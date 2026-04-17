Europas erster ETF mit Performance Fee ist da. Ein US-Hedgefonds testet, ob Anleger das 2+20-Modell im ETF-Mantel akzeptieren.

Wer in den vergangenen Jahren einen Hedgefonds-Manager davon überzeugen wollte, seine Strategie in einen börsengehandelten Fonds zu packen, stieß meist auf dasselbe Problem: Der ETF-Markt belohnt günstige Preise, nicht Alpha. Wer den Wrapper nutzen wollte, musste seine Gebühren auf 0,75 bis maximal 1,0 Prozent drücken und auf erfolgsabhängige Vergütung vollständig verzichten. Das klassische 2+20-Modell der Hedgefonds-Industrie und die Kostenlogik des ETF-Marktes schienen schlicht unvereinbar.



Jetzt hat sich das geändert.

Der US-Hedgefonds Sirios Capital Management hat gemeinsam mit dem Pariser Multi-Boutique-Haus IM Global Partner (IMGP) den IMGP Sirios Absolute Return Fund Ucits ETF aufgelegt – und damit Europas ersten börsengehandelten Fonds mit erfolgsabhängiger Vergütung auf den Markt gebracht. Die Gesamtkostenquote beträgt 1,20 Prozent pro Jahr; hinzu kommen 20 Prozent auf erzielte Outperformance. Die ETF-Anteilsklasse unterscheidet sich dabei gebührenseitig nicht von den anderen Tranchen des Fonds.

Das Vehikel setzt auf eine Long/Short-Aktienstrategie. Sechs sektorspezialisierte Analysten steuern den Fonds auf Basis fundamentaler Bottom-up-Analyse. Die Nettoaktienquote bleibt bewusst niedrig und liegt bei maximal 30 Prozent Long-Exposure; die einzelnen Sektoren werden gleichgewichtet. Für die Performance Fee gilt ein sogenanntes „High-on-High“-Modell: Die 20 Prozent Erfolgsbeteiligung werden jeweils gegenüber dem letzten Nettoinventarwert berechnet, zu dem bereits eine Performance Fee angefallen ist. Die Bemessungsperiode beträgt ein Geschäftsjahr.

John F. Brennan, Managing Director bei Sirios Capital Management, hält den Zeitpunkt für günstig: „Nach vielen Jahren im fundamentalen Long/Short-Aktienbereich ist jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Absolute-Return-Strategie.“ Angesichts hoher Bewertungen und einer zunehmenden Marktdifferenzierung biete ein fundamental getriebener Ansatz mit geringer Nettoaktienquote attraktive Opportunitäten.

Zweite Welle rollt an

Das Produkt steht nicht allein. Sirios und IMGP sind Vorreiter einer Bewegung, die sich im europäischen ETF-Markt zunehmend abzeichnet. Legal & General und Saba sind im Bereich Hedgefonds-ETFs bereits aktiv; BNP Paribas Asset Management, Man Group und Ossiam arbeiten laut Marktbeobachtern an eigenen Produkten. Für IMGP ist es bereits die zweite Kooperation mit einem US-Hedgefonds: 2025 brachte das Pariser Haus zwei Managed-Futures-Strategien des Anbieters DBI auf den europäischen Markt.

Julien Froger, Europa-Chef von IMGP, beschreibt die strategische Logik gegenüber „ETF Stream“ wie folgt: „Mit der Ucits-Struktur eröffnen wir internationalen Investoren eine neue Option im Bereich liquider Alternativen – zu einem Zeitpunkt, an dem das Angebot geringer ist als in der Vergangenheit.“

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Was sich strukturell verändert hat: Mit der regulatorischen Zulassung erfolgsabhängiger Vergütung in Ucits-ETFs wird der Fonds-Wrapper für alpha-orientierte Anbieter erstmals wirklich attraktiv. Bislang war der ETF für Hedgefonds ein Distributions-Kompromiss; künftig kann er zum vollwertigen Distributions-Kanal werden, ohne das Geschäftsmodell grundlegend umzubauen.

Eine wichtige Rolle könnten dabei White-Label-Plattformen spielen. Sie können Performance-Fee-Strukturen standardisieren und damit Hedgefonds den Markteintritt erleichtern, ohne dass diese eine eigene ETF-Infrastruktur aufbauen müssen.

Wenig Neuigkeitswert für Institutionelle

Für große institutionelle Investoren dürfte die Produktinnovation weniger einschneidend sein, als es zunächst scheint. Pensionskassen und Versicherungen erhalten Hedgefonds-Strategien schon heute über maßgeschneiderte Mandate, segregierte Accounts und individuell ausgehandelte Gebührenmodelle. Ein standardisierter Ucits-ETF bietet zwar mehr Liquidität und leichteren Zugang, stellt für institutionelle Allokatoren aber keinen strukturellen Umbruch dar.

Das eigentliche Potenzial liegt im Retail-Segment. Über Broker werden Hedgefonds-ähnliche Strategien erstmals in einem regulierten Ucits-Rahmen und mit niedrigen Einstiegshürden zugänglich – ein Markt, der bislang weitgehend institutionellen Anlegern vorbehalten war.

Allerdings trifft das Modell auf einen europäischen Retail-Markt, der stark von Low-Cost-Produkten geprägt ist. Performance Fees sind erklärungsbedürftig – und das Modell muss sich am Ende nicht an regulatorischen Freigaben messen lassen, sondern an den Mittelzuflüssen.

Der IMGP Sirios Absolute Return Fund ETF ist damit mehr als ein einzelnes Produkt: Er ist ein Markttest. Ob Retail-Investoren bereit sind, Hedgefonds-Gebühren im ETF-Mantel zu akzeptieren, werden die Zuflüsse der kommenden Monate zeigen.