Martin Stenger, Insurance & Retirement Solutions bei Franklin Templeton, und Sebastian Höft, Global Head of Business Development bei MorgenFund, über ihre Kooperation zum Altersvorsorgedepot, professionelles Lifecycle-Management und die Bedeutung einer leistungsfähigen, skalierbaren Infrastruktur.

Branchenkenner im Interview „Der Unterschied liegt nicht im ETF allein, sondern in der gesamten Vorsorgelösung“

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DAS INVESTMENT: Das Altersvorsorgedepot soll die private Altersvorsorge in Deutschland neu aufstellen. Warum ist die Reform so wichtig?

Martin Stenger: Das Altersvorsorgedepot eröffnet die Chance, die Kapitalmärkte stärker für die Altersvorsorge zu nutzen und die geförderte private Vorsorge einem größeren Personenkreis zugänglich zu machen. Damit gewinnt die private Vorsorge als Ergänzung zur gesetzlichen Rentenversicherung und zur betrieblichen Altersversorgung weiter an Bedeutung.

Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Lösungen, die der Markt bereitstellt. Ein ETF allein ist noch keine Altersvorsorgelösung. Entscheidend ist, wie Kapitalanlage, Lifecycle-Steuerung, Förderung und digitale Prozesse zusammenspielen. Wer Menschen über Jahrzehnte begleiten will, muss den gesamten Vorsorgeweg im Blick haben – vom Vermögensaufbau bis zum Übergang in den Ruhestand.

Was bedeutet das für Anbieter und Vertriebspartner?

Stenger: Der Wettbewerb wird intensiv sein, gerade beim Preis. Langfristig wird sich aber nicht allein der günstigste ETF durchsetzen. Entscheidend ist, ob ein Anbieter eine überzeugende Gesamtlösung bietet: mit professioneller Kapitalanlage, durchdachtem Lifecycle-Management und einem einfachen Zugang für Kunden und Vertriebspartner.

Sebastian Höft: Aus Vertriebssicht kommt es zusätzlich darauf an, wie schnell und unkompliziert sich ein Produkt in bestehende Geschäftsmodelle integrieren lässt. Eine gute Lösung muss nicht nur fachlich überzeugen, sondern auch technisch und operativ funktionieren. Genau hier setzt unsere Partnerschaft an.

Franklin Templeton bringt internationale Investmentexpertise ein, MorgenFund die Depot- und Plattformkompetenz. Was unterscheidet Ihren Ansatz vom Wettbewerb?

Höft: Viele Anbieter werden zunächst über einzelne Produkte und deren Kosten sprechen. Das greift aus unserer Sicht zu kurz. Eine langfristige Vorsorgelösung muss mehrere Anforderungen gleichzeitig erfüllen: Sie braucht eine überzeugende Kapitalanlage, zuverlässige Prozesse für Depotführung und Zulagenmanagement sowie einen einfachen Zugang über unterschiedliche Vertriebswege.

Franklin Templeton bringt internationale Investmentexpertise und Erfahrung mit langfristigen Vorsorgelösungen ein, insbesondere im Lifecycle-Management. MorgenFund ergänzt diese Kompetenz durch die etablierte Depotplattform und die erforderlichen administrativen Prozesse.

Der Mehrwert liegt im Zusammenspiel dieser Fähigkeiten. Wir wollen nicht einfach ein weiteres Anlageprodukt bereitstellen, sondern eine Lösung, die sich in unterschiedliche Vertriebsmodelle integrieren lässt und langfristig leistungsfähig ist.

Stenger: Für uns ist entscheidend, Investmentkompetenz nicht isoliert zu betrachten. Eine gute Kapitalanlage muss in ein Vorsorgekonzept eingebettet sein, das den gesamten Anlagehorizont berücksichtigt. Gleichzeitig braucht es eine Infrastruktur, über die sich dieses Konzept zuverlässig und effizient umsetzen lässt. Genau diese Verbindung ist der Kern unseres gemeinsamen Ansatzes.

Welche Rolle spielt das Lifecycle-Management?

Stenger: Es ist ein wesentlicher Bestandteil einer langfristig ausgerichteten Altersvorsorge. Zu Beginn der Ansparphase kann eine höhere Aktienquote sinnvoll sein, um langfristige Renditechancen zu nutzen. Je näher der Ruhestand rückt, desto wichtiger wird es, Risiken zu berücksichtigen und das Portfolio entsprechend anzupassen.

Lifecycle-Management sollte dabei nicht starr dem Lebensalter folgen. Auch Marktentwicklungen, das Zinsumfeld und die Risikobeiträge einzelner Anlagen können relevant sein. Man kann sich das wie ein Navigationssystem vorstellen: Das Ziel steht fest, aber der Weg dorthin kann sich verändern.

Ein ETF kann ein effizienter Anlagebaustein sein. Die Frage, wie das Portfolio über den gesamten Vorsorgeweg gesteuert wird, beantwortet er jedoch nicht. Hier bringen wir unsere internationale Erfahrung und unsere Lifecycle-Kompetenz ein. Unser Anspruch ist, nicht nur den Vermögensaufbau zu betrachten, sondern auch den angestrebten Renteneintritt von Anfang an mitzudenken.

Das Standardprodukt steht unter Kostendruck. Wie verbinden Sie niedrige Kosten mit Qualität?

Höft: Kosten sind ein wichtiges Entscheidungskriterium, und ETFs werden bei einem kosteneffizienten Standardprodukt eine zentrale Rolle spielen. Die Diskussion darf sich aber nicht auf die Fondskosten beschränken. Ähnliche Anlageprodukte sind nicht automatisch gleichwertige Vorsorgelösungen.

Depotführung, Zulagenmanagement und digitale Prozesse müssen zuverlässig funktionieren. Hinzu kommt die Frage, ob die Plattform auch langfristig ausreichend leistungsfähig ist und unterschiedliche Vertriebskanäle bedienen kann. Bei einem Vorsorgeprodukt, das Menschen über Jahrzehnte begleitet, zählen deshalb neben dem Preis auch Prozesssicherheit, Qualität und wirtschaftliche Tragfähigkeit.

Unser Ziel ist ein wettbewerbsfähiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir wollen nicht allein über den Preis überzeugen, sondern über das Zusammenspiel aus Kapitalanlage, operativer Infrastruktur und professioneller Umsetzung.

Wie einfach ist der digitale Abschluss – und wie können Vertriebspartner die Lösung technisch integrieren?

Höft: Wir haben eine digitale Abschlussstrecke entwickelt, die sowohl einen eigenständigen Abschluss als auch die Unterstützung durch einen Berater ermöglichen soll. Die Legitimation erfolgt per Videoidentifizierung; eine klassische Unterschrift ist nach dem vorgesehenen Ablauf nicht erforderlich. Die digitalen Prozesse können zudem so gestaltet werden, dass sie die Beratung unterstützen und relevante Daten in die jeweiligen Beratungssysteme zurückspielen.

Für Vertriebspartner ist besonders wichtig, dass sie nicht zwangsläufig ein komplexes IT-Projekt starten müssen. Häufig arbeiten sie mit unterschiedlichen Beratungs- und Kundensystemen sowie verschiedenen Schnittstellen. Zusätzliche externe Dienstleister können die Integration erheblich erschweren.

Wir setzen deshalb auf einen vereinfachten Zugang über einen Link auf der Website des Vertriebspartners. Die Abschlussstrecke kann je nach Bedarf im White-Label-Modell oder mit gemeinsamer Markenpräsenz gestaltet werden. Bei einer einfachen Integration kann die technische Umsetzung nach unserer Einschätzung innerhalb weniger Tage erfolgen. Individuelle Anpassungen können mehr Zeit erfordern.

Damit reduzieren wir technische Einstiegshürden und verkürzen den Weg bis zur Bereitstellung im Vertrieb. Denn ein gutes Produkt schafft erst dann einen echten Mehrwert, wenn Vertriebspartner es auch unkompliziert anbieten können.

Welche Vertriebsmodelle unterstützen Sie, und wie skalierbar ist die Lösung?

Höft: Wir sprechen bewusst eine breite Zielgruppe an: von freien Vermittlern und Strukturvertrieben über Banken und Versicherungsinstitute bis hin zu digitalen Anbietern. Diese Partner haben unterschiedliche Kundenstrukturen, Geschäftsmodelle und technische Voraussetzungen. Deshalb wollen wir ihnen kein starres Vertriebsmodell vorgeben.

Unser Ansatz sieht unterschiedliche Ausgestaltungen vor, darunter Varianten mit und ohne Vertriebsvergütung. Auch White-Label-Lösungen und eine gemeinsame Markenpräsenz sind möglich. Bei entsprechendem Commitment können individuelle Produkt- und Gebührenstrukturen eine Rolle spielen.

Gleichzeitig muss die Lösung skalierbar sein. Standardisierte Prozesse und eine etablierte Plattforminfrastruktur schaffen die Grundlage dafür, weitere Vertriebspartner anzubinden, ohne die gesamte technische und operative Struktur jeweils neu aufbauen zu müssen. Flexibilität bedeutet für uns, unterschiedliche Anforderungen auf einer leistungsfähigen gemeinsamen Basis abzubilden.

MorgenFund kann dabei auf ein gewachsenes Netzwerk von Vertriebsorganisationen und Plattformpartnern zurückgreifen. Viele Vermittler sind bereits über Pools, Banken oder andere Organisationen angebunden. Das kann den Zugang erleichtern.

Stenger: Skalierbarkeit ist auch aus Investmentperspektive wichtig. Eine Vorsorgelösung muss über lange Zeiträume tragfähig sein und sich an veränderte Anforderungen anpassen lassen. Dafür müssen Kapitalanlage und operative Umsetzung von Anfang an zusammengedacht werden.

Wie unterstützen Sie Ihre Vertriebspartner bei der Vorbereitung auf den Marktstart?

Höft: Wir setzen auf fachliche und vertriebliche Unterstützung durch Webkonferenzen, Schulungen und Informationsangebote. Vermittler müssen die Fördermechanismen verstehen, die Besonderheiten unterschiedlicher Kundengruppen kennen und den Mehrwert des Angebots verständlich erklären können.

Dazu gehören Fragen zu Arbeitnehmern, Selbstständigen und Familien mit Kindern ebenso wie die Einordnung gegenüber bestehenden Vorsorgelösungen. Unser Ziel ist, dass die Partner nicht nur einzelne Produktmerkmale vermitteln, sondern den individuellen Vorsorgebedarf ihrer Kunden betrachten können.

Welche Perspektive bietet die Kooperation über das Standardprodukt hinaus?

Stenger: Wir sehen das Altersvorsorgedepot als Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung der geförderten privaten Altersvorsorge. Neben dem Standardprodukt können weitere Gestaltungsmöglichkeiten relevant werden. Dabei werden wir beobachten, welche zusätzlichen Anlagebausteine sinnvoll und regulatorisch möglich sind.

Ein wichtiger Ansatz bleibt die Verbindung aus langfristig ausgerichteter Kapitalanlage und professionellem Lifecycle-Management. Die Bedürfnisse der Anleger verändern sich im Laufe ihres Lebens. Ein gutes Vorsorgekonzept muss diese Entwicklung berücksichtigen und zugleich verständlich und praktikabel bleiben.

Höft: Auch die Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern wollen wir weiterentwickeln. Entscheidend ist, unterschiedliche Anforderungen zu berücksichtigen, ohne die Effizienz der gemeinsamen Plattform zu verlieren. Unser Anspruch ist, den Markt nicht allein über den Preis zu gewinnen, sondern über eine wettbewerbsfähige Kapitalanlage, professionelle Prozesse, offene Vertriebswege und eine leistungsfähige Infrastruktur.

Was sollten Berater ihren Kunden zum Altersvorsorgedepot mitgeben?

Stenger: Sie sollten das Thema frühzeitig in die Beratung aufnehmen und gemeinsam mit ihren Kunden prüfen, welche Rolle das Altersvorsorgedepot in der individuellen Vorsorgestrategie spielen kann. Dabei sollte der Vergleich nicht allein auf Kosten oder einzelne ETFs beschränkt bleiben. Entscheidend sind die persönliche Versorgungssituation, der Anlagehorizont und die Frage, wie das Vermögen auf den Ruhestand ausgerichtet werden soll.

Höft: Für Vertriebspartner kommt es darauf an, eine Lösung anbieten zu können, die fachlich überzeugt und sich zugleich einfach in bestehende Prozesse integrieren lässt. Genau darin liegt die Stärke unserer Partnerschaft: Franklin Templeton verbindet internationale Investment- und Lifecycle-Expertise mit der etablierten Depotplattform von MorgenFund, offenen Vertriebsmodellen und einem einfachen digitalen Zugang.

Denn bei einer Altersvorsorgelösung, die Menschen über Jahrzehnte begleitet, entscheidet nicht ein einzelnes Produktmerkmal. Entscheidend ist, wie gut Kapitalanlage, Infrastruktur und Vertrieb zusammenspielen.

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