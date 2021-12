Assekurata-Analyst „Der unternehmenseigene Bestand rückt zunehmend in den Fokus“

DAS INVESTMENT: Welche Vorteile hat es für Lebensversicherer, wenn sie das Kapital der Kunden im Unternehmen halten können?

Thomas Keßling: In erster Linie können die Lebensversicherer bei erfolgreicher Wiederanlage den eigenen Bestand sichern, was in Zeiten niedriger Zinsen, verhaltenem Neugeschäft und vielen Fälligkeiten von Altverträgen keine Selbstverständlichkeit ist. Der unternehmenseigene Bestand rückt somit zunehmend in den Fokus der Unternehmen. Die Bindung eines Bestandskunden hat dabei oftmals höhere Erfolgsaussichten als die Akquise eines neuen, völlig unbekannten Kunden.

Was müsste sich an den vertrieblichen Strukturen der Versicherer ändern, damit sie ihre Wiederanlage-Quote steigern können?