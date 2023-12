Gespräch | TSO „Der Südosten der USA - ein Top-Immobilienstandort“

DAS INVESTMENT: Herr Kunz, TSO ist auf Gewerbeimmobilien im Südosten der USA spezialisiert. Was macht diesen Markt attraktiv?

Christian Kunz, Sales & Marketing Manager bei TSO

| Foto: Kai Funck

Christian Kunz: Diese Region zeichnet sich durch eine starke Binnenmigration, hohe Geburtenraten, eine wirtschaftsfreundliche Politik und gut ausgebildete Fachkräfte aus. Außerdem sind die Lebenshaltungs- und Produktionskosten niedrig und die Infrastruktur ausgezeichnet. Das alles macht den Südosten der USA zu einer der wirtschaftlich und demografisch wachstumsstärksten Regionen des Landes. Und es bedeutet, dass viele Firmen in den Südosten ziehen, die wiederum Gewerbeimmobilien nachfragen. Dadurch wird diese Region zu einem außergewöhnlich attraktiven Standort für Immobilien-Investments.

Welche Auswirkungen hat der Zinsanstieg auf den Markt?

Kunz: Die Finanzierungskosten sind stark gestiegen, was Privatkunden den Zugang zu Immobilen erschwert. Das betrifft den gesamten Immobilienmarkt. Als professioneller Anbieter von Immobilieninvestments konnten wir aber darauf reagieren: In der Niedrigzinsphase haben wir niedrige Zinsen festgeschrieben und Refinanzierungen vorgenommen. Darüber hinaus hat unser „Hands-on“-Ansatz in dieser Situation geholfen.

Wie funktioniert dieser Ansatz?

Kunz: Wir managen unsere Immobilien aktiv und halten engen Kontakt zu unseren Mietern, Dienstleistern und Kapitalgebern. Daraus entstehen langfristige Geschäftsbeziehungen, aus denen im Laufe der Jahre ein belastbares Netzwerk erwachsen ist. So etwas wird gerade in schwierigen Phasen zum Erfolgsfaktor. Es eröffnet uns Transaktionschancen und Finanzierungsvorteile, selbst wenn das Angebot knapp und die Zinsen hoch sind.

Lenox Park ist das bisher größte Einzelobjekt, das TSO erworben hat.

Die Class-A-Immobilie liegt in Buckhead, eine der besten Lagen von Atlanta. | Foto: TSO

In welche Arten von Immobilien investiert TSO?

Kunz: Wir fokussieren uns auf kleine bis mittelgroße Gewerbeimmobilien mit herausragendem

Wertschöpfungspotenzial. Neben erstklassigen Büroimmobilien zählen dazu Einzelhandelsimmobilien und Selbstlagerzentren der Premiumklasse. Auch hier kommt uns zugute, dass wir uns seit unserer Gründung einen Namen als verlässlicher Projektpartner gemacht haben. Erst dadurch kommen wir bei bestimmten Investitionen überhaupt zum Zug.

Wo und in welchen Segmenten sehen Sie derzeit die besten Chancen?

Kunz: Die Objekte, die wir in guten Lagen und an interessanten Standorten auswählen, bieten stets erhebliches Potenzial für Wertsteigerungen. Ein besonders attraktives Segment sind Selbstlagerzentren. Self-Storages gehören seit einiger Zeit zu den gefragtesten Immobilien in den USA. Gerade im Südosten mit seiner dynamischen Bevölkerungsentwicklung haben wir damit hervorragende Ergebnisse erzielen können.

Welches sind die wichtigsten Auswahlkriterien?

Kunz: Die Nachfrage nach Immobilien steigt am ehesten dort, wo Menschen und Firmen hinziehen. Deshalb folgen wir dem Grundsatz: „Finde heraus, wohin die Leute gehen – und sei vor ihnen dort.“ Am Immobilienmarkt Atlanta zum Beispiel sind die Mieten im zweiten Quartal 2023 stärker gestiegen als die US-Inflation. Entscheidend für uns ist aber auch, dass ein Objekt Potenzial hat. Das heißt, durch Verbesserungen der Ausstattung und eine aktive Neupositionierung am Markt muss sich sein Wert steigern lassen.

Können Sie ein Beispiel für getätigte Investitionen nennen und erläutern, warum investiert wurde?

Kunz: Ein eher allgemeines Beispiel sind die genannten Selbstlagerzentren. Während diese Anlageklasse in Europa ein Nischendasein führt, ist sie in den USA weit verbreitet und wirtschaftlich erfolgreich. Mit Self-Storages im Premiumsegment haben wir schon in vielen Fällen hohe Verkaufserlöse bei kurzer Laufzeit erzielt.

Rund 10 Prozent aller US-Haushalte nutzen derzeit Self-Storage-Flächen. Nach wie vor ist der Bedarf groß - vor allem, wenn es um hochwertige Self-Storages geht, wie TSO sie projektiert, baut und verkauft. TSO arbeitet hierbei mit dem drittgrößten Anbieter von Self-Storage-Flächen zusammen: CubeSmart. Was diese Immobilienart unter Risikogesichtspunkten so attraktiv macht, ist die breite Mieterbasis. Ein Self-Storage-Gebäude mit 9.300 Quadratmetern Mietfläche hat etwa 1.000 Mieter und generiert dadurch verlässliche Einnahmen. | Foto: TSO

TSO ist seit 1988 am Markt. Was zeichnet das Unternehmen aus und was ist das Besondere an Ihrem Ansatz?

Kunz: Unsere Erfahrung und unser Netzwerk im Südosten der USA bieten Vorteile, die nicht so leicht kopierbar sind. Zudem prüfen wir alle Objekte auf Herz und Nieren. Wir analysieren die Motivation

des Verkäufers, kaufen nur zu Preisen unterhalb der Wiederherstellungskosten und greifen zu, wenn die Wirtschaftlichkeitsprognose positiv ausfällt. Wie streng wir dabei vorgehen, zeigen ein paar Zahlen. Jedes Jahr beschäftigen wir uns mit rund 1.200 Objekten. Etwa 85 Prozent erfüllen unsere Qualitätskriterien nicht. Die verbleibenden 15 Prozent durchlaufen ein komplexes Analysemodell. Am Ende tätigen wir vielleicht sieben Käufe. Dazu kommt noch eine Besonderheit: TSO legt erhebliche Eigenmittel in den Immobilienportfolios an. Dadurch gewährleisten wir den Gleichlauf der Interessen mit unseren Anlegern.

Wie können deutsche Anleger mit TSO investieren?

Kunz: Deutsche Anleger beteiligen sich als sogenannter Limited Partner an den Immobilieninvestments von TSO. Unsere Zielgruppen sind Privatkunden, aber auch erfahrene professionelle und semiprofessionelle Investoren wie Family Offices.

Welche Beteiligungen sind derzeit für deutsche Anleger im Angebot?

Kunz: Derzeit haben wir unser Produkt TSO RE Opportunity II im Markt, ein Mix aus Class A-Büroimmobilien und Self-Storages. Für 2024 haben wir weitere Produkte in Planung, denn zum einen gibt es eine große Nachfrage nach US-Immobilien auf Anlegerseite. Und zum anderen gehen wir davon aus, dass sich im Laufe der nächsten ein bis zwei Jahre wieder interessante Chancen am US-Markt ergeben werden.

__________________________________________

Christian Kunz beschäftigt sich seit 17 Jahren mit Immobilien-Investments und verantwortet heute den Vertrieb für TSO-Produkte in Deutschland. Als Sales & Marketing Manager von TSO ist er Ansprechpartner für institutionelle Investoren und alle Finanzanlagenvermittler, die Produkte von TSO an ihre Kunden weiterempfehlen. Er hält regelmäßig Vorträge auf Kongressen und gibt Webinare. Unterstützt wird Kunz durch das Vertriebsteam von TSO.

__________________________________________

