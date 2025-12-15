Für die Energiewende braucht es viele Rohstoffe, vor allem Metalle sind gefragt, so Daniel Lurch, Fondsmanager des JSS Sustainable Equity - Strategic Materials Fund. Gestiegene Preise und entflammtes Investoreninteresse treiben die Aktienkurse des Sektors.

Herr Lurch, der JSS Sustainable Equity - Strategic Materials hat den MSCI World Index in diesem Jahr deutlich outperformt. Worauf ist die gute Entwicklung zurückzuführen?

Daniel Lurch: Rohstofffonds zählen dieses Jahr zu den Top-Performern. Unser Fonds ist bis Ende Oktober knapp 38 Prozent im Plus. Das hat zum einen mit den deutlich gestiegenen Preisen von Edelmetallen inklusive Gold, von Seltenen Erden und vielen traditionellen Industriemetallen zu tun. Die entsprechenden Minenaktien sind dadurch extrem gut gelaufen. Es wird erwartet, dass die Unternehmen mit starkem Hebel von den Preissteigerungen profitieren. Zum anderen liegt dieses Jahr ein extremer thematischer Fokus auf strategischen Materialien. Sie stehen oben auf der Agenda der großen Volkswirtschaften. Die Nachfrage steigt und die Angebotssituation ist nicht so sicher wie gewünscht. Die hohe Relevanz des Themas hat das Interesse vieler Investoren geweckt.

Was sind für Sie strategische Rohstoffe und warum stehen diese im Fokus des Fonds?

Lurch: Die Palette der strategischen Materialien ist relativ breit. Für uns zählen dazu vor allem Edelmetalle wie Gold und Silber sowie Industriemetalle wie Kupfer, Aluminium, Zink, aber auch Lithium, Seltene Erden und einige mehr. Letztlich geht es um die Rohstoffe, die wir für den nächsten Schritt der ökonomischen Entwicklung benötigen, weg von fossilen Brennstoffen in Richtung Elektrifizierung. Ob Datenzentren, E-Fahrzeuge, die Elektrifizierung von Gebäuden, die Energiegewinnung, all das ist höchst rohstoffintensiv. Und das ist kein kurzfristiger Trend, Rohstoffe werden auch in den kommenden Jahrzehnten stark nachgefragt sein.

Über welche Art von Unternehmen lassen sich strategische Rohstoffe am besten abbilden?

Lurch: Unser Fonds investiert zum Großteil, zu 65 bis 70 Prozent, in produzierende Unternehmen. Das sind vor allem Minengesellschaften. Zum Beispiel Lynas Rare Earth. Das australische Unternehmen ist einer der wenigen westlichen Produzenten von Seltenen Erden, was die Aktie dieses Jahr extrem angetrieben hat. Auch Recycler sind im Portfolio. Daneben setzen wir auf Unternehmen aus der Wertschöpfungskette der kritischen Materialien. Dazu zählen zum Beispiel Netzwerkbetreiber oder Bergbauausrüster wie die finnische Metso. Zudem investieren wir in große Abnehmer von strategischen Rohstoffen wie Batterie- und Elektrofahrzeughersteller. So können wir das Portfolio breit diversifizieren.

Wie unterscheidet sich der Fonds von anderen Rohstofffonds?

Lurch: Unser Fokus liegt auf Materialien, die für die Energiewende unverzichtbar sind, wobei wir entlang der gesamten Wertschöpfungskette dieser strategischen Rohstoffe investieren. Besonders ist auch das Nachhaltigkeitsprofil des Fonds (ISINs: LU2752698675 C USD dist, LU2752698915 I EUR acc): Wir investieren nicht in fossile Brennstoffe, also nicht in Öl- und Gasunternehmen und auch nicht in Minengesellschaften, die einen hohen Kohleanteil haben.

Sehen Sie nach der starken Entwicklung in diesem Jahr noch weiteres Kurspotenzial für den Fonds?

Lurch: Wir sind weiterhin positiv gestimmt. Die Aktien des Rohstoffsektors sind immer noch nicht besonders teuer. Erträge und Cashflows von Minengesellschaften werden sich bei den derzeitigen Preisen etwa für Gold, Silber oder Kupfer über die nächsten Quartale weiter positiv entwickeln. Die Nachfrage nach strategischen Rohstoffen steigt, und gleichzeitig ist das Angebot nicht sehr elastisch und anfällig für Störungen. Das ist eine gute Kombination für steigende Preise und für den Markt generell. Der Trend wird noch Jahre anhalten.

