeiten hinzugeben. Um diese in Ruhe genießen beziehungsweise bezahlen zu können, wurden die Positionen vorher verkauft. Nach der Sommerfrische kehrte man an die Börse zurück, um vom September-Effekt zu profitieren.

Auch gab es damals kaum Einflüsse von außen. Die Geschicke der Welt bestimmte die angelsächsische Weltmacht selbst. Und die britische Politik nahm nur die Rolle der Schiedsrichter ein, die das Börsenspiel ansonsten laufen ließ.

Heutzutage jedoch werden die Außeneinflüsse immer größer. China und Indien zum Beispiel sind für die Finanzwelt längst von Bedeutung und scheren sich nicht um antiquierte westliche Saisonalitätsmuster. Ohnehin passiert irgendwo auf dem Globus immer irgendwas, das aufgrund der Globalisierung auch irgendwann die westlichen Börsen erreicht.

 

Vor allem aber hält sich heutzutage die internationale Fiskal- und Geldpolitik nicht mehr wie früher vornehm zurück. Aus Schiedsrichtern wurden die eigentlichen Spielmacher auf dem Börsenfeld. Egal, um welche Krise es geht, mittlerweile geht die internationale Rettungspolitik auch in der heißen Jahreszeit nicht in die Sommerpause.

Und wie relevant ist die Mai-Regel in der Neuzeit? In den letzten 33 Jahren hat der deutsche Leitindex während des Sommers 18-mal Kursverluste ausgewiesen, 15-mal kam es zu Aufwärtsbewegungen. Im Sommerloch 2015 wurde die Griechenland-Krise gelöst, was dem Dax anschließend ein Plus von 20 Prozent bescherte. Und im Mai 2022 nahm die Rally angesichts der üppigen staatlichen und geldpolitischen Corona-Hilfsaktionen richtig Fahrt auf. Schade, wenn Aktienanleger damals die Mai-Regel befolgt haben.

Das Anlage-Umfeld 2023

Immerhin ist der Dax seit Jahresbeginn etwa 13 Prozent im Plus, im intakten Bullenmarkt. Spricht dies nicht nach deutlichen Gewinnmitnahmen, zumal Inflation, Zinsangst, Bankenprobleme, Konjunkturschwächen oder Krieg nicht zu leugnen sind?

Offensichtlich sind die Märkte an die schlechten Rahmendaten seit Monaten gewöhnt. Sie schocken sie nicht mehr. Zukünftig sind für die Börsenentwicklung weniger die Krisen an sich von Bedeutung, sondern wie sie sich entwickeln, zum besseren oder schlechteren.

In puncto Inflation lässt der Rückgang zwar noch zu wünschen übrig, aber er findet statt. Ohnehin sind Überschuldung, Standortdefizite und Konjunkturschwächen so dramatisch, dass Notenbanken, statt klassische Inflationsbekämpfung zu betreiben, eher Inflationstoleranz zeigen müssen. Tatsächlich erwarten die Märkte ein Ende der Zinserhöhungen von Fed und EZB im Sommer 2023. In den USA wird über Zinssenkungen im Herbst diskutiert. Übrigens wird die Inflation in Europa über den Zinsen bleiben. Die Aktienseite hat von der realen Zinsseite also wenig zu befürchten.  

Und ist die Konjunktur ein Handicap? 2023 wird sicher kein Wirtschafts-Wunderjahr. Doch verspricht 2024 Besserung über China, was die europäischen Export- beziehungsweise Industrieaktien beflügelt. Daneben sorgt die geldpolitische Entspannung im kreditdrogenabhängigen Amerika für wieder attraktivere und damit wachstumsbegünstigende Kreditzinsen.

Anzeige
Indiens Wirtschaft wächst inmitten des Iran-Kriegs überraschend um 7,8 Prozent (Foto
Kapitalanlage jenseits von US-Aktien
Größerer Korb, bessere Diversifizierung? Nicht unbedingt
Indien, Brasilien, Südkorea: Wer sein Portfolio diversifizieren will, sollte neben Schwellenländer-Indizes einzelne Länder in den Blick nehmen, so Dina Ting von Franklin Templeton.
Jetzt lesen
Anzeige
Indiens Wirtschaft wächst inmitten des Iran-Kriegs überraschend um 7,8 Prozent (Foto
Kapitalanlage jenseits von US-Aktien
Größerer Korb, bessere Diversifizierung? Nicht unbedingt
Indien, Brasilien, Südkorea: Wer sein Portfolio diversifizieren will, sollte neben Schwellenländer-Indizes einzelne Länder in den Blick nehmen, so Dina Ting von Franklin Templeton.
Jetzt lesen

Nicht zuletzt ist die Anlegerstimmung trotz robuster Aktienmärkte nicht euphorisch. Die Zukunftserwartungen sind sogar sehr verhalten. So liegt die Investitionsquote von US-Fondsmanagern bei wenig berauschenden 50 Prozent. Es werden hohe Absicherungen gegen Kursverluste gefahren. Vor diesem Hintergrund ist die Gefahr massiver Kursrückschläge begrenzt. Im Gegenteil, positive Überraschungen an den Krisenfronten werden den Dax 2023 wohl über die Schwelle des Allzeithochs tragen.

Was müsste geschehen, damit sich die Mai-Regel in diesem Jahr bewahrheitet?

Ein Staatsbankrott in den USA, der durch die Nicht-Anhebung des Schuldenlimits ausgelöst würde, wäre sicher der Super-Gau für die weltweiten Finanzmärkte. Aber trotz regelmäßiger Krawall-Folklore der Demokraten und Republikaner wird kein Politiker den Untergang Amerikas und den zwangsläufig erfolgenden Aufstieg Chinas zur alleinigen Supermacht riskieren. Sie würden dann vermutlich im Potomac River in der Nähe von Washington ersäuft.   

Und was ist mit der Krise der Regionalbanken in Amerika? Fed, Aufsichtsbehörden und Regierung werden dem Ausbluten der Institute durch ungehemmten Abzug von Kundeneinlagen nicht zuschauen. Die bereits erfolgten Rettungsaktionen werden fortgesetzt, um einer neuen Bankenkrise, die die letzte von 2008 mit allen Folgeschäden weit in den Schatten stellte, vorzubeugen. Es kann nicht sein, was nicht sein darf.

 

Verheerend wäre sicher ebenso eine militärische Eskalation Chinas in Taiwan. Doch würde China damit drakonische Sanktionen riskieren, die seinen Außenhandel mit Europa und den USA zusammenbrechen ließen. Überhaupt sind die gewaltigen Misserfolge Putins in der Ukraine für Peking ein abschreckendes Beispiel. Und da China ebenso von der Versorgung mit den weltbesten Halbleitern aus Taiwan abhängig ist, deren Fertigungsstätten bei einer Invasion sicherlich in Mitleidenschaft gezogen würden, wird China nicht am Ast sägen, auf dem es sitzt.  

Übrigens, wenn ein schwarzer Schwan auf die Börsenbühne träte, käme zur Unterstützung der Aktienmärkte eine wirklich zutreffende Börsenweisheit zum Einsatz: „Wo die Not am größten, ist die Geldpolitik am nächsten“.

Nicht Börsenregeln haben Recht, sondern der Markt – immer

Es kommt immer auf die konkret vorliegende Datenlage an und was der Markt daraus macht. Wenn Börsenregeln wirklich so weise wäre, gäbe es doch nur noch Aktien-Millionäre, oder? Nicht zuletzt würden professionelle institutionelle Anleger und Hedgefonds jede funktionierende Anlageregel durch entsprechende Spekulation und Wetten zerstören.

Selbst wenn im Sommer die Kurse fielen, ist das ja kein Grund, dem Aktienmarkt fernzubleiben. Gerade sinkende Kurse sind doch ein gutes Umfeld für regelmäßiges Aktiensparen – als preisgünstige Form der langfristigen Altersvorsorge. Auch an der Börse gilt: Im Einkauf liegt der Gewinn.

Anzeige
Big Tech-Region San Francisco
Erkenntnisse einer US-Investmentreise
Jenseits des Hypes: Die Vorteile von KI nehmen konkrete Formen an
Jetzt lesen
Anzeige
Big Tech-Region San Francisco
Erkenntnisse einer US-Investmentreise
Jenseits des Hypes: Die Vorteile von KI nehmen konkrete Formen an
Jetzt lesen

Sowieso werden nicht alle Aktien entweder kollektiv nach oben oder nach unten getrieben. Die Börse ist wie ein großer Kleiderschrank. Irgendetwas passt immer: Mal Value, dann Growth, mal IT-Werte, dann wieder Zykliker, dann die Defensivqualitäten, mal die klassischen Energiewerte, dann die Umwelt- und alternativen Energietitel. Damit zerbröselt die absolut formulierte Mai-Regel noch mehr.

Insgesamt macht die Mai-Börsenregel nicht mehr Sinn als die Wetterregel: „Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, ändert sich das Wetter, oder es bleibt wie es ist.“

 

Robert Halver, Foto: Baader Bank

Über den Autor:
Robert Halver leitet die Kapitalmarktanalyse der Baader Bank in Frankfurt und ist damit für die Einschätzung der internationalen Finanzmärkte zuständig. Der erfahrene Kapitalmarkt- und Börsenkommentator ist durch seine regelmäßigen Medienauftritte bei Fernsehsendern und Radiostationen einem breiten Anleger- und Finanzpublikum bekannt.

 

ist Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank in Frankfurt. Er verfügt über langjährige Erfahrung als Kapitalmarkt- und Börsenkommentator. Mehr über Robert Halver
Wie hat Ihnen der Artikel gefallen?
Danke für Ihre Bewertung
Leser bewerteten diesen Artikel durchschnittlich mit 0 Sternen
Senden Sie hier vertraulich Hinweise oder Fragen an die Redaktion
Zur Startseite
  1. Themen:
  2. Aktien
  3. Analysen
Empfehlungen der Redaktion
Foto: Altersvorsorge: Kunden verlangen mehr Flexibilität – und verzichten auf Rendite
Umfrage unter Verbrauchern
Altersvorsorge: Kunden verlangen mehr Flexibilität und verzichten auf Rendite
Beim Thema Altersvorosorge verhalten sich die Deutschen äußerst paradox: Auf ihren Lebensstandard im Alter schauen die Menschen hierzulande zwar mit großem Pessimismus. Trotzdem sind sie kaum bereit, Geld für die private Altersvorsorge anzusparen – und wenn, dann verzichten sie auf Renditechancen.
Foto: Zinsentscheid der EZB – das erwarten Finanzprofis
Stimmen aus der Branche
Zinsentscheid der EZB das erwarten Finanzprofis
Am Donnerstag tagt der Rat der Europäischen Zentralbank, es geht einmal mehr um die Leitzinsen im Euroraum. DAS INVESTMENT fasst zusammen, was Vertreter der Finanzbranche erwarten.
Wertentwicklung über zehn Jahre
Das wurde aus 1.000 Euro im Nasdaq-ETF von iShares
Meistgelesen
1
Korrelationen im Umbruch
Warum die alte Goldregel plötzlich nicht mehr gilt
2
Preiskampf
Stoxx Europe 600 für 0,05 Prozent: Die DWS unterbietet Amundi
3
Flexibilität oder Förderung
Altersvorsorgedepot oder ETF-Sparplan was lohnt sich mehr?
4
Altersvorsorge
Passiv für 0,1 Prozent oder aktiv bis 1,5 Prozent so baut die Deka ihr Vorsorgedepot
Top-News
Foto: Diese Fonds sind die Lieblinge der FNZ-Kunden
Depotauswertung August 2026
Diese Fonds sind die Lieblinge der FNZ-Kunden
Die FNZ Bank beobachtet stets die Mittelflüsse in ihren Kundendepots. Hier erklärt FNZ-Bank-Chef Manuel Loos, welche aktiv gemanagten Fonds jüngst besonders beliebt waren.
Foto: Was die neuen Bafin-Regeln für Wertpapierinstitute ändern
DI+ MaRisk
Was die neuen Bafin-Regeln für Wertpapierinstitute ändern
Ab Januar 2027 gelten für kleine und mittlere Wertpapierinstitute eigene Risikomanagement-Regeln, gestaffelt nach Firmengröße. Rechtsanwalt Jörg Streißle erklärt die Neuerungen.
Foto: Die größten Themen-ETFs in Europa
Ranking
Die größten Themen-ETFs in Europa
Das Geld kehrt zurück in die Themen-ETFs – aber es sucht sich neue Lieblinge. Die 20 größten Themenfonds Europas und ihre Trends.
Anzeige
Foto: Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Einladung zur Whitepaper-Umfrage
Altersvorsorgedepot 2027: Was zählt in der Beratung künftig wirklich?
Ab dem 1. Januar 2027 ändert das Altersvorsorgedepot die Spielregeln der geförderten privaten Altersvorsorge. Wir möchten von Ihnen wissen, wie das Ihre Beratungspraxis ändert.
Foto: Muster-Altersvorsorgedepots: 30 Jahre, ein zweijähriges Kind
DI+ Beispielrechnung
Muster-Altersvorsorgedepots: 30 Jahre, ein zweijähriges Kind
60 Euro Zuschuss vom Staat, 60 Euro Sparrate im Monat: So könnte ein 30-jähriger Vater mit einem zweijährigen Kind auf netto 637 Euro Extra-Rente im Monat kommen.
Foto: Das sind die ETF-Favoriten der FNZ-Kunden
DI+ Depotauswertung August 2026
Das sind die ETF-Favoriten der FNZ-Kunden
Wie entwickelt sich die Nachfrage nach ETFs – und welche ETFs waren zuletzt besonders beliebt? In einer exklusiven Kooperation gibt die FNZ Bank jeden Monat einen Einblick.
Nach oben
×
Suche unterstützt von
Schnellzugriff
Podcasts Fonds- & ETF-Suche Whitepaper Ihr Konto
News
News-Übersicht
Personalien Unternehmen Finanzmärkte Politik & Gesellschaft Recht & Regulatorik
Analysen
Denker der Wirtschaft Whitepaper Interviews Studien & Umfragen Kommentare
Service
Termine & Events E-Paper Podcasts Videos
Datenbank
ETF-Suche
ETF-Vergleich Die besten ETFs Die größten ETFs Neue ETFs Nachhaltige ETFs ETF-Anbieter
Fonds-Suche
Fonds-Vergleich Die besten Fonds Die größten Fonds Neue Fonds Nachhaltige Fonds Fonds-Anbieter
Service
Watchlist Musterdepot Fondsplan-Rechner 100 Fondsklassiker Große Fondsstatistik Kurs-Alarm
Altersvorsorgedepot
Übersicht
Die Grundlagen Für Berater & Vermittler Praxisfälle
Förderrechner
Kapitalanlage
ETFs
Klassische ETFs Aktive ETFs Welt-ETFs Themen-ETFs Dividenden-ETFs ETCs
Fonds
Aktienfonds Mischfonds Rentenfonds Geldmarktfonds Deutschlandfonds Immobilienfonds
Finanzprodukte
Aktien Alternatives Anleihen Gold & Edelmetalle Immobilien Krypto Rohstoffe Währungen
Dienstleister
Asset Manager Depotbanken Finanzberater Fintechs KVGs Maklerpools
Karriere
Übersicht
Die besten Arbeitgeber Gehaltsreport Karrieretipps Karrierewege
Service
Tools
Sparplanrechner Musterdepot Profi-Depots Watchlist
Termine
Kongresse Online-Schulung Webinare Private Banking Kongress
Formate
Newsletter E-Paper Podcasts Videos
Experten Anzeigen
Globale Perspektive
Research-basiert
Nachhaltigkeit
Langfristiger Fokus
Wertorientiert
Research-Stärke
ETFs
Marktführer
Globale Expertise
Themenfonds
Alternative Anlagen
Schwellenmärkte
Schwellenländer
ETFs
Globale Investments
Globale Investmentstrategien
Altersvorsorge
Research Insights
Aktives Management
Familienunternehmen
Tradition
Über unsere Experten
Ob Analysten, Portfoliomanager oder CEOs: Unsere Experten sind Marktprofis aus dem Asset Management, die ihre Einblicke mit Ihnen teilen. Sie liefern klare Markteinschätzungen, fundierte Analysen und berichten darüber, wie sie ihre Strategien taktisch anpassen.
dasinvestment.com © 1996-2026 Das Investment
Cookie-Einstellungen
Artikel gemerkt Artikel entfernt Artikel erfolgreich entfernt Artikel wiederhergestellt
Der Artikel wurde zu Ihrer Merkliste hinzugefügt. Der Artikel wurde von Ihrer Merkliste entfernt.
Zur Merkliste