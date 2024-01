Schauen wir uns zunächst an, wie sich der US-Index S&P 500 und die Gewichtung seiner Sektoren zuletzt entwickelt haben: Im laufenden Jahr haben fast alle Branche mit Ausnahme der Informationstechnologie und der techniknahen zyklischen Konsumgüter – zu denen unter anderem Unternehmen wie Amazon und Shopify gehören – im Vergleich zu 2015 an Gewicht verloren. Der Anteil von Kommunikationsdiensten, zu denen Unternehmen wie Alphabet Inc. und die Walt Disney Company gehören, ist stabil geblieben (siehe Grafik 1).

Grafik 1: Gewichtung einzelner Sektoren im S&P 500

© Leverage Shares

Dennoch profitierten nicht alle Unternehmen innerhalb der gut laufenden Assetklassen gleichermaßen vom Aufschwung (siehe Grafik 2). Im Hinblick auf die zum Jahresende 2022 im Index gelisteten Titel haben in den verbrauchernahen Sektoren wie Versorger, Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen prozentual die meisten Unternehmen an Wert verloren (Stand: 11. Dezember 2023). Geopolitische Spannungen lasteten schwer auf dem Energiesektor und die Flaute bei den Rohölpreisen dürfte diesen Sektor auch 2024 bremsen. Im Immobiliensektor halten sich Gewinner- und Verliererunternehmen die Waage.

Grafik 2: Anteil der Gewinner und Verlierer innerhalb der Branchen

© Leverage Shares

Verbrauchernahe Sektoren könnten gefragter werden

Vieles deutet auf eine Verlangsamung des Wachstums in der ersten Hälfte des Jahres 2024 hin. Die aktuellen Zinssätze sorgen für eine starke Nachfrage nach Staatsanleihen und Titeln von qualitativ hochwertigen Konzernen im Vergleich zu Unternehmen mit geringer bis mittlerer Marktkapitalisierung sowie solchen, die sich in der frühen Wachstumsphase befinden. Das begrenzt eine weitere Überbewertung der Spitzenunternehmen.

In der zweiten Jahreshälfte wird eine Lockerung der Geldpolitik wahrscheinlich auch die Kreditvergabe an Verbraucher sowie an kleine und mittlere Unternehmen begünstigen. Das sollte einen Schwenk der Investorennachfrage weg von Tech und hin zu verbrauchernahen Sektoren begünstigen. Kurz- bis mittelfristig wird der Fokus der Anleger außerdem auf künstlicher Intelligenz liegen. Die aus KI resultierenden Kosteneinsparungen und ihr Einfluss auf die Unternehmensgewinne dürfte auf lange Sicht erheblich sein.

Unter Berücksichtigung aller Faktoren ist ein Indexstand beim S&P 500 in der Spanne zwischen 5.110 und 5.170 Punkten am Jahresende 2024 realistisch.

Über den Autor:

Sandeep Rao ist Analyst beim weltweiten ETP-Anbieter Leverage Shares.